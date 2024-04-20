https://ria.ru/20240420/zakharova-1941278684.html

В МИД прокомментировали выделение США помощи Украине, Израилю и Тайваню

В МИД прокомментировали выделение США помощи Украине, Израилю и Тайваню - РИА Новости, 20.04.2024

В МИД прокомментировали выделение США помощи Украине, Израилю и Тайваню

Выделение США военной помощи Украине, Израилю и Тайваню обострит мировые кризисные явления, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T21:52

2024-04-20T21:52

2024-04-20T23:35

в мире

израиль

тайвань

украина

мария захарова

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Выделение США военной помощи Украине, Израилю и Тайваню обострит мировые кризисные явления, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.Она подчеркнула, что оказание военной поддержки Киеву — это прямое финансирование терроризма. В свою очередь, американская помощь Тайваню — откровенное вмешательство во внутренние дела КНР. В случае с Израилем речь идет об еще большей эскалации беспрецедентного обострения в регионе, отметила Захарова.В минувшую среду палата представителей, контролируемая республиканцами, вместо того чтобы вслед за сенатом утвердить общий запрос Белого дома на 95 миллиардов долларов, опубликовала три раздельных законопроекта о помощи Израилю, Украине и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе.Из выделяемых на Киев 60,84 миллиарда долларов 23,2 миллиарда предлагается направить на восполнение передаваемого военного имущества и оборонных услуг. Еще 13,8 миллиарда пойдут на закупку для Украины вооружений и оборонных услуг. В свою очередь, 11,3 миллиарда долларов предназначены для обеспечения "текущих военных операций США в регионе".Помимо этого, предусматривается, что президент страны Джо Байден в течение 60 дней со дня вступления закона в силу должен договориться с Украиной о возмещении ею экономической помощи.В субботу, 20 апреля, палата представителей США приняла все три вышеупомянутых законопроекта.

https://ria.ru/20231020/zakharova-1903977370.html

израиль

тайвань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

в мире, израиль, тайвань, украина, мария захарова