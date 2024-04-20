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Корреспондент РИА Новости рассказал о погибшем военкоре Еремине - РИА Новости, 20.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:04 20.04.2024 (обновлено: 11:12 20.04.2024)
https://ria.ru/20240420/zhurnalist-1941206214.html
Корреспондент РИА Новости рассказал о погибшем военкоре Еремине
Корреспондент РИА Новости рассказал о погибшем военкоре Еремине - РИА Новости, 20.04.2024
Корреспондент РИА Новости рассказал о погибшем военкоре Еремине
Всегда понимал, куда и зачем он идет, и старался минимизировать риски в работе для себя и окружающих, охарактеризовал корреспондент РИА Новости Юрий Войткевич... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T11:04
2024-04-20T11:12
специальная военная операция на украине
мариуполь
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донбасс
общество
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Всегда понимал, куда и зачем он идет, и старался минимизировать риски в работе для себя и окружающих, охарактеризовал корреспондент РИА Новости Юрий Войткевич военкора российского информационного телеканала "Известия" Семена Еремина, погибшего в зоне спецоперации. Ранее в пятницу "Известия" сообщили о гибели в результате атаки FPV-дрона в зоне спецоперации своего военного корреспондента Семена Еремина. Его последний репортаж вышел несколько дней назад. Военный корреспондент работал в Мариуполе, на заводе "Азовсталь", в Марьинке. "Известия" отмечают, что в зоне СВО он не раз рисковал жизнью. "Были знакомы с Семёном с 2015 года. Не раз были с ним в опасных ситуациях в Донбассе. В районе Донецкого аэропорта, в Горловке, Зайцево. Встречались и в начале СВО. Это был настоящий профессионал. Очень порядочный, честный и общительный человек", - рассказал Войткевич. По его словам, Еремин был очень опытным корреспондентом и коллеги к нему часто обращались за советом или просто искали в нем поддержку. "Никогда не унывал и мог подбодрить коллег в трудных ситуациях, которых было немало в зоне конфликта. Всегда понимал, куда и зачем он идёт, - это редкость среди корреспондентов, работающих в зоне конфликтов. Всегда был готов действовать и знал, как действовать правильно. Не знаю никого, кто бы мог сказать, что Семён не знает, что делает, или что-то делает, рискуя собой и другими. Пока нет принятия того, что его уже нет. Светлая память и соболезнования родным и близким", - сказал Войткевич.
https://ria.ru/20231220/reportery_bez_granits-1916856064.html
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мариуполь, марьинка (днр), донбасс, общество
Специальная военная операция на Украине, Мариуполь, Марьинка (ДНР), Донбасс, Общество
Корреспондент РИА Новости рассказал о погибшем военкоре Еремине

Корреспондент Войткевич: военкор Еремин всегда понимал, куда и зачем идет

Военный корреспондент "Известий" Семён Ерёмин. Стоп-кадр видео
Военный корреспондент Известий Семён Ерёмин. Стоп-кадр видео
Военный корреспондент "Известий" Семён Ерёмин. Стоп-кадр видео. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Всегда понимал, куда и зачем он идет, и старался минимизировать риски в работе для себя и окружающих, охарактеризовал корреспондент РИА Новости Юрий Войткевич военкора российского информационного телеканала "Известия" Семена Еремина, погибшего в зоне спецоперации.
Ранее в пятницу "Известия" сообщили о гибели в результате атаки FPV-дрона в зоне спецоперации своего военного корреспондента Семена Еремина. Его последний репортаж вышел несколько дней назад. Военный корреспондент работал в Мариуполе, на заводе "Азовсталь", в Марьинке. "Известия" отмечают, что в зоне СВО он не раз рисковал жизнью.
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"Были знакомы с Семёном с 2015 года. Не раз были с ним в опасных ситуациях в Донбассе. В районе Донецкого аэропорта, в Горловке, Зайцево. Встречались и в начале СВО. Это был настоящий профессионал. Очень порядочный, честный и общительный человек", - рассказал Войткевич.
По его словам, Еремин был очень опытным корреспондентом и коллеги к нему часто обращались за советом или просто искали в нем поддержку.
"Никогда не унывал и мог подбодрить коллег в трудных ситуациях, которых было немало в зоне конфликта. Всегда понимал, куда и зачем он идёт, - это редкость среди корреспондентов, работающих в зоне конфликтов. Всегда был готов действовать и знал, как действовать правильно. Не знаю никого, кто бы мог сказать, что Семён не знает, что делает, или что-то делает, рискуя собой и другими. Пока нет принятия того, что его уже нет. Светлая память и соболезнования родным и близким", - сказал Войткевич.
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Специальная военная операция на УкраинеМариупольМарьинка (ДНР)ДонбассОбщество
 
 
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