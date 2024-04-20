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Палата представителей США приняла проект о конфискации российских активов - РИА Новости, 20.04.2024
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20:18 20.04.2024 (обновлено: 23:54 20.04.2024)
https://ria.ru/20240420/zakonoproekt-1941269887.html
Палата представителей США приняла проект о конфискации российских активов
Палата представителей США приняла проект о конфискации российских активов - РИА Новости, 20.04.2024
Палата представителей США приняла проект о конфискации российских активов
Палата представителей США на внеплановой субботней сессии приняла законопроект о конфискации российских активов в пользу Украины. РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T20:18
2024-04-20T23:54
киев
украина
россия
сша
g7
евросоюз
euroclear
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 20 апр — РИА Новости. Палата представителей США на внеплановой субботней сессии приняла законопроект о конфискации российских активов в пользу Украины.Согласно итогам голосования, инициативу поддержали 360 конгрессменов, еще 58 высказались против. Теперь документ направят для рассмотрения в сенат.Законопроект содержит положения о конфискации российских активов, включая запрет на их разморозку, полномочия по обеспечению компенсации Киеву с использованием этих средств и применение их для восстановления Украины.В феврале глава Минфина США Джаннет Йеллен призвала срочно найти способ, как сделать замороженные российские активы на 285 миллиардов долларов доступными для использования. По ее словам, для этого необходимо законодательное основание как внутри Соединенных Штатов, так и на международном уровне. При этом она признала наличие рисков для финансовой стабильности, если будет значительный сдвиг от валют.После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму примерно 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.В Брюсселе обсуждают пути использования замороженных активов России для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для евро в долгосрочной перспективе, призывая "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева.В Кремле заявляли, что принятие таких решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы Москвы.
https://ria.ru/20240417/aktivy-1940492983.html
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киев, украина, россия, сша, g7, евросоюз, euroclear, санкции в отношении россии
Киев, Украина, Россия, США, G7, Евросоюз, Euroclear, Санкции в отношении России
Палата представителей США приняла проект о конфискации российских активов

Палата представителей США приняла проект о конфискации активов РФ в пользу Киева

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЛюди у здания Капитолия в Вашингтоне
Люди у здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Люди у здания Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 апр — РИА Новости. Палата представителей США на внеплановой субботней сессии приняла законопроект о конфискации российских активов в пользу Украины.
Согласно итогам голосования, инициативу поддержали 360 конгрессменов, еще 58 высказались против. Теперь документ направят для рассмотрения в сенат.
Киев - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
Киев не сможет сразу получить российские активы при конфискации, пишут СМИ
17 апреля, 04:39
Законопроект содержит положения о конфискации российских активов, включая запрет на их разморозку, полномочия по обеспечению компенсации Киеву с использованием этих средств и применение их для восстановления Украины.
В феврале глава Минфина США Джаннет Йеллен призвала срочно найти способ, как сделать замороженные российские активы на 285 миллиардов долларов доступными для использования. По ее словам, для этого необходимо законодательное основание как внутри Соединенных Штатов, так и на международном уровне. При этом она признала наличие рисков для финансовой стабильности, если будет значительный сдвиг от валют.
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму примерно 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
Долларовые купюры - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
США предложили G7 выпустить облигации на российские активы, пишут СМИ
21 марта, 18:06
В Брюсселе обсуждают пути использования замороженных активов России для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для евро в долгосрочной перспективе, призывая "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева.
В Кремле заявляли, что принятие таких решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы Москвы.
Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
Кэмерон: Западу придется быть креативным, чтобы использовать активы России
18 апреля, 20:46
 
КиевУкраинаРоссияСШАG7ЕвросоюзEuroclearСанкции в отношении России
 
 
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