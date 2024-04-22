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Володин прокомментировал решение США по российским активам - РИА Новости, 22.04.2024
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08:04 22.04.2024 (обновлено: 10:58 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/aktivy-1941418802.html
Володин прокомментировал решение США по российским активам
Володин прокомментировал решение США по российским активам - РИА Новости, 22.04.2024
Володин прокомментировал решение США по российским активам
У Москвы теперь есть право соответствующе ответить на решение США в отношении российских активов, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T08:04
2024-04-22T10:58
сша
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
реакция на санкции
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экономика
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. У Москвы теперь есть право соответствующе ответить на решение США в отношении российских активов, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале."Вашингтон пошел на откровенно неправовое решение, совершив кражу. &lt;...&gt; У нашей страны теперь есть все основания принять симметричные решения по отношению к зарубежным активам", — сказал он.Спикер Госдумы напомнил, что такой шаг обернется против США и подорвет к ним доверие других государств и инвесторов. Кроме того, это создаст прецедент, на основании которого любое государство будет вправе поступать подобным образом, добавил Володин. По его словам, это нанесет непоправимый ущерб международному праву.Палата представителей конгресса США в субботу большинством голосов приняла законопроект, включающий в себя положение о конфискации суверенных активов России в пользу Украины. Документ направляется в сенат для рассмотрения.
https://ria.ru/20240416/aktivy-1940245519.html
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сша, россия, евросоюз, санкции в отношении россии, реакция на санкции, санкции, экономика
США, Россия, Евросоюз, Санкции в отношении России, Реакция на санкции, Санкции, Экономика
Володин прокомментировал решение США по российским активам

Володин: США пошли на неправовое решение, воруя российские активы

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. У Москвы теперь есть право соответствующе ответить на решение США в отношении российских активов, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
"Вашингтон пошел на откровенно неправовое решение, совершив кражу. <...> У нашей страны теперь есть все основания принять симметричные решения по отношению к зарубежным активам", — сказал он.
Спикер Госдумы напомнил, что такой шаг обернется против США и подорвет к ним доверие других государств и инвесторов. Кроме того, это создаст прецедент, на основании которого любое государство будет вправе поступать подобным образом, добавил Володин. По его словам, это нанесет непоправимый ущерб международному праву.
Палата представителей конгресса США в субботу большинством голосов приняла законопроект, включающий в себя положение о конфискации суверенных активов России в пользу Украины. Документ направляется в сенат для рассмотрения.
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