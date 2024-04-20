https://ria.ru/20240420/zaporozhe-1941192291.html
В Запорожье сообщили о повреждении объекта инфраструктуры
В Запорожье сообщили о повреждении объекта инфраструктуры - РИА Новости, 20.04.2024
В Запорожье сообщили о повреждении объекта инфраструктуры
Назначенный украинскими властями секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев в Telegram-канале заявил о повреждении объекта городской... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T08:58
2024-04-20T08:58
2024-04-20T09:07
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Назначенный украинскими властями секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев в Telegram-канале заявил о повреждении объекта городской инфраструктуры. Как говорится в сообщении, в результате "удара был поврежден объект инфраструктуры". По словам Куртева, мирные жители и жилые постройки не пострадали. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20240420/donbass-1941079941.html
https://ria.ru/20240109/zaporozhe-1920241791.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, запорожская область, днепр (город)
В мире, Россия, Запорожская область, Днепр (город), Специальная военная операция на Украине
В Запорожье сообщили о повреждении объекта инфраструктуры
Власти Запорожья заявили о повреждении объекта городской инфраструктуры