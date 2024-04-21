https://ria.ru/20240421/novorossiysk-1941327893.html
В Новороссийске пройдут учебные стрельбы
В Новороссийске пройдут учебные стрельбы - РИА Новости, 21.04.2024
В Новороссийске пройдут учебные стрельбы
Тренировочные стрельбы пройдут в воскресенье в акватории Черного моря в Новороссийске, сообщили журналистам в администрации города. РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T12:13
2024-04-21T12:13
2024-04-21T12:16
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КРАСНОДАР, 21 апр — РИА Новости. Тренировочные стрельбы пройдут в воскресенье в акватории Черного моря в Новороссийске, сообщили журналистам в администрации города. "Сегодня 21.04.24 года с 11.00 до 13.00 в акватории моря будут проводиться учебные стрельбы", - говорится в сообщении со ссылкой на информацию Новороссийской военно-морской базы.
https://ria.ru/20240421/sevastopol-1941317196.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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черное море, новороссийск, безопасность, вмф рф
Специальная военная операция на Украине, Черное море, Новороссийск, Безопасность, ВМФ РФ
В Новороссийске пройдут учебные стрельбы
Власти Новороссийска предупредили об учебных стрельбах в акватории Черного моря