https://ria.ru/20240421/ishim-1941301021.html
Уровень воды в Ишиме в Тюменской области за сутки вырос на 140 сантиметров
Уровень воды в Ишиме в Тюменской области за сутки вырос на 140 сантиметров - РИА Новости, 21.04.2024
Уровень воды в Ишиме в Тюменской области за сутки вырос на 140 сантиметров
Уровень воды в реке Ишим у одноименного города в Тюменской области достиг 1051 сантиметров, прибавив за сутки 140, сообщает информационный центр правительства... РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T06:32
2024-04-21T06:32
2024-04-21T06:40
тюменская область
ишим (река)
наводнения в россии — 2024
происшествия
тобол (река)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 апр – РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим у одноименного города в Тюменской области достиг 1051 сантиметров, прибавив за сутки 140, сообщает информационный центр правительства региона."Информация об уровне воды в реках Тюменской области на 8.00 (6.00 мск) 21 апреля: уровень воды в реке Ишим у города Ишима Тюменской области – 1051 сантиметров, прибавив за сутки 140 сантиметров", – следует из сообщения, опубликованного в Telegram-канале правительства.Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды ожидается на реках Ишим и Тобол. Пик паводка ожидается 23-25 апреля.Из населенных пунктов, которым грозит подтопление, эвакуированы 2,2 тысячи человек. По последним данным, в 13 населенных пунктах региона подтопленными остаются 112 домов, 188 приусадебных участков и пять садоводческих товариществ.
https://ria.ru/20240421/shumkov-1941300846.html
https://ria.ru/20240420/fedorov-1941182689.html
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тюменская область, ишим (река), наводнения в россии — 2024, происшествия, тобол (река)
Тюменская область, Ишим (река), Наводнения в России — 2024, Происшествия, Тобол (река)
Уровень воды в Ишиме в Тюменской области за сутки вырос на 140 сантиметров
Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области за сутки вырос до 1051 сантиметра