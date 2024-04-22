Рейтинг@Mail.ru
В экстренных службах рассказали о состоянии черных ящиков упавшего Ту-22М3 - РИА Новости, 22.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:04 22.04.2024 (обновлено: 13:07 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/aviakatastrofa-1941494578.html
В экстренных службах рассказали о состоянии черных ящиков упавшего Ту-22М3
В экстренных службах рассказали о состоянии черных ящиков упавшего Ту-22М3 - РИА Новости, 22.04.2024
В экстренных службах рассказали о состоянии черных ящиков упавшего Ту-22М3
Оба найденных на месте крушения бомбардировщика дальнего действия Ту-22М3 черных ящика в Ставропольском крае находятся в удовлетворительном состоянии, самописцы РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T13:04
2024-04-22T13:07
московская область (подмосковье)
ставропольский край
ту-22м3
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1940958428_0:178:960:718_1920x0_80_0_0_69503b2f93624250e7f04299a8e9f505.jpg
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Оба найденных на месте крушения бомбардировщика дальнего действия Ту-22М3 черных ящика в Ставропольском крае находятся в удовлетворительном состоянии, самописцы планируют расшифровать в одном из научно-исследовательских институтов в Московской области, рассказал РИА Новости в понедельник представитель экстренных служб. "Предварительно, техническое состояние прибора регистрации параметров полета и бортового речевого самописца Ту-22М3 удовлетворительное", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что оба самописца будут направлены на расшифровку в один из научно-исследовательских институтов Подмосковья.
https://ria.ru/20240419/tu-22m3-1940949550.html
московская область (подмосковье)
ставропольский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1940958428_0:65:960:785_1920x0_80_0_0_9ec3687dddfe0f5aabea2b0c7e095ee8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), ставропольский край, ту-22м3, происшествия
Московская область (Подмосковье), Ставропольский край, Ту-22М3, Происшествия
В экстренных службах рассказали о состоянии черных ящиков упавшего Ту-22М3

Оба черных ящика разбившегося Ту-22М3 находятся в удовлетворительном состоянии

© Владимир Владимиров/TelegramБомбардировщик Ту-22М3, упавший в поле на территории Красногвардейского округа Ставропольского края. 19 апреля 2024
Бомбардировщик Ту-22М3, упавший в поле на территории Красногвардейского округа Ставропольского края. 19 апреля 2024
© Владимир Владимиров/Telegram
Бомбардировщик Ту-22М3, упавший в поле на территории Красногвардейского округа Ставропольского края. 19 апреля 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Оба найденных на месте крушения бомбардировщика дальнего действия Ту-22М3 черных ящика в Ставропольском крае находятся в удовлетворительном состоянии, самописцы планируют расшифровать в одном из научно-исследовательских институтов в Московской области, рассказал РИА Новости в понедельник представитель экстренных служб.
«
"Предварительно, техническое состояние прибора регистрации параметров полета и бортового речевого самописца Ту-22М3 удовлетворительное", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что оба самописца будут направлены на расшифровку в один из научно-исследовательских институтов Подмосковья.
Бомбардировщик Ту-22М3, упавший в поле на территории Красногвардейского округа Ставропольского края. 19 апреля 2024 года
На Ставрополье разбился бомбардировщик Ту-22М3
19 апреля, 07:41
 
Московская область (Подмосковье)Ставропольский крайТу-22М3Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала