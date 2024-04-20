https://ria.ru/20240420/zaporozhe-1941192291.html

В Запорожье сообщили о повреждении объекта инфраструктуры

В Запорожье сообщили о повреждении объекта инфраструктуры - РИА Новости, 20.04.2024

В Запорожье сообщили о повреждении объекта инфраструктуры

Назначенный украинскими властями секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев в Telegram-канале заявил о повреждении объекта городской... РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T08:58

2024-04-20T08:58

2024-04-20T09:07

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Назначенный украинскими властями секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев в Telegram-канале заявил о повреждении объекта городской инфраструктуры. Как говорится в сообщении, в результате "удара был поврежден объект инфраструктуры". По словам Куртева, мирные жители и жилые постройки не пострадали. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20240420/donbass-1941079941.html

https://ria.ru/20240109/zaporozhe-1920241791.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, запорожская область, днепр (город)