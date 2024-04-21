https://ria.ru/20240421/adventure-1941075650.html

"Читать это было ужасно". Что нашли у берегов Новой Зеландии

"Читать это было ужасно". Что нашли у берегов Новой Зеландии - РИА Новости, 21.04.2024

"Читать это было ужасно". Что нашли у берегов Новой Зеландии

Австралийский экстремал Эндрю Маколи поставил себе сверхзадачу: переплыть на каяке Тасманово море, одно из самых неспокойных в Мировом океане. Его супруга уже... РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-21T08:00

2024-04-21T08:00

2024-04-21T08:58

новая зеландия

в мире

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости, Захар Андреев. Австралийский экстремал Эндрю Маколи поставил себе сверхзадачу: переплыть на каяке Тасманово море, одно из самых неспокойных в Мировом океане. Его супруга уже готовилась к торжественной встрече, когда накануне ожидаемого прибытия ей сообщили то, во что она долго отказывалась верить."Не отпускай""Я реально боюсь, что не увижу больше мою жену и моего маленького мальчика. Мне очень страшно. И я не понимаю, зачем я это делаю" — эти слова австралиец Эндрю Маколи в явном смятении произнес на камеру, как только отошел от берега на своем каяке. Записывать ощущения на видео во время опасных путешествий стало привычкой. Потом это пригодится журналистам и киношникам.Последние минуты перед отплытием тоже задокументированы: путешественник обнимает и целует супругу Вики, а трехлетний сын Финли машет ручкой и кричит: "Пока, папочка!" Выглядит очень трогательно — особенно если знать, чем все закончится.Позже, копаясь в записях мужа для будущей книги, вдова обнаружит тайное признание: "Я бы хотел, — говорил себе Маколи, — чтобы Вики попросила меня не уезжать"."Читать это было ужасно, — рассказывала она журналистам. — Однако, поразмыслив, я поняла, что Эндрю все равно отправился бы в путь".Сплошное приключениеОни познакомились в 1995-м в спортзале, где Вики работала тренером. С тех пор ее жизнь превратилась в сплошное приключение. Маколи уволился с работы — он продавал компьютеры, чтобы раздвигать границы возможного. Супруги вместе занимались скалолазанием: покоряли вершины в Патагонии и Пакистане. В одном из походов Эндрю получил травму, после чего переключился на каякинг. А Вики приостановила участие в авантюрах с рождением сына.Сначала Маколи покорился Бассов пролив между Зеленым континентом и Тасманией — для этого приходилось работать веслами 35 часов без остановки. Затем он пересек обширный залив Карпентария и прошел на веслах вдоль побережья Антарктиды — 800 километров.Наконец решил, что готов исполнить давнюю мечту: преодолеть штормовое Тасманово море, разделяющее Австралию и Новую Зеландию.По кратчайшей траектории от суши до суши — 1600 километров. Плыть предстояло целый месяц. Для этого экстремал модернизировал стандартный одноместный каяк таким образом, чтобы в нем можно было спать. Оборудовал судно специальным кустарно изготовленным колпаком из стекловолокна, вентиляционная система которого пропускала воздух, но не воду. Перед сном накрывался им. Нарисовал на колпаке веселую рожицу и назвал его Каспером.Кроме того, взял с собой средства связи и радиобуй — правда, потом выяснится, что большую часть времени держал устройство выключенным, чтобы экономить батарейку."Откусил больше, чем смогу проглотить"Первую попытку предпринял декабрьским днем 2006-го. Момент прощания с семьей попал на видео. Однако в тот раз сомнения взяли верх: Маколи отменил экспедицию, сославшись на сильный холод в море.Но ранним утром 8 января 2007-го отправился в путь. От долгих проводов отказался: поцеловал спящего сына в лоб и крепко обнял жену. "Увидимся в Новой Зеландии", — сказал он ей. Поначалу все шло хорошо. Каждое утро докладывал обстановку супруге — был бодр и весел, несмотря на сильные волны и ветер. Кроме того, вел видеодневник. Вики потом включит эти записи на церемонии прощания, которую устроит у старейшего маяка на континенте."Это настоящее, чертовски полноценное приключение! Теперь я как следует узнал, что означает слово "экстремальный", — услышали почти 500 человек, пришедшие на панихиду. "Когда все закончится, я оглянусь назад и буду в восторге", — произнес Эндрю. И добавил с сомнением: "Надеюсь, не откусил больше, чем смогу проглотить".В четверг, 6 февраля, Маколи позвонил жене по спутниковому телефону. Батарейки были разряжены, так что разговор получился коротким. Голос звучал бодро. Велел ждать его в новозеландской бухте Милфорд в воскресенье в девять утра. Ему оставалось пройти еще 120 километров."Ищите лучше"Вики загодя прибыла в Новую Зеландию и готовилась к праздничной встрече. Однако в субботу в десять вечера в дверь постучали. Снаружи стояли полицейский и мрачная дама из службы поддержки пострадавших. "Каяк найден. Вашего мужа там нет", — сообщил страж порядка. "Наверное, это чей-то чужой. Вернитесь и ищите лучше", — потребовала жена.Вики поверила в реальность происходящего, когда сама увидела лодку. Почти все оборудование было на месте, в том числе весло. А также экшен-камера, которая сохранила видеозаписи. Только желтый колпак с веселой рожицей пропал. Видимо, оторвало во время шторма.Потом выяснилось: в пятницу Маколи связался с береговой охраной. "Чрезвычайная ситуация. Я в каяке. Около 30 километров от бухты Милфорд. Меня нужно спасать", — судя по голосу, путешественник говорил это из последних сил. Слова звучали неразборчиво. Офицер попросил повторить. "Мой каяк тонет, я ухожу на дно", — стонал Эндрю.Спасательным службам потребовалось время, чтобы установить, кто именно подал сигнал бедствия. Поисковая авиация вылетела с сильным опозданием. Спустя сутки в 55 километрах от конечной точки маршрута обнаружили перевернутый каяк. Маколи нигде не было."Финли сейчас семь, и у него много вопросов, — признавалась вдова журналистам несколько лет спустя. — Например: "Почему мы отпустили папу?". У меня нет ответа".Она опубликовала книгу о муже. Кроме того, о каякере сняли документальный фильм. Жена и сын не раз повторяли, что гордятся Эндрю. В конце концов, он исполнил мечту: действительно переплыл Тасманово море на веслах. Правда, другого берега так и не коснулся. Но, как говорит Вики, это просто формальность.

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