https://ria.ru/20240422/avstraliya-1941636266.html

Вотум недоверия австралийскому депутату окончился голосованием в его пользу

Вотум недоверия австралийскому депутату окончился голосованием в его пользу - РИА Новости, 23.04.2024

Вотум недоверия австралийскому депутату окончился голосованием в его пользу

Вотум недоверия, предъявленный депутату австралийского города Порт-Хедленд Эдриану Макрею, в марте выступившему независимым наблюдателем на президентских... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-22T21:24

2024-04-22T21:24

2024-04-23T00:05

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Вотум недоверия, предъявленный депутату австралийского города Порт-Хедленд Эдриану Макрею, в марте выступившему независимым наблюдателем на президентских выборах в России и положительно о них отозвавшемуся, окончился голосованием в пользу Макрея. Эдриана Макрея в марте пригласили в Москву в качестве независимого наблюдателя на выборах РФ, которые он публично охарактеризовал как обладающие высоким уровнем прозрачности и свободы. После этого сайт крупнейшего австралийского телеканала ABC выпустил статью, в которой утверждалось, что независимые комментарии Макрея с положительной оценкой российских выборов "вызвали беспокойство у местного сообщества", а посему якобы являются достаточной причиной, чтобы потребовать немедленной отставки политика с поста депутата Порт-Хедленда. На прошлой неделе стало известно, что Макрею предстоит выслушать вотум недоверия на специальном заседании совета города. Обоснование вотума состояло в том, чтобы продемонстрировать, что публичные комментарии господина Макрея в отношении выборов в России "не одобрены советом города Порт-Хедленд". Результаты вотума, состоявшегося в понедельник вечером, показали, что заявления мэра города Питера Картера о недоверии депутату Макрею не нашли поддержки у остальных членов совета. Так, за вотум недоверия проголосовал два депутата города, а также сам мэр. Против вотума проголосовали шесть депутатов. Трансляция совещания велась на канале Aussie Cossack, ее в прямом эфире посмотрели 10 тысяч человек. "Опасно быть правым, когда твое правительство ошибается… Сегодня правительственные СМИ пытаются выставить в дурном свете меня, депутата Макрея, за то, что за посмел сказать правду о том, в чем власти Австралии продолжают унижаться на международной арене. Правительственное издание Австралии опубликовало "обличительный" репортаж обо мне, депутате маленького города, потому что я посмел рассказать правду о том, что увидел в России, куда меня пригласили на недавние выборы президента РФ. Там я работал бок о бок с журналистами, настоящими журналистами, юристами в сфере прав человека, бывшими членами конгресса США. И мы все отчитались об одном и том же. Мы все увидели крайне прозрачные и профессионально устроенные выборы президента России. Некоторые говорят, что правда ранит. Я же скажу, что правда не обязана делать так, чтобы всем было от нее комфортно", - заявил Макрей, выступая на заседании. Он также призвал общественность не закрывать глава на правду, тем более когда она может являться "решающим фактором в вопросе о том, начнется ли третья мировая война". Отвечая на вопросы представителей украинский диаспоры в Австралии, пожаловавшихся, что Макрей "не нашел в гугле их сайт" и не "проконсультировался" с ними, прежде чем делать заявления о российских выборах, политик подчеркнул, что ему "обидно, что НАТО использует украинцев в качестве тарана против России" "Последние несколько недель СМИ говорили обо мне невероятные вещи. То, что я якобы "угроза национальной безопасности" - это, конечно, уморительно. Но чему я действительно угроза, так это национальному нарративу, который гласит, как это выразила глава МИД Австралии Пенни Вонг, что выборы президента РФ были "позором демократии". Это полный бред. В России сейчас соблюдается крайне открытый и справедливый порядок голосования", - отметил депутат . Большинство австралийцев из местного сообщества, пришедших на слушание, высказались в поддержку Макрея. Так, Мэррин Браунинг поблагодарила депутата за то, что он "сказал правду, несмотря на насмешки, с которыми столкнулся", отметив, что "Россия сейчас процветает", несмотря на уверения Запада. В поддержку Маррея высказались и его коллеги по правительству города. Депутат Камило Бланко заявил, что Адриан Макрей - недавно избранный член, который "не сделал ничего плохого", в отличие от мэра города Картера, предложившего вотум недоверия. Он также предложил вычеркнуть имя Адриана Макрея из заседания вотума недоверия и заменить его на имя мэра Питера Картера, который уже неоднократно подвергался критике за неподобающее поведение во время своих поездок во Вьетнам. "Господин мэр, мы должны позаботиться о собственном заднем дворе до того, как мы начнем критиковать другие страны за то, как проходит их избирательный процесс", - сказал депутат. В ходе заседания мэр Порт-Хэдленда Питер Картер признался, что вотум недоверия был его инициативой, которую он, впрочем, не обсудил с другими членами правления города. Когда мэра Картера спросили, в чем разница между его собственной личной поездкой во Вьетнам и личной поездкой Макрея в Россию, мэр сначала в грубой форме отказался отвечать, а после напоминания о протоколе ведения заседания обошелся замечанием о том, что "разница большая". В начале апреля Макрей заявил РИА Новости, что после возвращения на родину из России стал получать угрозы, связанные с его позитивной оценкой российских выборов. Политик добавил, что украинское сообщество в Австралии активно вмешивается в дела страны, пытаясь сместить с политических должностей политиков, позитивно высказывающихся о России. Депутат также допустил, что власти Австралии действительно могут "поддаться" на давление со стороны проукраинской группы лоббистов. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. После обработки 100% протоколов действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов. Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг была в числе политиков, отказавшихся признать свободу и легитимность выборов РФ.

https://ria.ru/20240404/avstraliya-1937744268.html

https://ria.ru/20240404/avstraliya-1937735201.html

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