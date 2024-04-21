https://ria.ru/20240421/pavodok-1941304237.html

В Тюменской области из-за паводка перекрыли участок автодороги

В Тюменской области из-за паводка перекрыли участок автодороги - РИА Новости, 21.04.2024

В Тюменской области из-за паводка перекрыли участок автодороги

Участок автодороги Ишим – Маслянское в Тюменской области перекрыт из-за работ во время паводка, сообщает управление ГИБДД по региону. РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-21T07:46

2024-04-21T07:46

2024-04-21T07:46

происшествия

ишим (река)

тюменская область

тобол (река)

гибдд мвд рф

наводнения в россии — 2024

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 апр – РИА Новости. Участок автодороги Ишим – Маслянское в Тюменской области перекрыт из-за работ во время паводка, сообщает управление ГИБДД по региону. "С 8 по 46-й километр автодороги Ишим – Маслянское ограничено движение транспорта. Ограничения введены в связи со вскрытием дорожного полотна для проведения противопаводковых мероприятий. Установлены временные дорожные знаки", – говорится в сообщении. По последним данным властей, уровень воды в реке Ишим у одноименного города в Тюменской области достиг 1051 сантиметров, прибавив за сутки 140. Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды ожидается на реках Ишим и Тобол. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек в регионе ожидается к 20 апреля, пик – 23-25 апреля. Из населенных пунктов, которым грозит подтопление, эвакуированы 2,2 тысячи человек, в 13 населенных пунктах региона подтопленными остаются 112 домов, 188 приусадебных участков и 5 садоводческих товариществ.

https://ria.ru/20240421/tobol-1941301669.html

https://ria.ru/20240416/ishim-1940301490.html

ишим (река)

тюменская область

тобол (река)

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происшествия, ишим (река), тюменская область, тобол (река), гибдд мвд рф, наводнения в россии — 2024