Рейтинг@Mail.ru
ЕС близок к соглашению по доходам от российских активов, пишут СМИ - РИА Новости, 22.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:42 22.04.2024 (обновлено: 14:59 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/aktivy-1941432554.html
ЕС близок к соглашению по доходам от российских активов, пишут СМИ
ЕС близок к соглашению по доходам от российских активов, пишут СМИ - РИА Новости, 22.04.2024
ЕС близок к соглашению по доходам от российских активов, пишут СМИ
Страны Евросоюза вскоре могут договориться об использовании доходов с замороженных российских суверенных активов, передает агентство Bloomberg со ссылкой на... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T09:42
2024-04-22T14:59
бельгия
киев
украина
жозеп боррель
валдис домбровскис
евросоюз
еврокомиссия
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838518800_0:147:3103:1892_1920x0_80_0_0_03890dca61d89ed18bf20f8ce86a68e1.jpg
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Страны Евросоюза вскоре могут договориться об использовании доходов с замороженных российских суверенных активов, передает агентство Bloomberg со ссылкой на министра финансов Бельгии Винсента Ван Петегема. "Европа "близка к политическому соглашению" по использованию дохода с этих активов", — говорится в публикации. По информации агентства, впервые использовать эти средства планируется к 1 июля. Вопрос об использовании доходов от замороженных российских активов будет обсуждаться на сегодняшней встрече министров иностранных дел и обороны стран Евросоюза в Люксембурге. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель уже заявлял, что ждет от этой встречи конкретных решений. Кроме того, он призывал европейские государства поискать необходимое оружие для Киева. Еще одной темой для обсуждения станет готовящийся 14-й пакет антироссийских санкций. Ожидается, что он сосредоточится на мерах против обхода действующих ограничений. По словам вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса, новый пакет могут утвердить до конца мая. После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов — примерно на 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.Двадцатого апреля палата представителей конгресса США одобрила законопроект, предусматривающий конфискацию суверенных активов России в пользу Украины. Документ включает запрет на их разморозку, полномочия по обеспечению компенсации Киеву с использованием этих средств и применение их для восстановления Украины. ЕС также рассматривает возможность использования замороженных средств для финансирования восстановления Украины. Но Европейский Центробанк предупреждал, что это грозит репутационными рисками для евро.В Кремле отмечали, что подобные решения в любом случае нанесут непоправимый ущерб имиджу США и Европы, поскольку вынудят многих инвесторов спасать свои средства.
https://ria.ru/20240422/aktivy-1941420431.html
https://ria.ru/20240422/ukraina-1941366134.html
https://ria.ru/20240319/aktivy-1934096578.html
бельгия
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838518800_66:0:2795:2047_1920x0_80_0_0_8d99d1689a153af39266f1de6bb18d24.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
бельгия, киев, украина, жозеп боррель, валдис домбровскис, евросоюз, еврокомиссия, экономика, санкции, санкции в отношении россии, реакция на санкции
Бельгия, Киев, Украина, Жозеп Боррель, Валдис Домбровскис, Евросоюз, Еврокомиссия, Экономика, Санкции, Санкции в отношении России, Реакция на санкции
ЕС близок к соглашению по доходам от российских активов, пишут СМИ

Bloomberg: ЕС близок к соглашению по использованию доходов от российских активов

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге
Флаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Страны Евросоюза вскоре могут договориться об использовании доходов с замороженных российских суверенных активов, передает агентство Bloomberg со ссылкой на министра финансов Бельгии Винсента Ван Петегема.
"Европа "близка к политическому соглашению" по использованию дохода с этих активов", — говорится в публикации.
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
Володин рассказал, что будет с ЕС после конфискации российских активов
Вчера, 08:27
По информации агентства, впервые использовать эти средства планируется к 1 июля.
Вопрос об использовании доходов от замороженных российских активов будет обсуждаться на сегодняшней встрече министров иностранных дел и обороны стран Евросоюза в Люксембурге. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель уже заявлял, что ждет от этой встречи конкретных решений. Кроме того, он призывал европейские государства поискать необходимое оружие для Киева.
Еще одной темой для обсуждения станет готовящийся 14-й пакет антироссийских санкций. Ожидается, что он сосредоточится на мерах против обхода действующих ограничений. По словам вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса, новый пакет могут утвердить до конца мая.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
Помощь Украине грозит обрушением финансовой пирамиды Запада
Вчера, 08:00
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов — примерно на 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
Двадцатого апреля палата представителей конгресса США одобрила законопроект, предусматривающий конфискацию суверенных активов России в пользу Украины. Документ включает запрет на их разморозку, полномочия по обеспечению компенсации Киеву с использованием этих средств и применение их для восстановления Украины.
ЕС также рассматривает возможность использования замороженных средств для финансирования восстановления Украины. Но Европейский Центробанк предупреждал, что это грозит репутационными рисками для евро.
В Кремле отмечали, что подобные решения в любом случае нанесут непоправимый ущерб имиджу США и Европы, поскольку вынудят многих инвесторов спасать свои средства.
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
"Триллионы евро": Европе предрекли банкротство и кризис из-за России
19 марта, 08:00
 
БельгияКиевУкраинаЖозеп БоррельВалдис ДомбровскисЕвросоюзЕврокомиссияЭкономикаСанкцииСанкции в отношении РоссииРеакция на санкции
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала