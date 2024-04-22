https://ria.ru/20240422/aviakatastrofa-1941494578.html

В экстренных службах рассказали о состоянии черных ящиков упавшего Ту-22М3

В экстренных службах рассказали о состоянии черных ящиков упавшего Ту-22М3 - РИА Новости, 22.04.2024

В экстренных службах рассказали о состоянии черных ящиков упавшего Ту-22М3

Оба найденных на месте крушения бомбардировщика дальнего действия Ту-22М3 черных ящика в Ставропольском крае находятся в удовлетворительном состоянии, самописцы РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T13:04

2024-04-22T13:04

2024-04-22T13:07

московская область (подмосковье)

ставропольский край

ту-22м3

происшествия

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Оба найденных на месте крушения бомбардировщика дальнего действия Ту-22М3 черных ящика в Ставропольском крае находятся в удовлетворительном состоянии, самописцы планируют расшифровать в одном из научно-исследовательских институтов в Московской области, рассказал РИА Новости в понедельник представитель экстренных служб. "Предварительно, техническое состояние прибора регистрации параметров полета и бортового речевого самописца Ту-22М3 удовлетворительное", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что оба самописца будут направлены на расшифровку в один из научно-исследовательских институтов Подмосковья.

https://ria.ru/20240419/tu-22m3-1940949550.html

московская область (подмосковье)

ставропольский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

московская область (подмосковье), ставропольский край, ту-22м3, происшествия