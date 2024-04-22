https://ria.ru/20240422/advokaty-1941543140.html

Путин подписал закон о реестре адвокатов

Путин подписал закон о реестре адвокатов - РИА Новости, 22.04.2024

Путин подписал закон о реестре адвокатов

Президент России Владимир Путин подписал закон о создании единого реестра адвокатов в РФ, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T15:41

2024-04-22T15:41

2024-04-22T15:41

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о создании единого реестра адвокатов в РФ, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Документом предусматривается создание Единого государственного реестра адвокатов РФ, который станет единственным федеральным государственным информационным ресурсом, содержащим достоверные сведения обо всех адвокатах РФ. В сопроводительных материалах отмечалось, что за Минюстом закрепляются полномочия по ведению, определению порядка ведения и состава сведений данного реестра. Оператором системы будет Федеральная палата адвокатов. Кроме того, в соответствии с законом адвокаты получат право доступа в том числе в здания кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции, верховных судов республик, краевых, областных судов, судов городов федерального значения, автономной области и автономных округов. Уточняется, что адвокаты, уехавшие из страны более чем на год, могут потерять свой статус. Исключением станет выезд за пределы страны для лечения или обучения, либо сопровождения членов семьи, направленных для исполнения трудовых обязанностей за рубеж, либо по иным уважительным причинам.

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Кирилл Волков

общество, россия, владимир путин