https://ria.ru/20240422/belorussiya-1941509352.html

Лукашенко поставил задачу "копать и искать" в белорусских недрах

Лукашенко поставил задачу "копать и искать" в белорусских недрах - РИА Новости, 22.04.2024

Лукашенко поставил задачу "копать и искать" в белорусских недрах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил чиновникам задачу "копать и искать", чтобы найти в недрах то, что нужно стране. РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T13:52

2024-04-22T13:52

2024-04-22T14:04

белоруссия

александр лукашенко

в мире

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МИНСК, 22 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил чиновникам задачу "копать и искать", чтобы найти в недрах то, что нужно стране. "Что касается министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, мы недавно провели серьезное совещание в этом плане. Скажу прямо: надо копать и искать. Кроме этого, надо, чтобы ты заставил всех в этом направлении работать. Я не верю, что в наших недрах нет того, что нам нужно. Вот если хоть в какой-то степени решишь эту задачу - это памятник можно ставить в любом месте", - приводит слова Лукашенко пресс-служба в ходе назначения руководителей местных исполнительных и распорядительных органов. В понедельник президент произвел ряд кадровых назначений, в частности министром природных ресурсов и охраны окружающей среды назначен Сергей Масляк, министром юстиции – Евгений Коваленко, первым замглавы МИД Белоруссии стал посол в Бразилии Сергей Лукашевич, председателем государственного комитета по стандартизации – Елена Моргунова. По словам Лукашенко, стандартизация - вопрос серьезный. "В том числе это связано и с защитой нашего рынка. Некоторые страны просто варварски пользуются этими методами", - сказал глава белорусского государства. Он отметил, что Белоруссии надо "защищать и развивать свое". "В общем, мужики, работы предостаточно. Ее будет не меньше, и ситуация у нас будет не проще. Будет сложнее, может быть, чем сейчас. Но, как у нас сейчас говорят, время выбрало нас, не мы его выбирали. Поэтому нам надо выдержать, выстоять и сделать все необходимое, чтобы удержать нашу страну. Как я говорю, дайте экономику. Дадите экономику - остальное я готов взять на себя", - отметил белорусский лидер.

https://ria.ru/20240129/sng-1924205535.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

белоруссия, александр лукашенко, в мире