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Армия Израиля заявила об ударах по инфраструктуре "Хезболлы"
Армия Израиля заявила об ударах по инфраструктуре "Хезболлы" - РИА Новости, 21.04.2024
Армия Израиля заявила об ударах по инфраструктуре "Хезболлы"
Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по ряду объектов ливанского шиитского движения "Хезболлах" на юге Ливана, сообщает армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в... РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T09:21
2024-04-21T09:21
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по ряду объектов ливанского шиитского движения "Хезболлах" на юге Ливана, сообщает армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале. "Ночью истребители ВВС Израиля нанесли удары по ряду террористических объектов "Хезболлах" в Ливане, в частности, по наблюдательному пункту в районе Одайсех и двум военным сооружениям в районе Хиам", - говорится в сообщении армии. Отмечается, что во время одного из ударов был выявлен боевик, действовавший внутри военной постройки движения в районе Тайр-Харфа, по ней также был нанесен удар. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.
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в мире, израиль, ливан, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ливан, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Армия Израиля заявила об ударах по инфраструктуре "Хезболлы"
ЦАХАЛ: ВВС Израиля нанесли удары по объектам "Хезболлы" на юге Ливана
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости.
Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по ряду объектов ливанского шиитского движения "Хезболлах" на юге Ливана, сообщает армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале
.
"Ночью истребители ВВС Израиля нанесли удары по ряду террористических объектов "Хезболлах" в Ливане, в частности, по наблюдательному пункту в районе Одайсех и двум военным сооружениям в районе Хиам", - говорится в сообщении армии.
Отмечается, что во время одного из ударов был выявлен боевик, действовавший внутри военной постройки движения в районе Тайр-Харфа, по ней также был нанесен удар.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.