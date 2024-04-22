Путин и Алиев проводят переговоры в Москве
Путин предложил Алиеву обсудить на переговорах безопасность в регионе
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи
Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в Кремле проводит переговоры с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.
"Поговорим <...> о ситуации с точки зрения обеспечения безопасности в регионе. Вопросов здесь очень много, они очень чувствительные. Мы с вами в материале по каждому из них", — сказал российский лидер в начале встречи.
Алиев в ответ отметил, что Россия — основополагающая страна для региональной безопасности на Кавказе.
Он добавил, что повестка переговоров очень обширная, планируется обсудить в том числе международный транспортный коридор "Север — Юг", который имеет глобальное значение для безопасности перевозок и стимулирования торговли.
Путин отметил, что между Россией и Азербайджаном растет товарооборот, он превысил четыре миллиарда долларов, а российские инвестиции оцениваются в шесть миллиардов долларов.
Как сообщал ранее сегодня представитель Кремля Дмитрий Песков, президенты проведут переговоры, которые продолжатся за рабочим завтраком. После этого они встретятся с ветеранами — строителями Байкало-Амурской магистрали и работниками железнодорожной отрасли. Встреча приурочена к 50-летию начала строительства БАМа, которое в советское время курировал Гейдар Алиев — отец нынешнего президента Азербайджана.