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Володин рассказал, что будет с ЕС после конфискации российских активов
Володин рассказал, что будет с ЕС после конфискации российских активов - РИА Новости, 22.04.2024
Володин рассказал, что будет с ЕС после конфискации российских активов
Конфискация российских активов со стороны ЕС окажется разрушительной для европейской экономики, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T08:27
2024-04-22T08:27
2024-04-22T08:30
вячеслав володин
евросоюз
госдума рф
санкции в отношении россии
реакция на санкции
экономика
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Конфискация российских активов со стороны ЕС окажется разрушительной для европейской экономики, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале."Вашингтон принял закон о конфискации российских активов, чтобы спровоцировать ЕС на такой же шаг, который окажется разрушительным для европейской экономики", - написал Володин.
https://ria.ru/20240319/aktivy-1934096578.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вячеслав володин, евросоюз, госдума рф, санкции в отношении россии, реакция на санкции, экономика
Вячеслав Володин, Евросоюз, Госдума РФ, Санкции в отношении России, Реакция на санкции, Экономика
Володин рассказал, что будет с ЕС после конфискации российских активов
Володин: конфискация активов РФ станет разрушительной для европейской экономики