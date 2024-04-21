https://ria.ru/20240421/ukraina-1941322429.html

Французский политик рассказал о губительных последствиях помощи США Украине

Французский политик рассказал о губительных последствиях помощи США Украине - РИА Новости, 21.04.2024

Французский политик рассказал о губительных последствиях помощи США Украине

Лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо на фоне принятия палатой представителей США законопроекта о выделении... РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-21T11:03

2024-04-21T11:03

2024-04-21T11:06

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ПАРИЖ, 21 апр - РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо на фоне принятия палатой представителей США законопроекта о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине заявил на своей странице в соцсети X, что это голосование ничего не изменит и приведет лишь к новым жертвам. По его словам, "глубинное государство" навязало курс на войну, "бесполезное принесение в жертву тысяч новых жизней украинцев". "Это голосование ничего не изменит, оно лишь приведет к новым жертвам! Чтобы послужить интересам финансовых хищников, которые наживаются на этой войне!" - написал Филиппо. Он призвал французов не отправлять больше Киеву ни денег, ни оружия, поскольку таким образом они "разрушают себя и подвергают опасности". Политик также призвал Францию выйти из НАТО, вступить в диалог с Россией и "как можно скорее устремиться к переговорам и миру". Палата представителей конгресса США в субботу большинством голосов приняла законопроект, включающий в себя положение о конфискации суверенных активов РФ в пользу Украины. Документ направляется в сенат для рассмотрения. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240420/ukraina-1941276160.html

https://ria.ru/20240421/ssha-1941299904.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, сша, флориан филиппо, сергей лавров, нато, патриот, европарламент