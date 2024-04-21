https://ria.ru/20240421/pomosch_ukraine-1941299074.html

Трюдо и Дуда в ходе встречи обсудили поддержку Украины

Трюдо и Дуда в ходе встречи обсудили поддержку Украины - РИА Новости, 21.04.2024

Трюдо и Дуда в ходе встречи обсудили поддержку Украины

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Польши Анджей Дуда в ходе личной встречи обсудили поддержку Украины, говорится на сайте правительства Канады. РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-21T05:38

2024-04-21T05:38

2024-04-21T09:13

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Польши Анджей Дуда в ходе личной встречи обсудили поддержку Украины, говорится на сайте правительства Канады. "Премьер (Канады - ред.) Джастин Трюдо встретился с президентом Польши Анджеем Дудой на базе канадских военных сил Эскимальт. Премьер-министр и президент подтвердили их непоколебимую поддержку Украины..." — говорится в заявлении.Указывается, что они также выразили поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому и его "формулы мира"Лидеры подчеркнули свою приверженность усилению трансатлантической безопасности и обсудили подготовку к предстоящему в июле саммиту НАТО. Кроме того, Трюдо и Дуда также обсудили потенциальный вклад Канады в энергетическую безопасность Польши. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что западные политики обманом и жульничеством пытаются затащить представителей глобального Юга и Востока на "сходки" для продвижения так называемой "формулы мира" Владимира Зеленского, которая является "пустышкой и просто неумной инициативой". Как отмечал на заседании ГА ООН постпред РФ при организации Василий Небензя, многие страны уже поняли, что формула Зеленского является фальшивкой и ультиматумом. Швейцария проведет 15-16 июня мирную конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия не будет присутствовать, но ожидаются до 120 глав государств. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.

https://ria.ru/20240421/polyanskiy-1941294905.html

https://ria.ru/20231102/ukraina-1906926149.html

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в мире, россия, швейцария, украина, джастин трюдо, анджей дуда, владимир зеленский