https://ria.ru/20240421/novorossiysk-1941327893.html

В Новороссийске пройдут учебные стрельбы

В Новороссийске пройдут учебные стрельбы - РИА Новости, 21.04.2024

В Новороссийске пройдут учебные стрельбы

Тренировочные стрельбы пройдут в воскресенье в акватории Черного моря в Новороссийске, сообщили журналистам в администрации города. РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-21T12:13

2024-04-21T12:13

2024-04-21T12:16

специальная военная операция на украине

черное море

новороссийск

безопасность

вмф рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916439650_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_043d3bca7e9ed20277c512bdd954035f.jpg

КРАСНОДАР, 21 апр — РИА Новости. Тренировочные стрельбы пройдут в воскресенье в акватории Черного моря в Новороссийске, сообщили журналистам в администрации города. "Сегодня 21.04.24 года с 11.00 до 13.00 в акватории моря будут проводиться учебные стрельбы", - говорится в сообщении со ссылкой на информацию Новороссийской военно-морской базы.

https://ria.ru/20240421/sevastopol-1941317196.html

черное море

новороссийск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

черное море, новороссийск, безопасность, вмф рф