https://ria.ru/20240422/bespilotniki-1941635288.html
На Ставрополье создадут производство по выпуску беспилотников
На Ставрополье создадут производство по выпуску беспилотников - РИА Новости, 22.04.2024
На Ставрополье создадут производство по выпуску беспилотников
Власти Ставропольского края направят более 20 миллионов рублей на создание производства по выпуску беспилотных летательных аппаратов в Кочубеевском округе,... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T21:15
2024-04-22T21:15
2024-04-22T21:15
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ПЯТИГОРСК, 22 апр — РИА Новости. Власти Ставропольского края направят более 20 миллионов рублей на создание производства по выпуску беспилотных летательных аппаратов в Кочубеевском округе, сообщает пресс-служба правительства региона. "Глава края поручил направить 20 млн рублей на создание аппаратов, которые способны эффективно выполнять боевые задачи в зоне специальной военной операции… Также глава края поручил краевому министерству энергетики, промышленности и связи подготовить предложения для размещения в регионе предприятия по производству оборудования для радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении. Как отметил губернатор края Владимир Владимиров, производство позволит поддержать участников специальной военной операции на передовой, а также поможет в развитии нового направления в регионе. "Имея локализованное производство, получим возможность изготавливать оборудование с учетом реальных потребностей наших защитников. Помогать им всем необходимым – наш долг, и мы сделаем для этого все необходимое", - подчеркнул Владимиров, чьи слова приводятся в сообщении пресс-службы. Ранее в Кочубеевском округе открыли школу БПЛА. Желающих обучают полному циклу обращения с различными типами дронов – от сельскохозяйственных до боевых. В программу обучения входят занятия по программированию, управлению и изготовлению беспилотников. В рамках первого набора в школу зачислены 10 человек. В перспективе предусмотрено увеличение числа слушателей до 40 человек.
https://ria.ru/20231205/putin-1913991643.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, ставропольский край, сво, беспилотники, беспилотный летательный аппарат (бла)
Надежные люди, Технологии, Ставропольский край, СВО, Беспилотники, Беспилотный летательный аппарат (БЛА)
ПЯТИГОРСК, 22 апр — РИА Новости. Власти Ставропольского края направят более 20 миллионов рублей на создание производства по выпуску беспилотных летательных аппаратов в Кочубеевском округе, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Глава края поручил направить 20 млн рублей на создание аппаратов, которые способны эффективно выполнять боевые задачи в зоне специальной военной операции… Также глава края поручил краевому министерству энергетики, промышленности и связи подготовить предложения для размещения в регионе предприятия по производству оборудования для радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.
Как отметил губернатор края Владимир Владимиров
, производство позволит поддержать участников специальной военной операции на передовой, а также поможет в развитии нового направления в регионе.
«
"Имея локализованное производство, получим возможность изготавливать оборудование с учетом реальных потребностей наших защитников. Помогать им всем необходимым – наш долг, и мы сделаем для этого все необходимое", - подчеркнул Владимиров, чьи слова приводятся в сообщении пресс-службы.
Ранее в Кочубеевском округе открыли школу БПЛА. Желающих обучают полному циклу обращения с различными типами дронов – от сельскохозяйственных до боевых. В программу обучения входят занятия по программированию, управлению и изготовлению беспилотников. В рамках первого набора в школу зачислены 10 человек. В перспективе предусмотрено увеличение числа слушателей до 40 человек.