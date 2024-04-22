Байкеры собрались у здания суда, где рассмотрят дело об убийстве москвича
Байкеры собрались у здания суда Москвы, где рассмотрят дело об убийстве мужчины
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкБайкеры на парковке у здания Замоскворецкого суда в Москве, где проходит заседание по делу Шахина Аббасова, обвиняемого в убийстве москвича из-за замечания о парковке
Байкеры на парковке у здания Замоскворецкого суда в Москве, где проходит заседание по делу Шахина Аббасова, обвиняемого в убийстве москвича из-за замечания о парковке
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Байкеры собрались у здания Замоскворецкого суда Москвы, где в понедельник будет рассматриваться вопрос об аресте шести фигурантов дела об убийстве москвича из-за замечания о парковке, передаёт корреспондент РИА Новости.
Как ранее писали СМИ, убитый также увлекался мотоциклами.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкБайкеры на парковке у здания Замоскворецкого суда в Москве, где проходит заседание по делу Шахина Аббасова, обвиняемого в убийстве москвича из-за замечания о парковке
Байкеры на парковке у здания Замоскворецкого суда в Москве, где проходит заседание по делу Шахина Аббасова, обвиняемого в убийстве москвича из-за замечания о парковке
Всего к суду приехали около 20 человек, вся парковка у здания заставлена двухколёсным транспортом.
Охрану общественного порядка на месте осуществляет внушительное число сотрудников полиции, всего замечено более десяти правоохранителей и пять полицейских автомобилей, среди которых один автозак.
По данным следствия, в среду 21-летний гражданин Азербайджана Шахин Аббасов припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. Это вызвало недовольство 24-летнего местного жителя, который сделал водителю замечание. Тот напал на москвича, избил его, а после ударил ножом в живот. От полученных травм мужчина скончался.
В суд поступили ходатайства об аресте шести человек, среди которых Аббасов, его родственники и друзья.
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