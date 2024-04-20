https://ria.ru/20240420/zakonoproekt-1941274758.html

Палата представителей США приняла проект о дополнительной помощи Израилю

Палата представителей США приняла проект о дополнительной помощи Израилю - РИА Новости, 20.04.2024

Палата представителей США приняла проект о дополнительной помощи Израилю

Палата представителей конгресса США в субботу большинством голосов приняла законопроект о выделении Израилю 26,4 миллиарда долларов. РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T21:09

2024-04-20T21:09

2024-04-20T21:10

сша

израиль

в мире

обострение ситуации между ираном и израилем

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ВАШИНГТОН, 20 апр - РИА Новости. Палата представителей конгресса США в субботу большинством голосов приняла законопроект о выделении Израилю 26,4 миллиарда долларов.По итогам голосования, за законопроект проголосовали 366 конгрессменов. Еще 58 высказались против.После одобрения палатой представителей документ направляется на рассмотрение сенату США.

https://ria.ru/20240420/konflikt-1915630213.html

сша

израиль

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, израиль, в мире, обострение ситуации между ираном и израилем