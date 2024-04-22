https://ria.ru/20240422/aktsiya-1941647383.html

В Вашингтоне прошла акция против штрафов для бездомных

В Вашингтоне прошла акция против штрафов для бездомных - РИА Новости, 22.04.2024

В Вашингтоне прошла акция против штрафов для бездомных

Несколько сотен человек собрались в понедельник у Верховного суда в американской столице Вашингтоне, который рассматривает дело о конституционности штрафов для... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T23:00

2024-04-22T23:00

2024-04-22T23:00

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ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости. Несколько сотен человек собрались в понедельник у Верховного суда в американской столице Вашингтоне, который рассматривает дело о конституционности штрафов для бездомных, передает корреспондент РИА Новости. "Баталии" развернулись вокруг решения властей небольшого города Грантс-Пасс в штате Орегон, решивших ввести ряд рестрикций для бездомных, ночующих на улицах города, в том числе и штрафы почти на 300 долларов. Верховный суд рассматривает конституционность такого решения. Демонстрация у Верховного суда проходит мирно, полиция присутствует на месте. Одна из участниц акции, Натилин Адесегун из организации по защите прав бездомных Vocal NYC, рассказала РИА Новости, что сейчас в США нахождение таких людей на улицах криминализуется. "Только подумайте об этом... вас арестовывают и объявляют преступником, только потому, что вы - бедны и бездомны. Это неправильно", - посетовала женщина. Другая активистка, Ханна из организации Food Not Bombs, в комментарии агентству выразили надежду, что суд определит, что "криминализация бездомности" является неконституционной.

https://ria.ru/20231003/piraty-1900080280.html

https://ria.ru/20231111/bezdomnye-1908840297.html

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в мире, сша, вашингтон (штат)