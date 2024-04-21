https://ria.ru/20240421/kisida-1941302716.html

СМИ: Кисида сделал подношение в ассоциирующийся с милитаризмом храм

СМИ: Кисида сделал подношение в ассоциирующийся с милитаризмом храм - РИА Новости, 21.04.2024

СМИ: Кисида сделал подношение в ассоциирующийся с милитаризмом храм

Премьер-министр Японии Фумио Кисида сделал ритуальное подношение в храм Ясукуни в честь начавшегося религиозного праздника, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-21T07:27

2024-04-21T07:27

2024-04-21T07:27

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фумио кисида

синдзо абэ

есихидэ суга

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ТОКИО, 21 апр – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида сделал ритуальное подношение в храм Ясукуни в честь начавшегося религиозного праздника, сообщил телеканал NHK. В странах Азии храм Ясукуни часто ассоциируется с японским милитаризмом. От имени премьер-министра в храм Ясукуни в честь весенних храмовых праздников, которые пройдут в этом году три дня, начиная с 21 апреля, было направлено ритуальное подношение в виде украшенного двумя красными лентами деревца сакаки (клейеры японской) в горшке с надписью: "От премьер-министра Фумио Кисиды". Обычно такое подношение представляет собой два небольших постамента с ниспадающими лентами пяти цветов. Венчает постаменты веточка клейеры японской. На правом украшении располагаются ритуальное зеркало и магатама – символическое украшение, как правило, из яшмы. На левом – меч. Все три предмета вместе совпадают с "Тремя сокровищами" – символами императорской власти. Кисида, как и его предшественники на этом посту Синдзо Абэ и Ёсихидэ Суга, в этом году также воздержится от личного посещения храма. Такое же подношение он сделал и в предыдущие два года с тех пор, как стад премьер-министром. В то же время министр по делам восстановления экономики Ёситака Синдо посетил храм лично. Посещения храма японскими политиками, как правило, происходит три раза в год — на ритуальные праздники в апреле и в октябре, а также в день объявления о выходе Японии из Второй мировой войны - 15 августа. Некоторые политики посещают храм в конце года. Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ после своего избрания на пост премьер-министра страны в декабре 2012 года только один раз лично посещал храм — в декабре 2013 года. Однако это вызвало не только традиционно резко отрицательную реакцию в Китае и Южной Корее, но и заметное охлаждение в отношениях с главным союзником Японии — Соединенными Штатами. С тех пор и он, и его преемники воздерживаются от личного посещения храма, ограничиваясь передачей подношений. В храме Ясукуни поклоняются душам всех воинов, отдавших жизнь за "императора и великую Японию". Здесь хранятся памятные таблички с именами 2,5 миллиона солдат и офицеров, павших за Японию в различных войнах, они включают также имена 14 военных преступников Второй мировой войны.

https://ria.ru/20240413/yaponiya-1939696003.html

https://ria.ru/20240413/yaponiya-1939735287.html

https://ria.ru/20240413/polyanskiy-1939736602.html

https://ria.ru/20231213/kisida-1915443428.html

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япония, китай, азия, в мире, фумио кисида, синдзо абэ, есихидэ суга