https://ria.ru/20240421/vystavka-1941372329.html

Выставка Russia Halal Expo на KazanForum 2024 откроется 15 мая

Выставка Russia Halal Expo на KazanForum 2024 откроется 15 мая - РИА Новости, 21.04.2024

Выставка Russia Halal Expo на KazanForum 2024 откроется 15 мая

Выставка Russia Halal Expo откроется в Татарстане 15 мая в рамках Международного экономического форума "Россия – Исламский мир: KazanForum", ее площадь составит РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-21T17:59

2024-04-21T17:59

2024-04-21T17:59

республика татарстан

иран

малайзия

индонезия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/15/1941371829_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_39500ecb57cabe2563f4ad4dece41fdc.jpg

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Выставка Russia Halal Expo откроется в Татарстане 15 мая в рамках Международного экономического форума "Россия – Исламский мир: KazanForum", ее площадь составит 30 тысяч квадратных метров, сообщает пресс-служба регионального правительства. На выставке Russia Halal Expo, которая пройдет в выставочном центре "Казань Экспо", российские регионы и зарубежные страны презентуют свои стенды, демонстрирующие инвестиционный потенциал и достижения в области технологий и исламской экономики. Также будут представлены международные компании, госкорпорации, крупнейшие банки и финансовые институты. В пресс-службе уточнили, что для участников это уникальная возможность найти новых деловых партнеров и выйти на новые рынки. Свое участие в Russia Halal Expo уже подтвердили Иран, Малайзия, Туркменистан, Индонезия, Азербайджан, Египет, Турция и Кыргызстан. Заявились на экспозицию также регионы России. KazanForum 2024 пройдет с 14 по 19 мая в МВЦ "Казань Экспо". Экспозиция Russia Halal Expo проходит с 2017 года, став за это время одной из самых крупных международных выставочных площадок в стране.

https://ria.ru/20240329/vystavka-1936628870.html

https://ria.ru/20240329/les-1936617361.html

иран

малайзия

индонезия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

иран, малайзия, индонезия