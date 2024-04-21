Рейтинг@Mail.ru
Власти Палестины раскритиковали решение США выделить помощь Израилю - РИА Новости, 21.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:16 21.04.2024
https://ria.ru/20240421/palestina-1941290696.html
Власти Палестины раскритиковали решение США выделить помощь Израилю
Власти Палестины раскритиковали решение США выделить помощь Израилю - РИА Новости, 21.04.2024
Власти Палестины раскритиковали решение США выделить помощь Израилю
Официальный представитель главы Палестины Махмуда Аббаса Набиль Абу Рудейна заявил, что финансовая помощь США Израилю, одобренная конгрессом, расширит масштабы... РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T01:16
2024-04-21T01:16
в мире
израиль
сша
палестина
махмуд аббас
мария захарова
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938495318_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_98fb8ec26aa0dd1e56957cdfebfcd776.jpg
ТУНИС, 21 апр - РИА Новости. Официальный представитель главы Палестины Махмуда Аббаса Набиль Абу Рудейна заявил, что финансовая помощь США Израилю, одобренная конгрессом, расширит масштабы войны в ближневосточном регионе, сообщает агентство WAFA. Палата представителей США в субботу приняла законопроект о выделении Израилю 26,4 миллиарда долларов. "Американская поддержка в области безопасности (Израиля) — это опасная эскалация, агрессия против палестинского народа и зеленый свет для Израиля на расширение масштабов войны, включив в нее страны всего региона… Стабильность Палестины — это единственный путь, ведущий к стабильности в регионе и мире", - сказал Абу Рудейна. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что выделение США военной помощи Украине, Израилю и Тайваню усугубит мировые кризисные явления, выделение помощи Киеву - прямое спонсирование террористической деятельности.
https://ria.ru/20240421/saks-1941287704.html
https://ria.ru/20240210/ssha-1926529366.html
израиль
сша
палестина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938495318_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_3ee918a3b62759fe402135a8346c8942.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, сша, палестина, махмуд аббас, мария захарова, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, Палестина, Махмуд Аббас, Мария Захарова, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Власти Палестины раскритиковали решение США выделить помощь Израилю

WAFA: власти Палестины заявили, что помощь США Израилю расширит масштабы войны

© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТУНИС, 21 апр - РИА Новости. Официальный представитель главы Палестины Махмуда Аббаса Набиль Абу Рудейна заявил, что финансовая помощь США Израилю, одобренная конгрессом, расширит масштабы войны в ближневосточном регионе, сообщает агентство WAFA.
Палата представителей США в субботу приняла законопроект о выделении Израилю 26,4 миллиарда долларов.
Американский миллиардер Дэвид Сакс - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
Миллиардер из США высказался о решении конгресса выделить помощь Киеву
00:22
"Американская поддержка в области безопасности (Израиля) — это опасная эскалация, агрессия против палестинского народа и зеленый свет для Израиля на расширение масштабов войны, включив в нее страны всего региона… Стабильность Палестины — это единственный путь, ведущий к стабильности в регионе и мире", - сказал Абу Рудейна.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что выделение США военной помощи Украине, Израилю и Тайваню усугубит мировые кризисные явления, выделение помощи Киеву - прямое спонсирование террористической деятельности.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
Сенат США проведет дебаты по законопроекту о помощи Украине и Израилю
10 февраля, 03:57
 
В миреИзраильСШАПалестинаМахмуд АббасМария ЗахароваОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала