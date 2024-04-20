https://ria.ru/20240420/zakonoproekt-1941269887.html

Палата представителей США приняла проект о конфискации российских активов

Палата представителей США приняла проект о конфискации российских активов - РИА Новости, 20.04.2024

Палата представителей США приняла проект о конфискации российских активов

Палата представителей США на внеплановой субботней сессии приняла законопроект о конфискации российских активов в пользу Украины. РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T20:18

2024-04-20T20:18

2024-04-20T23:54

киев

украина

россия

сша

g7

евросоюз

euroclear

санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 20 апр — РИА Новости. Палата представителей США на внеплановой субботней сессии приняла законопроект о конфискации российских активов в пользу Украины.Согласно итогам голосования, инициативу поддержали 360 конгрессменов, еще 58 высказались против. Теперь документ направят для рассмотрения в сенат.Законопроект содержит положения о конфискации российских активов, включая запрет на их разморозку, полномочия по обеспечению компенсации Киеву с использованием этих средств и применение их для восстановления Украины.В феврале глава Минфина США Джаннет Йеллен призвала срочно найти способ, как сделать замороженные российские активы на 285 миллиардов долларов доступными для использования. По ее словам, для этого необходимо законодательное основание как внутри Соединенных Штатов, так и на международном уровне. При этом она признала наличие рисков для финансовой стабильности, если будет значительный сдвиг от валют.После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму примерно 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.В Брюсселе обсуждают пути использования замороженных активов России для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для евро в долгосрочной перспективе, призывая "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева.В Кремле заявляли, что принятие таких решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы Москвы.

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https://ria.ru/20240321/gosobligatsii-1934768928.html

https://ria.ru/20240418/aktivy-1940908168.html

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украина

россия

сша

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

киев, украина, россия, сша, g7, евросоюз, euroclear, санкции в отношении россии