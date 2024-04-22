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Лукашенко поставил задачу "копать и искать" в белорусских недрах - РИА Новости, 22.04.2024
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13:52 22.04.2024 (обновлено: 14:04 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/belorussiya-1941509352.html
Лукашенко поставил задачу "копать и искать" в белорусских недрах
Лукашенко поставил задачу "копать и искать" в белорусских недрах - РИА Новости, 22.04.2024
Лукашенко поставил задачу "копать и искать" в белорусских недрах
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил чиновникам задачу "копать и искать", чтобы найти в недрах то, что нужно стране. РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T13:52
2024-04-22T14:04
белоруссия
александр лукашенко
в мире
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МИНСК, 22 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил чиновникам задачу "копать и искать", чтобы найти в недрах то, что нужно стране. "Что касается министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, мы недавно провели серьезное совещание в этом плане. Скажу прямо: надо копать и искать. Кроме этого, надо, чтобы ты заставил всех в этом направлении работать. Я не верю, что в наших недрах нет того, что нам нужно. Вот если хоть в какой-то степени решишь эту задачу - это памятник можно ставить в любом месте", - приводит слова Лукашенко пресс-служба в ходе назначения руководителей местных исполнительных и распорядительных органов. В понедельник президент произвел ряд кадровых назначений, в частности министром природных ресурсов и охраны окружающей среды назначен Сергей Масляк, министром юстиции – Евгений Коваленко, первым замглавы МИД Белоруссии стал посол в Бразилии Сергей Лукашевич, председателем государственного комитета по стандартизации – Елена Моргунова. По словам Лукашенко, стандартизация - вопрос серьезный. "В том числе это связано и с защитой нашего рынка. Некоторые страны просто варварски пользуются этими методами", - сказал глава белорусского государства. Он отметил, что Белоруссии надо "защищать и развивать свое". "В общем, мужики, работы предостаточно. Ее будет не меньше, и ситуация у нас будет не проще. Будет сложнее, может быть, чем сейчас. Но, как у нас сейчас говорят, время выбрало нас, не мы его выбирали. Поэтому нам надо выдержать, выстоять и сделать все необходимое, чтобы удержать нашу страну. Как я говорю, дайте экономику. Дадите экономику - остальное я готов взять на себя", - отметил белорусский лидер.
https://ria.ru/20240129/sng-1924205535.html
https://ria.ru/20240112/lukashenko-1921045821.html
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белоруссия, александр лукашенко, в мире
Белоруссия, Александр Лукашенко, В мире
Лукашенко поставил задачу "копать и искать" в белорусских недрах

Лукашенко поручил Минприроды искать в недрах все необходимое Белоруссии

© РИА Новости / БелТА | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости / БелТА
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 22 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил чиновникам задачу "копать и искать", чтобы найти в недрах то, что нужно стране.
"Что касается министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, мы недавно провели серьезное совещание в этом плане. Скажу прямо: надо копать и искать. Кроме этого, надо, чтобы ты заставил всех в этом направлении работать. Я не верю, что в наших недрах нет того, что нам нужно. Вот если хоть в какой-то степени решишь эту задачу - это памятник можно ставить в любом месте", - приводит слова Лукашенко пресс-служба в ходе назначения руководителей местных исполнительных и распорядительных органов.
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
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29 января, 19:10
В понедельник президент произвел ряд кадровых назначений, в частности министром природных ресурсов и охраны окружающей среды назначен Сергей Масляк, министром юстиции – Евгений Коваленко, первым замглавы МИД Белоруссии стал посол в Бразилии Сергей Лукашевич, председателем государственного комитета по стандартизации – Елена Моргунова.
По словам Лукашенко, стандартизация - вопрос серьезный. "В том числе это связано и с защитой нашего рынка. Некоторые страны просто варварски пользуются этими методами", - сказал глава белорусского государства. Он отметил, что Белоруссии надо "защищать и развивать свое".
"В общем, мужики, работы предостаточно. Ее будет не меньше, и ситуация у нас будет не проще. Будет сложнее, может быть, чем сейчас. Но, как у нас сейчас говорят, время выбрало нас, не мы его выбирали. Поэтому нам надо выдержать, выстоять и сделать все необходимое, чтобы удержать нашу страну. Как я говорю, дайте экономику. Дадите экономику - остальное я готов взять на себя", - отметил белорусский лидер.
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