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Армия Израиля заявила об ударах по инфраструктуре "Хезболлы"

Армия Израиля заявила об ударах по инфраструктуре "Хезболлы" - РИА Новости, 21.04.2024

Армия Израиля заявила об ударах по инфраструктуре "Хезболлы"

Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по ряду объектов ливанского шиитского движения "Хезболлах" на юге Ливана, сообщает армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в... РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-21T09:21

2024-04-21T09:21

2024-04-21T09:21

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хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по ряду объектов ливанского шиитского движения "Хезболлах" на юге Ливана, сообщает армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале. "Ночью истребители ВВС Израиля нанесли удары по ряду террористических объектов "Хезболлах" в Ливане, в частности, по наблюдательному пункту в районе Одайсех и двум военным сооружениям в районе Хиам", - говорится в сообщении армии. Отмечается, что во время одного из ударов был выявлен боевик, действовавший внутри военной постройки движения в районе Тайр-Харфа, по ней также был нанесен удар. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.

https://ria.ru/20240413/tsakhal-1939756204.html

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в мире, израиль, ливан, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году