https://ria.ru/20240421/smirnov-1941295584.html
Помощь США усугубит судьбу Украины, считают в Крыму
Помощь США усугубит судьбу Украины, считают в Крыму - РИА Новости, 21.04.2024
Помощь США усугубит судьбу Украины, считают в Крыму
Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил, что выделяемая финансовая помощь США лишь усугубит судьбу Украины. РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T03:59
2024-04-21T03:59
2024-04-21T03:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости. Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил, что выделяемая финансовая помощь США лишь усугубит судьбу Украины. Палата представителей конгресса США в субботу большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине. После одобрения палатой представителей документ направляется на рассмотрение сенату США. "США открыто взяли на себя всю ответственность за дальнейшую эскалацию конфликта на Украине. Повлиять на успешное проведение Россией СВО действия США не смогут, политика Вашингтона лишь усугубит будущую судьбу Украины", - сказал Смирнов РИА Новости. По его мнению, в своем "безумном" стремлении сохранить мировое господство, США делают уверенный шаг навстречу третьей мировой войне. "Возможно, что в ближайшее время, нас ожидает очередной Карибский кризис", - подчеркнул Смирнов.
https://ria.ru/20240421/polyanskiy-1941294905.html
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в мире, сша, заур смирнов
В мире, США, Заур Смирнов
Помощь США усугубит судьбу Украины, считают в Крыму
Председатель Крымской миссии Смирнов: помощь США усугубит судьбу Украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости. Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил, что выделяемая финансовая помощь США лишь усугубит судьбу Украины.
Палата представителей конгресса США в субботу большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине. После одобрения палатой представителей документ направляется на рассмотрение сенату США.
"США открыто взяли на себя всю ответственность за дальнейшую эскалацию конфликта на Украине. Повлиять на успешное проведение Россией СВО действия США не смогут, политика Вашингтона лишь усугубит будущую судьбу Украины", - сказал Смирнов РИА Новости.
По его мнению, в своем "безумном" стремлении сохранить мировое господство, США
делают уверенный шаг навстречу третьей мировой войне.
"Возможно, что в ближайшее время, нас ожидает очередной Карибский кризис", - подчеркнул Смирнов.