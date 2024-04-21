Трюдо и Дуда в ходе встречи обсудили поддержку Украины
Премьер Канады Трюдо и президент Польши Дуда на встрече обсудили поддержку Киева
© Фото : офис президента УкраиныПрезидент Польши Анджей Дуда
© Фото : офис президента Украины
Президент Польши Анджей Дуда. Архивное фото
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Польши Анджей Дуда в ходе личной встречи обсудили поддержку Украины, говорится на сайте правительства Канады.
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"Премьер (Канады - ред.) Джастин Трюдо встретился с президентом Польши Анджеем Дудой на базе канадских военных сил Эскимальт. Премьер-министр и президент подтвердили их непоколебимую поддержку Украины..." — говорится в заявлении.
Указывается, что они также выразили поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому и его "формулы мира"
Лидеры подчеркнули свою приверженность усилению трансатлантической безопасности и обсудили подготовку к предстоящему в июле саммиту НАТО. Кроме того, Трюдо и Дуда также обсудили потенциальный вклад Канады в энергетическую безопасность Польши.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что западные политики обманом и жульничеством пытаются затащить представителей глобального Юга и Востока на "сходки" для продвижения так называемой "формулы мира" Владимира Зеленского, которая является "пустышкой и просто неумной инициативой". Как отмечал на заседании ГА ООН постпред РФ при организации Василий Небензя, многие страны уже поняли, что формула Зеленского является фальшивкой и ультиматумом.
Швейцария проведет 15-16 июня мирную конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия не будет присутствовать, но ожидаются до 120 глав государств. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.
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