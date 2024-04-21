https://ria.ru/20240421/ssha-1941288836.html

Сенат США во вторник проголосует по помощи союзникам, в том числе Украине

Сенат США во вторник проголосует по помощи союзникам, в том числе Украине - РИА Новости, 21.04.2024

Сенат США во вторник проголосует по помощи союзникам, в том числе Украине

Сенат США во вторник начнет голосование по законопроектам о помощи союзникам, включая Украину, а также по инициативе о конфискации российских активов, заявил... РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-21T00:43

2024-04-21T00:43

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ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. Сенат США во вторник начнет голосование по законопроектам о помощи союзникам, включая Украину, а также по инициативе о конфискации российских активов, заявил лидер демократического большинства в верхней палате Чак Шумер. "Сенат готов сделать необходимый шаг в отношении дополнительного финансирования на национальную безопасность… и един в соглашении закончить эту работу с первым голосованием во вторник", - сообщил Шумер в социальной сети Х. Палата представителей США на внеплановой субботней сессии приняла законопроект о конфискации российских активов в пользу Украины. Также палата приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине. После одобрения палатой представителей документ направляется на рассмотрение сенату США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение палаты представителей США о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Штаты. Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.

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украина, сша, россия, чак шумер, дмитрий песков, евросоюз, еврокомиссия