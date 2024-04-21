https://ria.ru/20240421/palestina-1941290696.html

Власти Палестины раскритиковали решение США выделить помощь Израилю

Власти Палестины раскритиковали решение США выделить помощь Израилю - РИА Новости, 21.04.2024

Власти Палестины раскритиковали решение США выделить помощь Израилю

Официальный представитель главы Палестины Махмуда Аббаса Набиль Абу Рудейна заявил, что финансовая помощь США Израилю, одобренная конгрессом, расширит масштабы... РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-21T01:16

2024-04-21T01:16

2024-04-21T01:16

в мире

израиль

сша

палестина

махмуд аббас

мария захарова

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТУНИС, 21 апр - РИА Новости. Официальный представитель главы Палестины Махмуда Аббаса Набиль Абу Рудейна заявил, что финансовая помощь США Израилю, одобренная конгрессом, расширит масштабы войны в ближневосточном регионе, сообщает агентство WAFA. Палата представителей США в субботу приняла законопроект о выделении Израилю 26,4 миллиарда долларов. "Американская поддержка в области безопасности (Израиля) — это опасная эскалация, агрессия против палестинского народа и зеленый свет для Израиля на расширение масштабов войны, включив в нее страны всего региона… Стабильность Палестины — это единственный путь, ведущий к стабильности в регионе и мире", - сказал Абу Рудейна. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что выделение США военной помощи Украине, Израилю и Тайваню усугубит мировые кризисные явления, выделение помощи Киеву - прямое спонсирование террористической деятельности.

https://ria.ru/20240421/saks-1941287704.html

https://ria.ru/20240210/ssha-1926529366.html

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в мире, израиль, сша, палестина, махмуд аббас, мария захарова, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году