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В Вашингтоне прошла акция против штрафов для бездомных - РИА Новости, 22.04.2024
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23:00 22.04.2024
https://ria.ru/20240422/aktsiya-1941647383.html
В Вашингтоне прошла акция против штрафов для бездомных
В Вашингтоне прошла акция против штрафов для бездомных - РИА Новости, 22.04.2024
В Вашингтоне прошла акция против штрафов для бездомных
Несколько сотен человек собрались в понедельник у Верховного суда в американской столице Вашингтоне, который рассматривает дело о конституционности штрафов для... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T23:00
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ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости. Несколько сотен человек собрались в понедельник у Верховного суда в американской столице Вашингтоне, который рассматривает дело о конституционности штрафов для бездомных, передает корреспондент РИА Новости. "Баталии" развернулись вокруг решения властей небольшого города Грантс-Пасс в штате Орегон, решивших ввести ряд рестрикций для бездомных, ночующих на улицах города, в том числе и штрафы почти на 300 долларов. Верховный суд рассматривает конституционность такого решения. Демонстрация у Верховного суда проходит мирно, полиция присутствует на месте. Одна из участниц акции, Натилин Адесегун из организации по защите прав бездомных Vocal NYC, рассказала РИА Новости, что сейчас в США нахождение таких людей на улицах криминализуется. "Только подумайте об этом... вас арестовывают и объявляют преступником, только потому, что вы - бедны и бездомны. Это неправильно", - посетовала женщина. Другая активистка, Ханна из организации Food Not Bombs, в комментарии агентству выразили надежду, что суд определит, что "криминализация бездомности" является неконституционной.
https://ria.ru/20231003/piraty-1900080280.html
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в мире, сша, вашингтон (штат)
В мире, США, Вашингтон (штат)
В Вашингтоне прошла акция против штрафов для бездомных

В Вашингтоне у Верховного суда прошла акция против штрафов для бездомных

© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© AP Photo / Jose Luis Magana
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости. Несколько сотен человек собрались в понедельник у Верховного суда в американской столице Вашингтоне, который рассматривает дело о конституционности штрафов для бездомных, передает корреспондент РИА Новости.
"Баталии" развернулись вокруг решения властей небольшого города Грантс-Пасс в штате Орегон, решивших ввести ряд рестрикций для бездомных, ночующих на улицах города, в том числе и штрафы почти на 300 долларов. Верховный суд рассматривает конституционность такого решения.
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США подверглись нашествию пиратов
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Демонстрация у Верховного суда проходит мирно, полиция присутствует на месте.
Одна из участниц акции, Натилин Адесегун из организации по защите прав бездомных Vocal NYC, рассказала РИА Новости, что сейчас в США нахождение таких людей на улицах криминализуется.
"Только подумайте об этом... вас арестовывают и объявляют преступником, только потому, что вы - бедны и бездомны. Это неправильно", - посетовала женщина.
Другая активистка, Ханна из организации Food Not Bombs, в комментарии агентству выразили надежду, что суд определит, что "криминализация бездомности" является неконституционной.
Бездомные на улицах Сан-Франциско - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
С улиц Сан-Франциско выгоняют бездомных
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