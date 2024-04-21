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Депутат назвал главные признаки телефонного мошенника - РИА Новости, 21.04.2024
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02:23 21.04.2024 (обновлено: 06:00 21.04.2024)
https://ria.ru/20240421/nemkin-1941292242.html
Депутат назвал главные признаки телефонного мошенника
Депутат назвал главные признаки телефонного мошенника - РИА Новости, 21.04.2024
Депутат назвал главные признаки телефонного мошенника
Если в телефонном разговоре незнакомец с явной настойчивостью и нетерпением просит вас перевести деньги на "безопасный счет" или назвать данные банковских карт, РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T02:23
2024-04-21T06:00
технологии
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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Если в телефонном разговоре незнакомец с явной настойчивостью и нетерпением просит вас перевести деньги на "безопасный счет" или назвать данные банковских карт, логины или пароли, то, скорее всего, это мошенник, заявил член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.&quot;Существует несколько важных моментов, на которые сразу стоит обращать внимание в телефонном разговоре с незнакомым вам абонентом… Подозрения… должна вызывать любая коммуникация, в которой незнакомец затрагивает тему денег — вам предлагают, например, перевести все деньги на &quot;безопасный счет&quot;, &quot;крайне выгодно&quot; инвестировать свои сбережения или заплатить небольшой взнос для участия в каком-то конкурсе или лотерее&quot;, — сказал он РИА Новости.В таком случае, Немкин посоветовал сразу класть трубку – иначе "талантливые психологи, которыми нередко бывают мошенники, могут убедить даже самого бдительного человека в том, что ему срочно нужно куда-то перевести свои деньги".Также, по словам депутата, нужно помнить, что инициатор разговора – вторая сторона, а значит "человеку точно что-то от вас нужно". Кем бы он не представился, верить сразу на слово не стоит, голову всегда стоит держать "холодной", посоветовал депутат."Если есть возможность самостоятельно найти контакты организации, от имени которой с вами пытаются связаться, лучше сделать это и выйти на контакт самостоятельно. Не бойтесь выглядеть глупо: в современном цифровом пространстве перестраховка – ваш лучший друг", — подчеркнул парламентарий.По словам депутата, никогда нельзя называть кому-либо в телефонном разговоре данные своих банковских карт, да и вообще любые логины и пароли, коды и реквизиты."Если банк и правда зафиксирует сомнительный платеж или перевод с вашего счета, то максимум что от вас попросят — подтвердить или отклонить операцию, и только. А вот называть конфиденциальные данные – никогда", - объяснил он.Депутат подчеркнул, что главная цель мошенников заключается в том, чтобы вывести человека из равновесия, заставить потерять бдительность и поверить им."Поэтому они, скорее всего, постараются использовать эффект внезапности, будут торопить вас и внушать, что действовать нужно "прямо сейчас или будет уже поздно". Если вы чувствуете давление, трудно скрываемое нетерпение, назойливость и нервозность – также советую скорее попрощаться с таким собеседником", - заключил депутат.
https://ria.ru/20240409/moshenniki-1938733180.html
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технологии
Технологии
Депутат назвал главные признаки телефонного мошенника

Депутат Немкин: телефонного мошенника могут выдать настойчивость и нетерпение

© Fotolia / lavioМужчина разговаривает по телефону
Мужчина разговаривает по телефону - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
© Fotolia / lavio
Мужчина разговаривает по телефону. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Если в телефонном разговоре незнакомец с явной настойчивостью и нетерпением просит вас перевести деньги на "безопасный счет" или назвать данные банковских карт, логины или пароли, то, скорее всего, это мошенник, заявил член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.
«

"Существует несколько важных моментов, на которые сразу стоит обращать внимание в телефонном разговоре с незнакомым вам абонентом… Подозрения… должна вызывать любая коммуникация, в которой незнакомец затрагивает тему денег — вам предлагают, например, перевести все деньги на "безопасный счет", "крайне выгодно" инвестировать свои сбережения или заплатить небольшой взнос для участия в каком-то конкурсе или лотерее", — сказал он РИА Новости.

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В таком случае, Немкин посоветовал сразу класть трубку – иначе "талантливые психологи, которыми нередко бывают мошенники, могут убедить даже самого бдительного человека в том, что ему срочно нужно куда-то перевести свои деньги".
Также, по словам депутата, нужно помнить, что инициатор разговора – вторая сторона, а значит "человеку точно что-то от вас нужно". Кем бы он не представился, верить сразу на слово не стоит, голову всегда стоит держать "холодной", посоветовал депутат.
"Если есть возможность самостоятельно найти контакты организации, от имени которой с вами пытаются связаться, лучше сделать это и выйти на контакт самостоятельно. Не бойтесь выглядеть глупо: в современном цифровом пространстве перестраховка – ваш лучший друг", — подчеркнул парламентарий.
По словам депутата, никогда нельзя называть кому-либо в телефонном разговоре данные своих банковских карт, да и вообще любые логины и пароли, коды и реквизиты.
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"Если банк и правда зафиксирует сомнительный платеж или перевод с вашего счета, то максимум что от вас попросят — подтвердить или отклонить операцию, и только. А вот называть конфиденциальные данные – никогда", - объяснил он.
Депутат подчеркнул, что главная цель мошенников заключается в том, чтобы вывести человека из равновесия, заставить потерять бдительность и поверить им.
"Поэтому они, скорее всего, постараются использовать эффект внезапности, будут торопить вас и внушать, что действовать нужно "прямо сейчас или будет уже поздно". Если вы чувствуете давление, трудно скрываемое нетерпение, назойливость и нервозность – также советую скорее попрощаться с таким собеседником", - заключил депутат.
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