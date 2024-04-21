https://ria.ru/20240421/pogoda-1941359039.html

Москвичей снова ждет ухудшение погоды

Москвичей снова ждет ухудшение погоды - РИА Новости, 21.04.2024

Москвичей снова ждет ухудшение погоды

Погода в Москве с четверга начнёт портиться, ожидаются ливни, выпадет около 80% месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-21T16:13

2024-04-21T16:13

2024-04-21T16:14

общество

москва

евгений тишковец

погода

центр "фобос"

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Погода в Москве с четверга начнёт портиться, ожидаются ливни, выпадет около 80% месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В четверг днем погода опять испортится, и кое-где брызнут небольшие дожди. Теплый сектор циклона повысит ночную температуру до плюс 3-8, в дневные часы до плюс 14-19", - рассказал Тишковец. Он добавил, что наиболее дождливый будет конец недели, без зонтов, плащей и непромокаемой обуви не обойтись. "Только за пятницу на Центральную Россию обрушится тропический ливень интенсивностью до 30 миллиметров, что составляет около 80% месячной нормы. В сумерках будет не ниже плюс 8-13, в светлое время суток плюс 13-18", - уточнил синоптик.

https://ria.ru/20240419/derevya-1941158187.html

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, евгений тишковец, погода, центр "фобос"