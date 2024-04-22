https://ria.ru/20240422/aktivy-1941418802.html

Володин прокомментировал решение США по российским активам

Володин прокомментировал решение США по российским активам - РИА Новости, 22.04.2024

Володин прокомментировал решение США по российским активам

У Москвы теперь есть право соответствующе ответить на решение США в отношении российских активов, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T08:04

2024-04-22T08:04

2024-04-22T10:58

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реакция на санкции

санкции

экономика

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. У Москвы теперь есть право соответствующе ответить на решение США в отношении российских активов, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале."Вашингтон пошел на откровенно неправовое решение, совершив кражу. <...> У нашей страны теперь есть все основания принять симметричные решения по отношению к зарубежным активам", — сказал он.Спикер Госдумы напомнил, что такой шаг обернется против США и подорвет к ним доверие других государств и инвесторов. Кроме того, это создаст прецедент, на основании которого любое государство будет вправе поступать подобным образом, добавил Володин. По его словам, это нанесет непоправимый ущерб международному праву.Палата представителей конгресса США в субботу большинством голосов приняла законопроект, включающий в себя положение о конфискации суверенных активов России в пользу Украины. Документ направляется в сенат для рассмотрения.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сша, россия, евросоюз, санкции в отношении россии, реакция на санкции, санкции, экономика