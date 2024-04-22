https://ria.ru/20240422/bespilotniki-1941635288.html

На Ставрополье создадут производство по выпуску беспилотников

На Ставрополье создадут производство по выпуску беспилотников - РИА Новости, 22.04.2024

На Ставрополье создадут производство по выпуску беспилотников

Власти Ставропольского края направят более 20 миллионов рублей на создание производства по выпуску беспилотных летательных аппаратов в Кочубеевском округе,... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T21:15

2024-04-22T21:15

2024-04-22T21:15

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беспилотный летательный аппарат (бла)

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ПЯТИГОРСК, 22 апр — РИА Новости. Власти Ставропольского края направят более 20 миллионов рублей на создание производства по выпуску беспилотных летательных аппаратов в Кочубеевском округе, сообщает пресс-служба правительства региона. "Глава края поручил направить 20 млн рублей на создание аппаратов, которые способны эффективно выполнять боевые задачи в зоне специальной военной операции… Также глава края поручил краевому министерству энергетики, промышленности и связи подготовить предложения для размещения в регионе предприятия по производству оборудования для радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении. Как отметил губернатор края Владимир Владимиров, производство позволит поддержать участников специальной военной операции на передовой, а также поможет в развитии нового направления в регионе. "Имея локализованное производство, получим возможность изготавливать оборудование с учетом реальных потребностей наших защитников. Помогать им всем необходимым – наш долг, и мы сделаем для этого все необходимое", - подчеркнул Владимиров, чьи слова приводятся в сообщении пресс-службы. Ранее в Кочубеевском округе открыли школу БПЛА. Желающих обучают полному циклу обращения с различными типами дронов – от сельскохозяйственных до боевых. В программу обучения входят занятия по программированию, управлению и изготовлению беспилотников. В рамках первого набора в школу зачислены 10 человек. В перспективе предусмотрено увеличение числа слушателей до 40 человек.

https://ria.ru/20231205/putin-1913991643.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, ставропольский край, сво, беспилотники, беспилотный летательный аппарат (бла)