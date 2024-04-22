https://ria.ru/20240422/alyuminiy-1941412900.html
Россия впервые за 10 лет стала главным поставщиком алюминия в Южную Корею
Россия впервые за 10 лет стала главным поставщиком алюминия в Южную Корею - РИА Новости, 22.04.2024
Россия впервые за 10 лет стала главным поставщиком алюминия в Южную Корею
Южная Корея в марте резко нарастила импорт российского алюминия - до 39,1 тысячи тонн, что позволило России стать его главным поставщиком в страну, следует из... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T05:14
2024-04-22T05:14
2024-04-22T05:28
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экономика
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Южная Корея в марте резко нарастила импорт российского алюминия - до 39,1 тысячи тонн, что позволило России стать его главным поставщиком в страну, следует из анализа РИА Новости данных статслужбы страны. Главными поставщиками алюминия для Южной Кореи последние несколько лет являются Австралия и Индия, которые постоянно сменяют друг друга на первом месте. Россия же традиционно входит в пятерку крупнейших поставщиков, а лидирующие позиции последний раз занимала в 2014 году. При этом в марте Южная Корея приобрела 39,1 тысячи тонн российского алюминия на 90,9 миллиона долларов, что больше показателя месяцем ранее на 43% в физическом и денежном выражении. Близкие к текущим объемы Корея покупала в августе 2023 года (37,4 тысячи тонн), а до этого - лишь в 2012 году. При этом мартовские поставки стали максимальными с июня 2012 года, когда страна приобрела у России 54,3 тысячи тонн алюминия. Такой объем поставок позволил России стать основным экспортером этого металла в страну, сместив Австралию на второе место (34,9 тысячи тонн). Индия замыкает тройку главных поставщиков с 22 тысячами тонн. Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк пояснил РИА Новости, что на такой скачок в поставках повлиял начавшийся как раз в марте рост глобальных цен на алюминий. "Возник определенный дефицит на рынке, который мог привести к повышенному спросу на поставки этого металла из России", - добавил он.
https://ria.ru/20240421/metally-1941128085.html
https://ria.ru/20240415/zapret-1940109026.html
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в мире, экономика, россия, южная корея, евгений миронюк
В мире, Экономика, Россия, Южная Корея, Евгений Миронюк
Россия впервые за 10 лет стала главным поставщиком алюминия в Южную Корею
Южная Корея резко увеличила импорт российского алюминия
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Южная Корея в марте резко нарастила импорт российского алюминия - до 39,1 тысячи тонн, что позволило России стать его главным поставщиком в страну, следует из анализа РИА Новости данных статслужбы страны.
Главными поставщиками алюминия для Южной Кореи последние несколько лет являются Австралия и Индия, которые постоянно сменяют друг друга на первом месте. Россия же традиционно входит в пятерку крупнейших поставщиков, а лидирующие позиции последний раз занимала в 2014 году.
При этом в марте Южная Корея приобрела 39,1 тысячи тонн российского алюминия на 90,9 миллиона долларов, что больше показателя месяцем ранее на 43% в физическом и денежном выражении.
Близкие к текущим объемы Корея покупала в августе 2023 года (37,4 тысячи тонн), а до этого - лишь в 2012 году. При этом мартовские поставки стали максимальными с июня 2012 года, когда страна приобрела у России 54,3 тысячи тонн алюминия.
Такой объем поставок позволил России стать основным экспортером этого металла в страну, сместив Австралию на второе место (34,9 тысячи тонн). Индия замыкает тройку главных поставщиков с 22 тысячами тонн.
Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк
пояснил РИА Новости, что на такой скачок в поставках повлиял начавшийся как раз в марте рост глобальных цен на алюминий. "Возник определенный дефицит на рынке, который мог привести к повышенному спросу на поставки этого металла из России", - добавил он.