Рейтинг@Mail.ru
Сенат США во вторник проголосует по помощи союзникам, в том числе Украине - РИА Новости, 21.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:43 21.04.2024
https://ria.ru/20240421/ssha-1941288836.html
Сенат США во вторник проголосует по помощи союзникам, в том числе Украине
Сенат США во вторник проголосует по помощи союзникам, в том числе Украине - РИА Новости, 21.04.2024
Сенат США во вторник проголосует по помощи союзникам, в том числе Украине
Сенат США во вторник начнет голосование по законопроектам о помощи союзникам, включая Украину, а также по инициативе о конфискации российских активов, заявил... РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T00:43
2024-04-21T00:43
украина
сша
россия
чак шумер
дмитрий песков
евросоюз
еврокомиссия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941274384_0:123:3072:1851_1920x0_80_0_0_27e493a56cbdcb19102d235ac768cf24.jpg
ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. Сенат США во вторник начнет голосование по законопроектам о помощи союзникам, включая Украину, а также по инициативе о конфискации российских активов, заявил лидер демократического большинства в верхней палате Чак Шумер. "Сенат готов сделать необходимый шаг в отношении дополнительного финансирования на национальную безопасность… и един в соглашении закончить эту работу с первым голосованием во вторник", - сообщил Шумер в социальной сети Х. Палата представителей США на внеплановой субботней сессии приняла законопроект о конфискации российских активов в пользу Украины. Также палата приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине. После одобрения палатой представителей документ направляется на рассмотрение сенату США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение палаты представителей США о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Штаты. Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
https://ria.ru/20240420/zakonoproekt-1941269887.html
https://ria.ru/20240421/saks-1941287704.html
https://ria.ru/20240124/aktivy-1923290951.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941274384_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_66aeb94d01c0dfd2048109f404fd1f1b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, сша, россия, чак шумер, дмитрий песков, евросоюз, еврокомиссия
Украина, США, Россия, Чак Шумер, Дмитрий Песков, Евросоюз, Еврокомиссия, В мире
В мире
Сенат США во вторник проголосует по помощи союзникам, в том числе Украине

Сенат США во вторник начнет голосование по помощи союзникам, включая Украину

© AP Photo / Mark TenallyЗдание Конгресса США в Вашингтоне
Здание Конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
© AP Photo / Mark Tenally
Здание Конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. Сенат США во вторник начнет голосование по законопроектам о помощи союзникам, включая Украину, а также по инициативе о конфискации российских активов, заявил лидер демократического большинства в верхней палате Чак Шумер.
"Сенат готов сделать необходимый шаг в отношении дополнительного финансирования на национальную безопасность… и един в соглашении закончить эту работу с первым голосованием во вторник", - сообщил Шумер в социальной сети Х.
Люди у здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
Палата представителей США приняла проект о конфискации российских активов
Вчера, 20:18
Палата представителей США на внеплановой субботней сессии приняла законопроект о конфискации российских активов в пользу Украины. Также палата приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине.
После одобрения палатой представителей документ направляется на рассмотрение сенату США.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение палаты представителей США о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Штаты.
Американский миллиардер Дэвид Сакс - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
Миллиардер из США высказался о решении конгресса выделить помощь Киеву
00:22
Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
Американский флаг - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
Сенатский комитет в США поддержал идею передать российские активы Украине
24 января, 19:40
 
В миреУкраинаСШАРоссияЧак ШумерДмитрий ПесковЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала