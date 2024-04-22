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На Ставрополье создадут производство по выпуску беспилотников - РИА Новости, 22.04.2024
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21:15 22.04.2024
https://ria.ru/20240422/bespilotniki-1941635288.html
На Ставрополье создадут производство по выпуску беспилотников
На Ставрополье создадут производство по выпуску беспилотников - РИА Новости, 22.04.2024
На Ставрополье создадут производство по выпуску беспилотников
Власти Ставропольского края направят более 20 миллионов рублей на создание производства по выпуску беспилотных летательных аппаратов в Кочубеевском округе,... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T21:15
2024-04-22T21:15
надежные люди
технологии
ставропольский край
сво
беспилотники
беспилотный летательный аппарат (бла)
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ПЯТИГОРСК, 22 апр — РИА Новости. Власти Ставропольского края направят более 20 миллионов рублей на создание производства по выпуску беспилотных летательных аппаратов в Кочубеевском округе, сообщает пресс-служба правительства региона. "Глава края поручил направить 20 млн рублей на создание аппаратов, которые способны эффективно выполнять боевые задачи в зоне специальной военной операции… Также глава края поручил краевому министерству энергетики, промышленности и связи подготовить предложения для размещения в регионе предприятия по производству оборудования для радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении. Как отметил губернатор края Владимир Владимиров, производство позволит поддержать участников специальной военной операции на передовой, а также поможет в развитии нового направления в регионе. "Имея локализованное производство, получим возможность изготавливать оборудование с учетом реальных потребностей наших защитников. Помогать им всем необходимым – наш долг, и мы сделаем для этого все необходимое", - подчеркнул Владимиров, чьи слова приводятся в сообщении пресс-службы. Ранее в Кочубеевском округе открыли школу БПЛА. Желающих обучают полному циклу обращения с различными типами дронов – от сельскохозяйственных до боевых. В программу обучения входят занятия по программированию, управлению и изготовлению беспилотников. В рамках первого набора в школу зачислены 10 человек. В перспективе предусмотрено увеличение числа слушателей до 40 человек.
https://ria.ru/20231205/putin-1913991643.html
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технологии, ставропольский край, сво, беспилотники, беспилотный летательный аппарат (бла)
Надежные люди, Технологии, Ставропольский край, СВО, Беспилотники, Беспилотный летательный аппарат (БЛА)

На Ставрополье создадут производство по выпуску беспилотников

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкОператоры БПЛА "Орлан-30"
Операторы БПЛА Орлан-30 - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Операторы БПЛА "Орлан-30". Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 22 апр — РИА Новости. Власти Ставропольского края направят более 20 миллионов рублей на создание производства по выпуску беспилотных летательных аппаратов в Кочубеевском округе, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Глава края поручил направить 20 млн рублей на создание аппаратов, которые способны эффективно выполнять боевые задачи в зоне специальной военной операции… Также глава края поручил краевому министерству энергетики, промышленности и связи подготовить предложения для размещения в регионе предприятия по производству оборудования для радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.
Как отметил губернатор края Владимир Владимиров, производство позволит поддержать участников специальной военной операции на передовой, а также поможет в развитии нового направления в регионе.
«
"Имея локализованное производство, получим возможность изготавливать оборудование с учетом реальных потребностей наших защитников. Помогать им всем необходимым – наш долг, и мы сделаем для этого все необходимое", - подчеркнул Владимиров, чьи слова приводятся в сообщении пресс-службы.
Ранее в Кочубеевском округе открыли школу БПЛА. Желающих обучают полному циклу обращения с различными типами дронов – от сельскохозяйственных до боевых. В программу обучения входят занятия по программированию, управлению и изготовлению беспилотников. В рамках первого набора в школу зачислены 10 человек. В перспективе предусмотрено увеличение числа слушателей до 40 человек.
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Надежные людиТехнологииСтавропольский крайСВОБеспилотникиБеспилотный летательный аппарат (БЛА)
 
 
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