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В Новороссийске пройдут учебные стрельбы - РИА Новости, 21.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:13 21.04.2024 (обновлено: 12:16 21.04.2024)
https://ria.ru/20240421/novorossiysk-1941327893.html
В Новороссийске пройдут учебные стрельбы
В Новороссийске пройдут учебные стрельбы - РИА Новости, 21.04.2024
В Новороссийске пройдут учебные стрельбы
Тренировочные стрельбы пройдут в воскресенье в акватории Черного моря в Новороссийске, сообщили журналистам в администрации города. РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T12:13
2024-04-21T12:16
специальная военная операция на украине
черное море
новороссийск
безопасность
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КРАСНОДАР, 21 апр — РИА Новости. Тренировочные стрельбы пройдут в воскресенье в акватории Черного моря в Новороссийске, сообщили журналистам в администрации города. "Сегодня 21.04.24 года с 11.00 до 13.00 в акватории моря будут проводиться учебные стрельбы", - говорится в сообщении со ссылкой на информацию Новороссийской военно-морской базы.
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черное море
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черное море, новороссийск, безопасность, вмф рф
Специальная военная операция на Украине, Черное море, Новороссийск, Безопасность, ВМФ РФ
В Новороссийске пройдут учебные стрельбы

Власти Новороссийска предупредили об учебных стрельбах в акватории Черного моря

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПорт Новороссийска
Порт Новороссийска - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Порт Новороссийска. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 21 апр — РИА Новости. Тренировочные стрельбы пройдут в воскресенье в акватории Черного моря в Новороссийске, сообщили журналистам в администрации города.
"Сегодня 21.04.24 года с 11.00 до 13.00 в акватории моря будут проводиться учебные стрельбы", - говорится в сообщении со ссылкой на информацию Новороссийской военно-морской базы.
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Специальная военная операция на УкраинеЧерное мореНовороссийскБезопасностьВМФ РФ
 
 
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