https://ria.ru/20240421/vystavka-1941372329.html
Выставка Russia Halal Expo на KazanForum 2024 откроется 15 мая
Выставка Russia Halal Expo на KazanForum 2024 откроется 15 мая - РИА Новости, 21.04.2024
Выставка Russia Halal Expo на KazanForum 2024 откроется 15 мая
Выставка Russia Halal Expo откроется в Татарстане 15 мая в рамках Международного экономического форума "Россия – Исламский мир: KazanForum", ее площадь составит РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T17:59
2024-04-21T17:59
2024-04-21T17:59
республика татарстан
иран
малайзия
индонезия
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Выставка Russia Halal Expo откроется в Татарстане 15 мая в рамках Международного экономического форума "Россия – Исламский мир: KazanForum", ее площадь составит 30 тысяч квадратных метров, сообщает пресс-служба регионального правительства. На выставке Russia Halal Expo, которая пройдет в выставочном центре "Казань Экспо", российские регионы и зарубежные страны презентуют свои стенды, демонстрирующие инвестиционный потенциал и достижения в области технологий и исламской экономики. Также будут представлены международные компании, госкорпорации, крупнейшие банки и финансовые институты. В пресс-службе уточнили, что для участников это уникальная возможность найти новых деловых партнеров и выйти на новые рынки. Свое участие в Russia Halal Expo уже подтвердили Иран, Малайзия, Туркменистан, Индонезия, Азербайджан, Египет, Турция и Кыргызстан. Заявились на экспозицию также регионы России. KazanForum 2024 пройдет с 14 по 19 мая в МВЦ "Казань Экспо". Экспозиция Russia Halal Expo проходит с 2017 года, став за это время одной из самых крупных международных выставочных площадок в стране.
https://ria.ru/20240329/vystavka-1936628870.html
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иран, малайзия, индонезия
Республика Татарстан, Иран, Малайзия, Индонезия
Выставка Russia Halal Expo на KazanForum 2024 откроется 15 мая
Выставка Russia Halal Expo на KazanForum 2024 откроется 15 мая
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Выставка Russia Halal Expo откроется в Татарстане 15 мая в рамках Международного экономического форума "Россия – Исламский мир: KazanForum", ее площадь составит 30 тысяч квадратных метров, сообщает пресс-служба регионального правительства.
На выставке Russia Halal Expo, которая пройдет в выставочном центре "Казань Экспо", российские регионы и зарубежные страны презентуют свои стенды, демонстрирующие инвестиционный потенциал и достижения в области технологий и исламской экономики. Также будут представлены международные компании, госкорпорации, крупнейшие банки и финансовые институты.
В пресс-службе уточнили, что для участников это уникальная возможность найти новых деловых партнеров и выйти на новые рынки.
Свое участие в Russia Halal Expo уже подтвердили Иран
, Малайзия
, Туркменистан, Индонезия
, Азербайджан
, Египет
, Турция
и Кыргызстан. Заявились на экспозицию также регионы России
.
KazanForum 2024 пройдет с 14 по 19 мая в МВЦ "Казань Экспо".
Экспозиция Russia Halal Expo проходит с 2017 года, став за это время одной из самых крупных международных выставочных площадок в стране.