В МИД прокомментировали выделение США помощи Украине, Израилю и Тайваню
Захарова: военная помощь США Украине, Израилю и Тайваню усугубит мировые кризисы
Здание Министерства иностранных дел в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Выделение США военной помощи Украине, Израилю и Тайваню обострит мировые кризисные явления, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Она подчеркнула, что оказание военной поддержки Киеву — это прямое финансирование терроризма. В свою очередь, американская помощь Тайваню — откровенное вмешательство во внутренние дела КНР. В случае с Израилем речь идет об еще большей эскалации беспрецедентного обострения в регионе, отметила Захарова.
В минувшую среду палата представителей, контролируемая республиканцами, вместо того чтобы вслед за сенатом утвердить общий запрос Белого дома на 95 миллиардов долларов, опубликовала три раздельных законопроекта о помощи Израилю, Украине и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе.
Из выделяемых на Киев 60,84 миллиарда долларов 23,2 миллиарда предлагается направить на восполнение передаваемого военного имущества и оборонных услуг. Еще 13,8 миллиарда пойдут на закупку для Украины вооружений и оборонных услуг. В свою очередь, 11,3 миллиарда долларов предназначены для обеспечения "текущих военных операций США в регионе".
Помимо этого, предусматривается, что президент страны Джо Байден в течение 60 дней со дня вступления закона в силу должен договориться с Украиной о возмещении ею экономической помощи.
В субботу, 20 апреля, палата представителей США приняла все три вышеупомянутых законопроекта.
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