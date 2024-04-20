https://ria.ru/20240420/zakonoproekt-1941274758.html
Палата представителей США приняла проект о дополнительной помощи Израилю
Палата представителей США приняла проект о дополнительной помощи Израилю - РИА Новости, 20.04.2024
Палата представителей США приняла проект о дополнительной помощи Израилю
Палата представителей конгресса США в субботу большинством голосов приняла законопроект о выделении Израилю 26,4 миллиарда долларов. РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T21:09
2024-04-20T21:09
2024-04-20T21:10
сша
израиль
в мире
обострение ситуации между ираном и израилем
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ВАШИНГТОН, 20 апр - РИА Новости. Палата представителей конгресса США в субботу большинством голосов приняла законопроект о выделении Израилю 26,4 миллиарда долларов.По итогам голосования, за законопроект проголосовали 366 конгрессменов. Еще 58 высказались против.После одобрения палатой представителей документ направляется на рассмотрение сенату США.
https://ria.ru/20240420/konflikt-1915630213.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, израиль, в мире, обострение ситуации между ираном и израилем
США, Израиль, В мире, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Палата представителей США приняла проект о дополнительной помощи Израилю
Палата представителей США приняла законопроект о доппомощи Израилю на $26,4 млрд