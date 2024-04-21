https://ria.ru/20240421/ishim-1941301021.html

Уровень воды в Ишиме в Тюменской области за сутки вырос на 140 сантиметров

Уровень воды в Ишиме в Тюменской области за сутки вырос на 140 сантиметров - РИА Новости, 21.04.2024

Уровень воды в Ишиме в Тюменской области за сутки вырос на 140 сантиметров

Уровень воды в реке Ишим у одноименного города в Тюменской области достиг 1051 сантиметров, прибавив за сутки 140, сообщает информационный центр правительства... РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-21T06:32

2024-04-21T06:32

2024-04-21T06:40

тюменская область

ишим (река)

наводнения в россии — 2024

происшествия

тобол (река)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941112601_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8fe7712e9c188571f85f756460a86923.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 апр – РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим у одноименного города в Тюменской области достиг 1051 сантиметров, прибавив за сутки 140, сообщает информационный центр правительства региона."Информация об уровне воды в реках Тюменской области на 8.00 (6.00 мск) 21 апреля: уровень воды в реке Ишим у города Ишима Тюменской области – 1051 сантиметров, прибавив за сутки 140 сантиметров", – следует из сообщения, опубликованного в Telegram-канале правительства.Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды ожидается на реках Ишим и Тобол. Пик паводка ожидается 23-25 апреля.Из населенных пунктов, которым грозит подтопление, эвакуированы 2,2 тысячи человек. По последним данным, в 13 населенных пунктах региона подтопленными остаются 112 домов, 188 приусадебных участков и пять садоводческих товариществ.

https://ria.ru/20240421/shumkov-1941300846.html

https://ria.ru/20240420/fedorov-1941182689.html

тюменская область

ишим (река)

тобол (река)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

тюменская область, ишим (река), наводнения в россии — 2024, происшествия, тобол (река)