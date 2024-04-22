Рейтинг@Mail.ru
Володин рассказал, что будет с ЕС после конфискации российских активов - РИА Новости, 22.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:27 22.04.2024 (обновлено: 08:30 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/aktivy-1941420431.html
Володин рассказал, что будет с ЕС после конфискации российских активов
Володин рассказал, что будет с ЕС после конфискации российских активов - РИА Новости, 22.04.2024
Володин рассказал, что будет с ЕС после конфискации российских активов
Конфискация российских активов со стороны ЕС окажется разрушительной для европейской экономики, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T08:27
2024-04-22T08:30
вячеслав володин
евросоюз
госдума рф
санкции в отношении россии
реакция на санкции
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151583/95/1515839569_0:75:3086:1811_1920x0_80_0_0_da8a7f3bbfd45a10cb60a014a5cff977.jpg
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Конфискация российских активов со стороны ЕС окажется разрушительной для европейской экономики, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале."Вашингтон принял закон о конфискации российских активов, чтобы спровоцировать ЕС на такой же шаг, который окажется разрушительным для европейской экономики", - написал Володин.
https://ria.ru/20240319/aktivy-1934096578.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151583/95/1515839569_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_4941feb560d4b20e7a5aab44f3a52973.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вячеслав володин, евросоюз, госдума рф, санкции в отношении россии, реакция на санкции, экономика
Вячеслав Володин, Евросоюз, Госдума РФ, Санкции в отношении России, Реакция на санкции, Экономика
Володин рассказал, что будет с ЕС после конфискации российских активов

Володин: конфискация активов РФ станет разрушительной для европейской экономики

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкФлаги России и ЕС
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
Флаги России и ЕС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Конфискация российских активов со стороны ЕС окажется разрушительной для европейской экономики, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
"Вашингтон принял закон о конфискации российских активов, чтобы спровоцировать ЕС на такой же шаг, который окажется разрушительным для европейской экономики", - написал Володин.
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
"Триллионы евро": Европе предрекли банкротство и кризис из-за России
19 марта, 08:00
 
Вячеслав ВолодинЕвросоюзГосдума РФСанкции в отношении РоссииРеакция на санкцииЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала