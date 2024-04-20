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В Запорожье сообщили о повреждении объекта инфраструктуры - РИА Новости, 20.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:58 20.04.2024 (обновлено: 09:07 20.04.2024)
https://ria.ru/20240420/zaporozhe-1941192291.html
В Запорожье сообщили о повреждении объекта инфраструктуры
В Запорожье сообщили о повреждении объекта инфраструктуры - РИА Новости, 20.04.2024
В Запорожье сообщили о повреждении объекта инфраструктуры
Назначенный украинскими властями секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев в Telegram-канале заявил о повреждении объекта городской... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T08:58
2024-04-20T09:07
в мире
россия
запорожская область
днепр (город)
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Назначенный украинскими властями секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев в Telegram-канале заявил о повреждении объекта городской инфраструктуры. Как говорится в сообщении, в результате "удара был поврежден объект инфраструктуры". По словам Куртева, мирные жители и жилые постройки не пострадали. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20240420/donbass-1941079941.html
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в мире, россия, запорожская область, днепр (город)
В мире, Россия, Запорожская область, Днепр (город), Специальная военная операция на Украине
В Запорожье сообщили о повреждении объекта инфраструктуры

Власти Запорожья заявили о повреждении объекта городской инфраструктуры

© AP Photo / Francisco SecoУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© AP Photo / Francisco Seco
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Назначенный украинскими властями секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев в Telegram-канале заявил о повреждении объекта городской инфраструктуры.
Как говорится в сообщении, в результате "удара был поврежден объект инфраструктуры".
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По словам Куртева, мирные жители и жилые постройки не пострадали.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Люди на улице Запорожья - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
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9 января, 10:22
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЗапорожская областьДнепр (город)
 
 
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