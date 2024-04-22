https://ria.ru/20240422/aktivy-1941432554.html

ЕС близок к соглашению по доходам от российских активов, пишут СМИ

ЕС близок к соглашению по доходам от российских активов, пишут СМИ - РИА Новости, 22.04.2024

ЕС близок к соглашению по доходам от российских активов, пишут СМИ

Страны Евросоюза вскоре могут договориться об использовании доходов с замороженных российских суверенных активов, передает агентство Bloomberg со ссылкой на... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T09:42

2024-04-22T09:42

2024-04-22T14:59

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киев

украина

жозеп боррель

валдис домбровскис

евросоюз

еврокомиссия

экономика

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Страны Евросоюза вскоре могут договориться об использовании доходов с замороженных российских суверенных активов, передает агентство Bloomberg со ссылкой на министра финансов Бельгии Винсента Ван Петегема. "Европа "близка к политическому соглашению" по использованию дохода с этих активов", — говорится в публикации. По информации агентства, впервые использовать эти средства планируется к 1 июля. Вопрос об использовании доходов от замороженных российских активов будет обсуждаться на сегодняшней встрече министров иностранных дел и обороны стран Евросоюза в Люксембурге. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель уже заявлял, что ждет от этой встречи конкретных решений. Кроме того, он призывал европейские государства поискать необходимое оружие для Киева. Еще одной темой для обсуждения станет готовящийся 14-й пакет антироссийских санкций. Ожидается, что он сосредоточится на мерах против обхода действующих ограничений. По словам вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса, новый пакет могут утвердить до конца мая. После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов — примерно на 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.Двадцатого апреля палата представителей конгресса США одобрила законопроект, предусматривающий конфискацию суверенных активов России в пользу Украины. Документ включает запрет на их разморозку, полномочия по обеспечению компенсации Киеву с использованием этих средств и применение их для восстановления Украины. ЕС также рассматривает возможность использования замороженных средств для финансирования восстановления Украины. Но Европейский Центробанк предупреждал, что это грозит репутационными рисками для евро.В Кремле отмечали, что подобные решения в любом случае нанесут непоправимый ущерб имиджу США и Европы, поскольку вынудят многих инвесторов спасать свои средства.

https://ria.ru/20240422/aktivy-1941420431.html

https://ria.ru/20240422/ukraina-1941366134.html

https://ria.ru/20240319/aktivy-1934096578.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

бельгия, киев, украина, жозеп боррель, валдис домбровскис, евросоюз, еврокомиссия, экономика, санкции, санкции в отношении россии, реакция на санкции