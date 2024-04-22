https://ria.ru/20240422/aktivy-1941418802.html
Володин прокомментировал решение США по российским активам
Володин прокомментировал решение США по российским активам - РИА Новости, 22.04.2024
Володин прокомментировал решение США по российским активам
У Москвы теперь есть право соответствующе ответить на решение США в отношении российских активов, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T08:04
2024-04-22T08:04
2024-04-22T10:58
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. У Москвы теперь есть право соответствующе ответить на решение США в отношении российских активов, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале."Вашингтон пошел на откровенно неправовое решение, совершив кражу. <...> У нашей страны теперь есть все основания принять симметричные решения по отношению к зарубежным активам", — сказал он.Спикер Госдумы напомнил, что такой шаг обернется против США и подорвет к ним доверие других государств и инвесторов. Кроме того, это создаст прецедент, на основании которого любое государство будет вправе поступать подобным образом, добавил Володин. По его словам, это нанесет непоправимый ущерб международному праву.Палата представителей конгресса США в субботу большинством голосов приняла законопроект, включающий в себя положение о конфискации суверенных активов России в пользу Украины. Документ направляется в сенат для рассмотрения.
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РИА Новости
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РИА Новости
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Володин прокомментировал решение США по российским активам
Володин: США пошли на неправовое решение, воруя российские активы
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости.
У Москвы теперь есть право соответствующе ответить на решение США в отношении российских активов, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале
.
"Вашингтон пошел на откровенно неправовое решение, совершив кражу. <...> У нашей страны теперь есть все основания принять симметричные решения по отношению к зарубежным активам", — сказал он.
Спикер Госдумы напомнил, что такой шаг обернется против США и подорвет к ним доверие других государств и инвесторов. Кроме того, это создаст прецедент, на основании которого любое государство будет вправе поступать подобным образом, добавил Володин. По его словам, это нанесет непоправимый ущерб международному праву.
Палата представителей конгресса США в субботу большинством голосов приняла законопроект, включающий в себя положение о конфискации суверенных активов России в пользу Украины. Документ направляется в сенат для рассмотрения.