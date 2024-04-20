https://ria.ru/20240420/zayavlenie-1941196130.html

"Не твое": безумное заявление Зеленского о Донецке вызвало гнев в Сети

"Не твое": безумное заявление Зеленского о Донецке вызвало гнев в Сети - РИА Новости, 20.04.2024

"Не твое": безумное заявление Зеленского о Донецке вызвало гнев в Сети

Пользователи социальной сети Х раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за то, что он назвал Донецкую Народную Республику своей областью. РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T09:33

2024-04-20T09:33

2024-04-20T14:45

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Пользователи социальной сети Х раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за то, что он назвал Донецкую Народную Республику своей областью."Больше не твоя. Вы бомбили этих людей восемь лет. Теперь они ушли от вас навсегда", — напомнил главе киевского режима Don Piano."Донецк проголосовал, и он не хочет жить в нацистской Украине", — отметил Vlad Tweets."Та самая ДНР, которую ты и твои спонсоры из НАТО/США бомбили восемь лет до того, как Россия вмешалась? Клоун", — возмутился Mazi KAMALU OZUZU."Прощай, ты проиграл", — резюмировал Cerro Cerro eskalante.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вступление в состав России высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%. Президент России Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле и подписал договоры с главами регионов об их принятии в состав России.

https://ria.ru/20240419/bloomberg-1940983197.html

https://ria.ru/20240419/peregovory-1941076877.html

донецкая народная республика

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