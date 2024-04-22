https://ria.ru/20240422/bezopasnost-1941542241.html

Путин и Алиев проводят переговоры в Москве

Путин и Алиев проводят переговоры в Москве - РИА Новости, 22.04.2024

Путин и Алиев проводят переговоры в Москве

Президент России Владимир Путин в Кремле проводит переговоры с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T15:36

2024-04-22T15:36

2024-04-22T16:25

москва

в мире

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в Кремле проводит переговоры с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым."Поговорим <...> о ситуации с точки зрения обеспечения безопасности в регионе. Вопросов здесь очень много, они очень чувствительные. Мы с вами в материале по каждому из них", — сказал российский лидер в начале встречи.Алиев в ответ отметил, что Россия — основополагающая страна для региональной безопасности на Кавказе.Он добавил, что повестка переговоров очень обширная, планируется обсудить в том числе международный транспортный коридор "Север — Юг", который имеет глобальное значение для безопасности перевозок и стимулирования торговли.Путин отметил, что между Россией и Азербайджаном растет товарооборот, он превысил четыре миллиарда долларов, а российские инвестиции оцениваются в шесть миллиардов долларов.Как сообщал ранее сегодня представитель Кремля Дмитрий Песков, президенты проведут переговоры, которые продолжатся за рабочим завтраком. После этого они встретятся с ветеранами — строителями Байкало-Амурской магистрали и работниками железнодорожной отрасли. Встреча приурочена к 50-летию начала строительства БАМа, которое в советское время курировал Гейдар Алиев — отец нынешнего президента Азербайджана.

https://ria.ru/20240422/diplomatiya-1941111329.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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