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Французский политик рассказал о губительных последствиях помощи США Украине - РИА Новости, 21.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:03 21.04.2024 (обновлено: 11:06 21.04.2024)
https://ria.ru/20240421/ukraina-1941322429.html
Французский политик рассказал о губительных последствиях помощи США Украине
Французский политик рассказал о губительных последствиях помощи США Украине - РИА Новости, 21.04.2024
Французский политик рассказал о губительных последствиях помощи США Украине
Лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо на фоне принятия палатой представителей США законопроекта о выделении... РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T11:03
2024-04-21T11:06
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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сша
флориан филиппо
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ПАРИЖ, 21 апр - РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо на фоне принятия палатой представителей США законопроекта о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине заявил на своей странице в соцсети X, что это голосование ничего не изменит и приведет лишь к новым жертвам. По его словам, "глубинное государство" навязало курс на войну, "бесполезное принесение в жертву тысяч новых жизней украинцев". "Это голосование ничего не изменит, оно лишь приведет к новым жертвам! Чтобы послужить интересам финансовых хищников, которые наживаются на этой войне!" - написал Филиппо. Он призвал французов не отправлять больше Киеву ни денег, ни оружия, поскольку таким образом они "разрушают себя и подвергают опасности". Политик также призвал Францию выйти из НАТО, вступить в диалог с Россией и "как можно скорее устремиться к переговорам и миру". Палата представителей конгресса США в субботу большинством голосов приняла законопроект, включающий в себя положение о конфискации суверенных активов РФ в пользу Украины. Документ направляется в сенат для рассмотрения. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240420/ukraina-1941276160.html
https://ria.ru/20240421/ssha-1941299904.html
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в мире, украина, россия, сша, флориан филиппо, сергей лавров, нато, патриот, европарламент
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Флориан Филиппо, Сергей Лавров, НАТО, Патриот, Европарламент, В мире
Французский политик рассказал о губительных последствиях помощи США Украине

Филиппо: голосование в США по выделению помощи Украине приведет к новым жертвам

© РИА Новости / Кристина Афанасьева | Перейти в медиабанкФранцузский политик Флориан Филиппо
Французский политик Флориан Филиппо - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
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Французский политик Флориан Филиппо. Архивное фото
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ПАРИЖ, 21 апр - РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо на фоне принятия палатой представителей США законопроекта о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине заявил на своей странице в соцсети X, что это голосование ничего не изменит и приведет лишь к новым жертвам.
По его словам, "глубинное государство" навязало курс на войну, "бесполезное принесение в жертву тысяч новых жизней украинцев".
Изображение сгенерировано ИИ
Плачь, Украина, тебе дали денег
20 апреля, 21:36
"Это голосование ничего не изменит, оно лишь приведет к новым жертвам! Чтобы послужить интересам финансовых хищников, которые наживаются на этой войне!" - написал Филиппо.
Он призвал французов не отправлять больше Киеву ни денег, ни оружия, поскольку таким образом они "разрушают себя и подвергают опасности". Политик также призвал Францию выйти из НАТО, вступить в диалог с Россией и "как можно скорее устремиться к переговорам и миру".
Палата представителей конгресса США в субботу большинством голосов приняла законопроект, включающий в себя положение о конфискации суверенных активов РФ в пользу Украины. Документ направляется в сенат для рассмотрения.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
Американцы пришли в ярость из-за новой помощи Украине
Вчера, 06:02
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВ миреУкраинаРоссияСШАФлориан ФилиппоСергей ЛавровНАТОПатриотЕвропарламент
 
 
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