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Путин и Пашинян скоро смогут лично обсудить вопросы, заявили в Кремле - РИА Новости, 22.04.2024
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12:23 22.04.2024 (обновлено: 12:25 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/armeniya-1941481423.html
Путин и Пашинян скоро смогут лично обсудить вопросы, заявили в Кремле
Путин и Пашинян скоро смогут лично обсудить вопросы, заявили в Кремле - РИА Новости, 22.04.2024
Путин и Пашинян скоро смогут лично обсудить вопросы, заявили в Кремле
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян в краткосрочной перспективе смогут лично обсудить различные вопросы, в том числе уход... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T12:23
2024-04-22T12:25
в мире
армения
россия
никол пашинян
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян в краткосрочной перспективе смогут лично обсудить различные вопросы, в том числе уход российских пограничников, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее Пашинян заявил журналистам об изменении ситуации, связанной с пребыванием российских пограничников в приграничной с Азербайджаном Тавушской области, отметив, что их посты будут выведены. "Опять же никаких сигналов на этот счет не было. Мы ожидаем, что уже в краткосрочной перспективе президенту Путину и премьер-министру Пашиняну представится возможность обсудить эти и, при необходимости, другие актуальные вопросы лично", - сказал Песков, комментируя заявления о выводе постов российских пограничников. Посты российских пограничников были размещены на границе с Азербайджаном в Тавушской области в 2021 году в рамках армяно-российского двустороннего сотрудничества. В пятницу в МИД Армении сообщили, что в ходе прошедшей 19 апреля на армяно-азербайджанской границе встрече комиссий двух стран по вопросам делимитации границ были предварительно согласованы прохождения отдельных отрезков линии границы непосредственно между населенными пунктами Баганис (Армения) - Баганис Айрым (Азербайджан), Воскепар (Армения) - Ашагы Аскипара (Азербайджан), Киранц (Армения) - Хейримли (Азербайджан) и Беркабер (Армения) - Кызыл Гаджилы (Азербайджан) "с целью их приведения в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в рамках Советского Союза на момент его распада". Ранее Пашинян заявлял, что власти Армении планируют построить на границе с Азербайджаном новые отрезки дороги вместо тех, которые выходят за границы бывшей Армянской ССР. В частности, он отметил, что в Тавушской области в северо-восточной части страны есть участок дороги близ села Воскепар, который не проходил по территории Армянской ССР. По словам премьера, ранее армянская сторона для сохранения контроля над всей протяженностью дороги рассматривала возможность соразмерного обмена участками территории с азербайджанской стороной. Но впоследствии он решил, что так поступать не нужно, так как это создаст дополнительную неопределенность.
https://ria.ru/20240419/zapad-1941046690.html
https://ria.ru/20240405/armeniya-1938134412.html
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в мире, армения, россия, никол пашинян, владимир путин, дмитрий песков
В мире, Армения, Россия, Никол Пашинян, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Путин и Пашинян скоро смогут лично обсудить вопросы, заявили в Кремле

Песков: Армения не сигнализировала о выводе российских пограничников

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян в краткосрочной перспективе смогут лично обсудить различные вопросы, в том числе уход российских пограничников, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Пашинян заявил журналистам об изменении ситуации, связанной с пребыванием российских пограничников в приграничной с Азербайджаном Тавушской области, отметив, что их посты будут выведены.
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"Опять же никаких сигналов на этот счет не было. Мы ожидаем, что уже в краткосрочной перспективе президенту Путину и премьер-министру Пашиняну представится возможность обсудить эти и, при необходимости, другие актуальные вопросы лично", - сказал Песков, комментируя заявления о выводе постов российских пограничников.
Посты российских пограничников были размещены на границе с Азербайджаном в Тавушской области в 2021 году в рамках армяно-российского двустороннего сотрудничества. В пятницу в МИД Армении сообщили, что в ходе прошедшей 19 апреля на армяно-азербайджанской границе встрече комиссий двух стран по вопросам делимитации границ были предварительно согласованы прохождения отдельных отрезков линии границы непосредственно между населенными пунктами Баганис (Армения) - Баганис Айрым (Азербайджан), Воскепар (Армения) - Ашагы Аскипара (Азербайджан), Киранц (Армения) - Хейримли (Азербайджан) и Беркабер (Армения) - Кызыл Гаджилы (Азербайджан) "с целью их приведения в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в рамках Советского Союза на момент его распада".
Ранее Пашинян заявлял, что власти Армении планируют построить на границе с Азербайджаном новые отрезки дороги вместо тех, которые выходят за границы бывшей Армянской ССР. В частности, он отметил, что в Тавушской области в северо-восточной части страны есть участок дороги близ села Воскепар, который не проходил по территории Армянской ССР. По словам премьера, ранее армянская сторона для сохранения контроля над всей протяженностью дороги рассматривала возможность соразмерного обмена участками территории с азербайджанской стороной. Но впоследствии он решил, что так поступать не нужно, так как это создаст дополнительную неопределенность.
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