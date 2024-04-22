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Байкеры собрались у здания суда, где рассмотрят дело об убийстве москвича - РИА Новости, 22.04.2024
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14:23 22.04.2024 (обновлено: 14:30 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/baykery-1941518905.html
Байкеры собрались у здания суда, где рассмотрят дело об убийстве москвича
Байкеры собрались у здания суда, где рассмотрят дело об убийстве москвича - РИА Новости, 22.04.2024
Байкеры собрались у здания суда, где рассмотрят дело об убийстве москвича
Байкеры собрались у здания Замоскворецкого суда Москвы, где в понедельник будет рассматриваться вопрос об аресте шести фигурантов дела об убийстве москвича... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T14:23
2024-04-22T14:30
происшествия
азербайджан
убийство мужчины на юго-востоке москвы
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Байкеры собрались у здания Замоскворецкого суда Москвы, где в понедельник будет рассматриваться вопрос об аресте шести фигурантов дела об убийстве москвича из-за замечания о парковке, передаёт корреспондент РИА Новости. Как ранее писали СМИ, убитый также увлекался мотоциклами. Всего к суду приехали около 20 человек, вся парковка у здания заставлена двухколёсным транспортом. Охрану общественного порядка на месте осуществляет внушительное число сотрудников полиции, всего замечено более десяти правоохранителей и пять полицейских автомобилей, среди которых один автозак. По данным следствия, в среду 21-летний гражданин Азербайджана Шахин Аббасов припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. Это вызвало недовольство 24-летнего местного жителя, который сделал водителю замечание. Тот напал на москвича, избил его, а после ударил ножом в живот. От полученных травм мужчина скончался. В суд поступили ходатайства об аресте шести человек, среди которых Аббасов, его родственники и друзья.
https://ria.ru/20240419/parkovka-1941131275.html
https://ria.ru/20240420/ubiystvo-1941200519.html
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происшествия, азербайджан, убийство мужчины на юго-востоке москвы
Происшествия, Азербайджан, Убийство мужчины на юго-востоке Москвы
Байкеры собрались у здания суда, где рассмотрят дело об убийстве москвича

Байкеры собрались у здания суда Москвы, где рассмотрят дело об убийстве мужчины

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкБайкеры на парковке у здания Замоскворецкого суда в Москве, где проходит заседание по делу Шахина Аббасова, обвиняемого в убийстве москвича из-за замечания о парковке
Байкеры на парковке у здания Замоскворецкого суда в Москве, где проходит заседание по делу Шахина Аббасова, обвиняемого в убийстве москвича из-за замечания о парковке - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Байкеры на парковке у здания Замоскворецкого суда в Москве, где проходит заседание по делу Шахина Аббасова, обвиняемого в убийстве москвича из-за замечания о парковке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Байкеры собрались у здания Замоскворецкого суда Москвы, где в понедельник будет рассматриваться вопрос об аресте шести фигурантов дела об убийстве москвича из-за замечания о парковке, передаёт корреспондент РИА Новости.
Как ранее писали СМИ, убитый также увлекался мотоциклами.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкБайкеры на парковке у здания Замоскворецкого суда в Москве, где проходит заседание по делу Шахина Аббасова, обвиняемого в убийстве москвича из-за замечания о парковке
Байкеры на парковке у здания Замоскворецкого суда в Москве, где проходит заседание по делу Шахина Аббасова, обвиняемого в убийстве москвича из-за замечания о парковке - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Байкеры на парковке у здания Замоскворецкого суда в Москве, где проходит заседание по делу Шахина Аббасова, обвиняемого в убийстве москвича из-за замечания о парковке
Всего к суду приехали около 20 человек, вся парковка у здания заставлена двухколёсным транспортом.
Охрану общественного порядка на месте осуществляет внушительное число сотрудников полиции, всего замечено более десяти правоохранителей и пять полицейских автомобилей, среди которых один автозак.
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По данным следствия, в среду 21-летний гражданин Азербайджана Шахин Аббасов припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. Это вызвало недовольство 24-летнего местного жителя, который сделал водителю замечание. Тот напал на москвича, избил его, а после ударил ножом в живот. От полученных травм мужчина скончался.
В суд поступили ходатайства об аресте шести человек, среди которых Аббасов, его родственники и друзья.
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ПроисшествияАзербайджанУбийство мужчины на юго-востоке Москвы
 
 
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