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В МИД прокомментировали выделение США помощи Украине, Израилю и Тайваню - РИА Новости, 20.04.2024
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21:52 20.04.2024 (обновлено: 23:35 20.04.2024)
https://ria.ru/20240420/zakharova-1941278684.html
В МИД прокомментировали выделение США помощи Украине, Израилю и Тайваню
В МИД прокомментировали выделение США помощи Украине, Израилю и Тайваню - РИА Новости, 20.04.2024
В МИД прокомментировали выделение США помощи Украине, Израилю и Тайваню
Выделение США военной помощи Украине, Израилю и Тайваню обострит мировые кризисные явления, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T21:52
2024-04-20T23:35
в мире
израиль
тайвань
украина
мария захарова
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Выделение США военной помощи Украине, Израилю и Тайваню обострит мировые кризисные явления, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.Она подчеркнула, что оказание военной поддержки Киеву — это прямое финансирование терроризма. В свою очередь, американская помощь Тайваню — откровенное вмешательство во внутренние дела КНР. В случае с Израилем речь идет об еще большей эскалации беспрецедентного обострения в регионе, отметила Захарова.В минувшую среду палата представителей, контролируемая республиканцами, вместо того чтобы вслед за сенатом утвердить общий запрос Белого дома на 95 миллиардов долларов, опубликовала три раздельных законопроекта о помощи Израилю, Украине и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе.Из выделяемых на Киев 60,84 миллиарда долларов 23,2 миллиарда предлагается направить на восполнение передаваемого военного имущества и оборонных услуг. Еще 13,8 миллиарда пойдут на закупку для Украины вооружений и оборонных услуг. В свою очередь, 11,3 миллиарда долларов предназначены для обеспечения "текущих военных операций США в регионе".Помимо этого, предусматривается, что президент страны Джо Байден в течение 60 дней со дня вступления закона в силу должен договориться с Украиной о возмещении ею экономической помощи.В субботу, 20 апреля, палата представителей США приняла все три вышеупомянутых законопроекта.
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в мире, израиль, тайвань, украина, мария захарова
В мире, Израиль, Тайвань, Украина, Мария Захарова
В МИД прокомментировали выделение США помощи Украине, Израилю и Тайваню

Захарова: военная помощь США Украине, Израилю и Тайваню усугубит мировые кризисы

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел в Москве
Здание Министерства иностранных дел в Москве - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Выделение США военной помощи Украине, Израилю и Тайваню обострит мировые кризисные явления, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Она подчеркнула, что оказание военной поддержки Киеву — это прямое финансирование терроризма. В свою очередь, американская помощь Тайваню — откровенное вмешательство во внутренние дела КНР. В случае с Израилем речь идет об еще большей эскалации беспрецедентного обострения в регионе, отметила Захарова.
В минувшую среду палата представителей, контролируемая республиканцами, вместо того чтобы вслед за сенатом утвердить общий запрос Белого дома на 95 миллиардов долларов, опубликовала три раздельных законопроекта о помощи Израилю, Украине и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе.
Из выделяемых на Киев 60,84 миллиарда долларов 23,2 миллиарда предлагается направить на восполнение передаваемого военного имущества и оборонных услуг. Еще 13,8 миллиарда пойдут на закупку для Украины вооружений и оборонных услуг. В свою очередь, 11,3 миллиарда долларов предназначены для обеспечения "текущих военных операций США в регионе".
Помимо этого, предусматривается, что президент страны Джо Байден в течение 60 дней со дня вступления закона в силу должен договориться с Украиной о возмещении ею экономической помощи.
В субботу, 20 апреля, палата представителей США приняла все три вышеупомянутых законопроекта.
Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
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В миреИзраильТайваньУкраинаМария Захарова
 
 
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