https://ria.ru/20240422/aktivy-1941420431.html

Володин рассказал, что будет с ЕС после конфискации российских активов

Володин рассказал, что будет с ЕС после конфискации российских активов - РИА Новости, 22.04.2024

Володин рассказал, что будет с ЕС после конфискации российских активов

Конфискация российских активов со стороны ЕС окажется разрушительной для европейской экономики, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T08:27

2024-04-22T08:27

2024-04-22T08:30

вячеслав володин

евросоюз

госдума рф

санкции в отношении россии

реакция на санкции

экономика

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Конфискация российских активов со стороны ЕС окажется разрушительной для европейской экономики, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале."Вашингтон принял закон о конфискации российских активов, чтобы спровоцировать ЕС на такой же шаг, который окажется разрушительным для европейской экономики", - написал Володин.

https://ria.ru/20240319/aktivy-1934096578.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

вячеслав володин, евросоюз, госдума рф, санкции в отношении россии, реакция на санкции, экономика