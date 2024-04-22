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В Кремле прокомментировали конфискацию российских активов в пользу Киева - РИА Новости, 22.04.2024
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12:15 22.04.2024 (обновлено: 12:20 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/aktivy-1941477250.html
В Кремле прокомментировали конфискацию российских активов в пользу Киева
В Кремле прокомментировали конфискацию российских активов в пользу Киева - РИА Новости, 22.04.2024
В Кремле прокомментировали конфискацию российских активов в пользу Киева
Конфискация замороженных российских активов в пользу Киева – противозаконные действия, которые будут предметом для ответных мер и судебных разбирательств,... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T12:15
2024-04-22T12:20
киев
россия
европа
дмитрий песков
кристин лагард
санкции в отношении россии
экономика
реакция на санкции
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Конфискация замороженных российских активов в пользу Киева – противозаконные действия, которые будут предметом для ответных мер и судебных разбирательств, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это посягательство на государственную собственность, на государственные авуары, на частную собственность. Это никоим образом нельзя воспринимать как какие-то законные действия, они противозаконные. И, соответственно, они будут, так или иначе, а) предметом неких ответных действий, и б) предметом судебных разбирательств. И то, и другое будет очень сложным процессом, но оно будет наносить сильный ущерб экономическим интересам Соединенных Штатов", - сказал Песков журналистам. Он отметил, что это обсуждение активно ведется и в Соединенных Штатах Америки, и в Европе. Песков также указал на призыв более трезво рассматривать такие вопросы от главы Европейского Центробанка Кристин Лагард, которая сказала, что потенциально принятие подобного решения может привести к краху существующей экономической системы. В Кремле тоже считают, что "это ничто иное, как слом всех основ экономической системы". "В случае реализации таких мер, конечно же, многие страны, многие инвесторы десять раз подумают перед тем, как делать какие-то вложения в американскую экономику или хранить там свои авуары", - добавил Песков.
https://ria.ru/20240422/ukraina-1941366134.html
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Киев, Россия, Европа, Дмитрий Песков, Кристин Лагард, Санкции в отношении России, Экономика, Реакция на санкции, Санкции
В Кремле прокомментировали конфискацию российских активов в пользу Киева

Песков назвал конфискацию российских активов в пользу Киева противозаконной

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПрезидентский штандарт на куполе Сенатского дворца Московского Кремля
Президентский штандарт на куполе Сенатского дворца Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Президентский штандарт на куполе Сенатского дворца Московского Кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Конфискация замороженных российских активов в пользу Киева – противозаконные действия, которые будут предметом для ответных мер и судебных разбирательств, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это посягательство на государственную собственность, на государственные авуары, на частную собственность. Это никоим образом нельзя воспринимать как какие-то законные действия, они противозаконные. И, соответственно, они будут, так или иначе, а) предметом неких ответных действий, и б) предметом судебных разбирательств. И то, и другое будет очень сложным процессом, но оно будет наносить сильный ущерб экономическим интересам Соединенных Штатов", - сказал Песков журналистам.
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Он отметил, что это обсуждение активно ведется и в Соединенных Штатах Америки, и в Европе. Песков также указал на призыв более трезво рассматривать такие вопросы от главы Европейского Центробанка Кристин Лагард, которая сказала, что потенциально принятие подобного решения может привести к краху существующей экономической системы. В Кремле тоже считают, что "это ничто иное, как слом всех основ экономической системы".
"В случае реализации таких мер, конечно же, многие страны, многие инвесторы десять раз подумают перед тем, как делать какие-то вложения в американскую экономику или хранить там свои авуары", - добавил Песков.
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