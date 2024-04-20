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"Не твое": безумное заявление Зеленского о Донецке вызвало гнев в Сети - РИА Новости, 20.04.2024
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09:33 20.04.2024 (обновлено: 14:45 20.04.2024)
https://ria.ru/20240420/zayavlenie-1941196130.html
"Не твое": безумное заявление Зеленского о Донецке вызвало гнев в Сети
"Не твое": безумное заявление Зеленского о Донецке вызвало гнев в Сети - РИА Новости, 20.04.2024
"Не твое": безумное заявление Зеленского о Донецке вызвало гнев в Сети
Пользователи социальной сети Х раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за то, что он назвал Донецкую Народную Республику своей областью. РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T09:33
2024-04-20T14:45
в мире
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
владимир зеленский
владимир путин
нато
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Пользователи социальной сети Х раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за то, что он назвал Донецкую Народную Республику своей областью."Больше не твоя. Вы бомбили этих людей восемь лет. Теперь они ушли от вас навсегда", — напомнил главе киевского режима Don Piano."Донецк проголосовал, и он не хочет жить в нацистской Украине", — отметил Vlad Tweets."Та самая ДНР, которую ты и твои спонсоры из НАТО/США бомбили восемь лет до того, как Россия вмешалась? Клоун", — возмутился Mazi KAMALU OZUZU."Прощай, ты проиграл", — резюмировал Cerro Cerro eskalante.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вступление в состав России высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%. Президент России Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле и подписал договоры с главами регионов об их принятии в состав России.
https://ria.ru/20240419/bloomberg-1940983197.html
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в мире, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, владимир зеленский, владимир путин, нато
В мире, Донецкая Народная Республика, Россия, Луганская Народная Республика, Владимир Зеленский, Владимир Путин, НАТО

"Не твое": безумное заявление Зеленского о Донецке вызвало гнев в Сети

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр РИА Новости. Пользователи социальной сети Х раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за то, что он назвал Донецкую Народную Республику своей областью.
"Больше не твоя. Вы бомбили этих людей восемь лет. Теперь они ушли от вас навсегда", — напомнил главе киевского режима Don Piano.
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19 апреля, 10:38
"Донецк проголосовал, и он не хочет жить в нацистской Украине", — отметил Vlad Tweets.
"Та самая ДНР, которую ты и твои спонсоры из НАТО/США бомбили восемь лет до того, как Россия вмешалась? Клоун", — возмутился Mazi KAMALU OZUZU.
"Прощай, ты проиграл", — резюмировал Cerro Cerro eskalante.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вступление в состав России высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%. Президент России Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле и подписал договоры с главами регионов об их принятии в состав России.
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В миреДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийВладимир ПутинНАТО
 
 
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