Сенат США во вторник проголосует по помощи союзникам, в том числе Украине
Сенат США во вторник начнет голосование по помощи союзникам, включая Украину
© AP Photo / Mark TenallyЗдание Конгресса США в Вашингтоне
© AP Photo / Mark Tenally
Здание Конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. Сенат США во вторник начнет голосование по законопроектам о помощи союзникам, включая Украину, а также по инициативе о конфискации российских активов, заявил лидер демократического большинства в верхней палате Чак Шумер.
"Сенат готов сделать необходимый шаг в отношении дополнительного финансирования на национальную безопасность… и един в соглашении закончить эту работу с первым голосованием во вторник", - сообщил Шумер в социальной сети Х.
Палата представителей США на внеплановой субботней сессии приняла законопроект о конфискации российских активов в пользу Украины. Также палата приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине.
После одобрения палатой представителей документ направляется на рассмотрение сенату США.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение палаты представителей США о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Штаты.
Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.