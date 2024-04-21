https://ria.ru/20240421/pogoda-1941359039.html
Москвичей снова ждет ухудшение погоды
Москвичей снова ждет ухудшение погоды - РИА Новости, 21.04.2024
Москвичей снова ждет ухудшение погоды
Погода в Москве с четверга начнёт портиться, ожидаются ливни, выпадет около 80% месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T16:13
2024-04-21T16:13
2024-04-21T16:14
общество
москва
евгений тишковец
погода
центр "фобос"
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Погода в Москве с четверга начнёт портиться, ожидаются ливни, выпадет около 80% месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В четверг днем погода опять испортится, и кое-где брызнут небольшие дожди. Теплый сектор циклона повысит ночную температуру до плюс 3-8, в дневные часы до плюс 14-19", - рассказал Тишковец. Он добавил, что наиболее дождливый будет конец недели, без зонтов, плащей и непромокаемой обуви не обойтись. "Только за пятницу на Центральную Россию обрушится тропический ливень интенсивностью до 30 миллиметров, что составляет около 80% месячной нормы. В сумерках будет не ниже плюс 8-13, в светлое время суток плюс 13-18", - уточнил синоптик.
https://ria.ru/20240419/derevya-1941158187.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, евгений тишковец, погода, центр "фобос"
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Погода, Центр "Фобос"
Москвичей снова ждет ухудшение погоды
Тишковец: в Москве с четверга выпадет около 80% месячной нормы осадков
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Погода в Москве с четверга начнёт портиться, ожидаются ливни, выпадет около 80% месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
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"В четверг днем погода опять испортится, и кое-где брызнут небольшие дожди. Теплый сектор циклона повысит ночную температуру до плюс 3-8, в дневные часы до плюс 14-19", - рассказал Тишковец.
Он добавил, что наиболее дождливый будет конец недели, без зонтов, плащей и непромокаемой обуви не обойтись.
"Только за пятницу на Центральную Россию обрушится тропический ливень интенсивностью до 30 миллиметров, что составляет около 80% месячной нормы. В сумерках будет не ниже плюс 8-13, в светлое время суток плюс 13-18", - уточнил синоптик.