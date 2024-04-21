Рейтинг@Mail.ru
Помощь США усугубит судьбу Украины, считают в Крыму - РИА Новости, 21.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:59 21.04.2024
https://ria.ru/20240421/smirnov-1941295584.html
Помощь США усугубит судьбу Украины, считают в Крыму
Помощь США усугубит судьбу Украины, считают в Крыму - РИА Новости, 21.04.2024
Помощь США усугубит судьбу Украины, считают в Крыму
Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил, что выделяемая финансовая помощь США лишь усугубит судьбу Украины. РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T03:59
2024-04-21T03:59
в мире
сша
заур смирнов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929982793_0:0:3008:1692_1920x0_80_0_0_b7c97d5a5f0cc03a720faeb32ac71600.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости. Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил, что выделяемая финансовая помощь США лишь усугубит судьбу Украины. Палата представителей конгресса США в субботу большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине. После одобрения палатой представителей документ направляется на рассмотрение сенату США. "США открыто взяли на себя всю ответственность за дальнейшую эскалацию конфликта на Украине. Повлиять на успешное проведение Россией СВО действия США не смогут, политика Вашингтона лишь усугубит будущую судьбу Украины", - сказал Смирнов РИА Новости. По его мнению, в своем "безумном" стремлении сохранить мировое господство, США делают уверенный шаг навстречу третьей мировой войне. "Возможно, что в ближайшее время, нас ожидает очередной Карибский кризис", - подчеркнул Смирнов.
https://ria.ru/20240421/polyanskiy-1941294905.html
https://ria.ru/20240419/zakonoproekty-1941127487.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929982793_277:0:3008:2048_1920x0_80_0_0_54f4a76ef3dfd8d5da051a678f8434c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, заур смирнов
В мире, США, Заур Смирнов
Помощь США усугубит судьбу Украины, считают в Крыму

Председатель Крымской миссии Смирнов: помощь США усугубит судьбу Украины

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги Германии, Украины и ЕС в Берлине
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости. Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил, что выделяемая финансовая помощь США лишь усугубит судьбу Украины.
Палата представителей конгресса США в субботу большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине. После одобрения палатой представителей документ направляется на рассмотрение сенату США.
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
Постпредство России при ООН раскритиковало новый пакет помощи Украине
03:41
"США открыто взяли на себя всю ответственность за дальнейшую эскалацию конфликта на Украине. Повлиять на успешное проведение Россией СВО действия США не смогут, политика Вашингтона лишь усугубит будущую судьбу Украины", - сказал Смирнов РИА Новости.
По его мнению, в своем "безумном" стремлении сохранить мировое господство, США делают уверенный шаг навстречу третьей мировой войне.
"Возможно, что в ближайшее время, нас ожидает очередной Карибский кризис", - подчеркнул Смирнов.
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
Палата представителей поставила проекты о помощи Украине на голосование
19 апреля, 18:39
 
В миреСШАЗаур Смирнов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала