https://ria.ru/20240422/alyuminiy-1941412900.html

Россия впервые за 10 лет стала главным поставщиком алюминия в Южную Корею

Россия впервые за 10 лет стала главным поставщиком алюминия в Южную Корею - РИА Новости, 22.04.2024

Россия впервые за 10 лет стала главным поставщиком алюминия в Южную Корею

Южная Корея в марте резко нарастила импорт российского алюминия - до 39,1 тысячи тонн, что позволило России стать его главным поставщиком в страну, следует из... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T05:14

2024-04-22T05:14

2024-04-22T05:28

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южная корея

евгений миронюк

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Южная Корея в марте резко нарастила импорт российского алюминия - до 39,1 тысячи тонн, что позволило России стать его главным поставщиком в страну, следует из анализа РИА Новости данных статслужбы страны. Главными поставщиками алюминия для Южной Кореи последние несколько лет являются Австралия и Индия, которые постоянно сменяют друг друга на первом месте. Россия же традиционно входит в пятерку крупнейших поставщиков, а лидирующие позиции последний раз занимала в 2014 году. При этом в марте Южная Корея приобрела 39,1 тысячи тонн российского алюминия на 90,9 миллиона долларов, что больше показателя месяцем ранее на 43% в физическом и денежном выражении. Близкие к текущим объемы Корея покупала в августе 2023 года (37,4 тысячи тонн), а до этого - лишь в 2012 году. При этом мартовские поставки стали максимальными с июня 2012 года, когда страна приобрела у России 54,3 тысячи тонн алюминия. Такой объем поставок позволил России стать основным экспортером этого металла в страну, сместив Австралию на второе место (34,9 тысячи тонн). Индия замыкает тройку главных поставщиков с 22 тысячами тонн. Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк пояснил РИА Новости, что на такой скачок в поставках повлиял начавшийся как раз в марте рост глобальных цен на алюминий. "Возник определенный дефицит на рынке, который мог привести к повышенному спросу на поставки этого металла из России", - добавил он.

https://ria.ru/20240421/metally-1941128085.html

https://ria.ru/20240415/zapret-1940109026.html

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в мире, экономика, россия, южная корея, евгений миронюк