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Москвичей снова ждет ухудшение погоды - РИА Новости, 21.04.2024
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16:13 21.04.2024 (обновлено: 16:14 21.04.2024)
https://ria.ru/20240421/pogoda-1941359039.html
Москвичей снова ждет ухудшение погоды
Москвичей снова ждет ухудшение погоды - РИА Новости, 21.04.2024
Москвичей снова ждет ухудшение погоды
Погода в Москве с четверга начнёт портиться, ожидаются ливни, выпадет около 80% месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T16:13
2024-04-21T16:14
общество
москва
евгений тишковец
погода
центр "фобос"
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Погода в Москве с четверга начнёт портиться, ожидаются ливни, выпадет около 80% месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В четверг днем погода опять испортится, и кое-где брызнут небольшие дожди. Теплый сектор циклона повысит ночную температуру до плюс 3-8, в дневные часы до плюс 14-19", - рассказал Тишковец. Он добавил, что наиболее дождливый будет конец недели, без зонтов, плащей и непромокаемой обуви не обойтись. "Только за пятницу на Центральную Россию обрушится тропический ливень интенсивностью до 30 миллиметров, что составляет около 80% месячной нормы. В сумерках будет не ниже плюс 8-13, в светлое время суток плюс 13-18", - уточнил синоптик.
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общество, москва, евгений тишковец, погода, центр "фобос"
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Погода, Центр "Фобос"
Москвичей снова ждет ухудшение погоды

Тишковец: в Москве с четверга выпадет около 80% месячной нормы осадков

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкШквалистый ветер и ливень в Москве
Шквалистый ветер и ливень в Москве - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Шквалистый ветер и ливень в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Погода в Москве с четверга начнёт портиться, ожидаются ливни, выпадет около 80% месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
«
"В четверг днем погода опять испортится, и кое-где брызнут небольшие дожди. Теплый сектор циклона повысит ночную температуру до плюс 3-8, в дневные часы до плюс 14-19", - рассказал Тишковец.
Он добавил, что наиболее дождливый будет конец недели, без зонтов, плащей и непромокаемой обуви не обойтись.
"Только за пятницу на Центральную Россию обрушится тропический ливень интенсивностью до 30 миллиметров, что составляет около 80% месячной нормы. В сумерках будет не ниже плюс 8-13, в светлое время суток плюс 13-18", - уточнил синоптик.
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ОбществоМоскваЕвгений ТишковецПогодаЦентр "Фобос"
 
 
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