https://ria.ru/20240422/blumberg-1941406145.html

У Трампа заканчиваются деньги на судебные расходы, пишут СМИ

У Трампа заканчиваются деньги на судебные расходы, пишут СМИ - РИА Новости, 22.04.2024

У Трампа заканчиваются деньги на судебные расходы, пишут СМИ

У бывшего президента США Дональда Трампа заканчиваются деньги на судебные расходы, передает агентство Блумберг со ссылкой на финансовые данные его предвыборной... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T01:33

2024-04-22T01:33

2024-04-22T01:57

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. У бывшего президента США Дональда Трампа заканчиваются деньги на судебные расходы, передает агентство Блумберг со ссылкой на финансовые данные его предвыборной кампании. "Дональд Трамп потратил 4,9 миллиона на судебные издержки в марте, и на счетах, которые он использует для финансирования своих адвокатов, осталось всего 6,8 миллиона долларов… что может вызвать у него проблемы с финансами на фоне роста судебных расходов", - пишет агентство. Отмечается, что Трамп финансирует свои судебные тяжбы благодаря комитету Save America, который собирает средства от доноров. Агентство добавляет, что Трамп может попытаться использовать собственное состояние или привлечь больше денег от доноров для финансирования своих судебных дел, при этом агентство отмечает, что Национальный комитет Республиканской партии отказался покрывать судебные издержки Трмапа. По данным газеты Financial Times, с января 2023 года Трамп потратил около четверти пожертвованных его предвыборной кампании средств – более 76 миллионов долларов - на судебные расходы.В феврале суд признал Трампа виновным в мошенничестве при оценке активов компании Trump Organization и обязал выплатить около $355 млн. Общая сумма штрафа выросла до $454 млн с учетом процентов. Кроме того, республиканцу на три года запретили "работать сотрудником или директором любой корпорации в штате Нью-Йорк" и "обращаться за кредитами в какой-либо финансовый институт, зарегистрированный в штате Нью-Йорк". Трамп подал апелляцию на это постановление.

https://ria.ru/20240403/ssha-1937149421.html

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в мире, сша, дональд трамп, trump organization