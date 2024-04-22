Рейтинг@Mail.ru
Путин и Алиев проводят переговоры в Москве - РИА Новости, 22.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:36 22.04.2024 (обновлено: 16:25 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/bezopasnost-1941542241.html
Путин и Алиев проводят переговоры в Москве
Путин и Алиев проводят переговоры в Москве - РИА Новости, 22.04.2024
Путин и Алиев проводят переговоры в Москве
Президент России Владимир Путин в Кремле проводит переговоры с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T15:36
2024-04-22T16:25
москва
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941556009_204:0:2770:1444_1920x0_80_0_0_69c7340b35133aae8d34f0b8b7143858.jpg
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в Кремле проводит переговоры с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым."Поговорим &lt;...&gt; о ситуации с точки зрения обеспечения безопасности в регионе. Вопросов здесь очень много, они очень чувствительные. Мы с вами в материале по каждому из них", — сказал российский лидер в начале встречи.Алиев в ответ отметил, что Россия — основополагающая страна для региональной безопасности на Кавказе.Он добавил, что повестка переговоров очень обширная, планируется обсудить в том числе международный транспортный коридор "Север — Юг", который имеет глобальное значение для безопасности перевозок и стимулирования торговли.Путин отметил, что между Россией и Азербайджаном растет товарооборот, он превысил четыре миллиарда долларов, а российские инвестиции оцениваются в шесть миллиардов долларов.Как сообщал ранее сегодня представитель Кремля Дмитрий Песков, президенты проведут переговоры, которые продолжатся за рабочим завтраком. После этого они встретятся с ветеранами — строителями Байкало-Амурской магистрали и работниками железнодорожной отрасли. Встреча приурочена к 50-летию начала строительства БАМа, которое в советское время курировал Гейдар Алиев — отец нынешнего президента Азербайджана.
https://ria.ru/20240422/diplomatiya-1941111329.html
https://ria.ru/20240422/putin-1941542078.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941556009_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_d9e76432d060424d8ecdfee585825c5b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, в мире
Москва, В мире
Путин и Алиев проводят переговоры в Москве

Путин предложил Алиеву обсудить на переговорах безопасность в регионе

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи
Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в Кремле проводит переговоры с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.
"Поговорим <...> о ситуации с точки зрения обеспечения безопасности в регионе. Вопросов здесь очень много, они очень чувствительные. Мы с вами в материале по каждому из них", — сказал российский лидер в начале встречи.
Алиев в ответ отметил, что Россия — основополагающая страна для региональной безопасности на Кавказе.
Он добавил, что повестка переговоров очень обширная, планируется обсудить в том числе международный транспортный коридор "Север — Юг", который имеет глобальное значение для безопасности перевозок и стимулирования торговли.
Посетитель на выставке, приуроченной к 25-летию установления дипсвязей России и Азербайджана в Москве - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
Межгосударственные отношения России и Азербайджана
Вчера, 03:37
Путин отметил, что между Россией и Азербайджаном растет товарооборот, он превысил четыре миллиарда долларов, а российские инвестиции оцениваются в шесть миллиардов долларов.
Как сообщал ранее сегодня представитель Кремля Дмитрий Песков, президенты проведут переговоры, которые продолжатся за рабочим завтраком. После этого они встретятся с ветеранами — строителями Байкало-Амурской магистрали и работниками железнодорожной отрасли. Встреча приурочена к 50-летию начала строительства БАМа, которое в советское время курировал Гейдар Алиев — отец нынешнего президента Азербайджана.
Президент Азербайджана Гейдар Алиев - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
Путин оценил вклад, который внес Гейдар Алиев в строительство БАМа
Вчера, 15:36
 
МоскваВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала