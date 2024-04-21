Рейтинг@Mail.ru
Трюдо и Дуда в ходе встречи обсудили поддержку Украины - РИА Новости, 21.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:38 21.04.2024 (обновлено: 09:13 21.04.2024)
https://ria.ru/20240421/pomosch_ukraine-1941299074.html
Трюдо и Дуда в ходе встречи обсудили поддержку Украины
Трюдо и Дуда в ходе встречи обсудили поддержку Украины - РИА Новости, 21.04.2024
Трюдо и Дуда в ходе встречи обсудили поддержку Украины
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Польши Анджей Дуда в ходе личной встречи обсудили поддержку Украины, говорится на сайте правительства Канады. РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T05:38
2024-04-21T09:13
в мире
россия
швейцария
украина
джастин трюдо
анджей дуда
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844247336_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_b4dbacdf1b5ed5b6b2937e2286b63601.jpg
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Польши Анджей Дуда в ходе личной встречи обсудили поддержку Украины, говорится на сайте правительства Канады. &quot;Премьер (Канады - ред.) Джастин Трюдо встретился с президентом Польши Анджеем Дудой на базе канадских военных сил Эскимальт. Премьер-министр и президент подтвердили их непоколебимую поддержку Украины...&quot; — говорится в заявлении.Указывается, что они также выразили поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому и его "формулы мира"Лидеры подчеркнули свою приверженность усилению трансатлантической безопасности и обсудили подготовку к предстоящему в июле саммиту НАТО. Кроме того, Трюдо и Дуда также обсудили потенциальный вклад Канады в энергетическую безопасность Польши. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что западные политики обманом и жульничеством пытаются затащить представителей глобального Юга и Востока на "сходки" для продвижения так называемой "формулы мира" Владимира Зеленского, которая является "пустышкой и просто неумной инициативой". Как отмечал на заседании ГА ООН постпред РФ при организации Василий Небензя, многие страны уже поняли, что формула Зеленского является фальшивкой и ультиматумом. Швейцария проведет 15-16 июня мирную конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия не будет присутствовать, но ожидаются до 120 глав государств. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.
https://ria.ru/20240421/polyanskiy-1941294905.html
https://ria.ru/20231102/ukraina-1906926149.html
россия
швейцария
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844247336_69:0:2737:2001_1920x0_80_0_0_8a589c59a1888ab4b793c9d29146eac6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, швейцария, украина, джастин трюдо, анджей дуда, владимир зеленский
В мире, Россия, Швейцария, Украина, Джастин Трюдо, Анджей Дуда, Владимир Зеленский
Трюдо и Дуда в ходе встречи обсудили поддержку Украины

Премьер Канады Трюдо и президент Польши Дуда на встрече обсудили поддержку Киева

© Фото : офис президента УкраиныПрезидент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
© Фото : офис президента Украины
Президент Польши Анджей Дуда. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Польши Анджей Дуда в ходе личной встречи обсудили поддержку Украины, говорится на сайте правительства Канады.
«

"Премьер (Канады - ред.) Джастин Трюдо встретился с президентом Польши Анджеем Дудой на базе канадских военных сил Эскимальт. Премьер-министр и президент подтвердили их непоколебимую поддержку Украины..." — говорится в заявлении.

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
Постпредство России при ООН раскритиковало новый пакет помощи Украине
03:41
Указывается, что они также выразили поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому и его "формулы мира"
Лидеры подчеркнули свою приверженность усилению трансатлантической безопасности и обсудили подготовку к предстоящему в июле саммиту НАТО. Кроме того, Трюдо и Дуда также обсудили потенциальный вклад Канады в энергетическую безопасность Польши.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что западные политики обманом и жульничеством пытаются затащить представителей глобального Юга и Востока на "сходки" для продвижения так называемой "формулы мира" Владимира Зеленского, которая является "пустышкой и просто неумной инициативой". Как отмечал на заседании ГА ООН постпред РФ при организации Василий Небензя, многие страны уже поняли, что формула Зеленского является фальшивкой и ультиматумом.
Швейцария проведет 15-16 июня мирную конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия не будет присутствовать, но ожидаются до 120 глав государств. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.
Киев - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
В Киеве согласились на допконсультации по "формуле мира"
2 ноября 2023, 13:23
 
В миреРоссияШвейцарияУкраинаДжастин ТрюдоАнджей ДудаВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала