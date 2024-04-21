https://ria.ru/20240421/pogoda-1941313454.html

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 21.04.2024

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Облачная с прояснениями погода, небольшой дождь и до плюс 17 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-21T09:23

2024-04-21T09:23

2024-04-21T09:23

общество

москва

евгений тишковец

погода

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, небольшой дождь и до плюс 17 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По словам синоптика, в воскресенье синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится влиянием теплого атмосферного фронта, сопровождаемого натеканием многослойной облачности, переходящей в дождевое состояние. "В Москве облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура воздуха в столице плюс 15-17 градусов, по области плюс 14-19 градусов", - рассказал Тишковец. Специалист уточнил, что ветер в столице будет дуть восточный со скоростью 5-10 метров в секунду, ожидаются порывы до 17 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 746 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы.

https://ria.ru/20240312/el-nino-1932403941.html

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общество, москва, евгений тишковец, погода