https://ria.ru/20240420/zaderzhanie-1941275831.html

Суд продлил срок задержания отца и дяди подозреваемого в убийстве в Москве

Суд продлил срок задержания отца и дяди подозреваемого в убийстве в Москве - РИА Новости, 20.04.2024

Суд продлил срок задержания отца и дяди подозреваемого в убийстве в Москве

Замоскворецкий суд Москвы продлил срок задержания дяди и отца Шахина Аббасова, фигуранта дела об убийстве москвича из-за замечания о неправильно припаркованной... РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T21:26

2024-04-20T21:26

2024-04-20T21:35

происшествия

россия

убийство мужчины на юго-востоке москвы

москва

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы продлил срок задержания дяди и отца Шахина Аббасова, фигуранта дела об убийстве москвича из-за замечания о неправильно припаркованной машине на юго-востоке Москвы, до 23 апреля, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы. Ранее в пресс-службе суда сообщили РИА Новости, что рассмотрение вопроса об аресте Низами Аббасова, отца Шахина Аббасова, отложено на 22 апреля. Изначально заседание было назначено на субботу. Мужчине вменяется убийство группой лиц из хулиганских побуждений. Статья подразумевает в том числе и пожизненное лишние свободы. "По результатам суд отложил рассмотрение ходатайства на 72 часа и продлил срок задержания обвиняемых до 23 апреля 2024 года", - говорится в сообщении. По данным следствия, в среду 21-летний гражданин Азербайджана Шахин Аббасов припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. Это вызвало недовольство 24-летнего местного жителя, который сделал водителю замечание. Тот напал на москвича, избил его, а после ударил ножом в живот. От полученных травм мужчина скончался в больнице, преступник скрылся. Дело расследуется по статье "убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений". Задержаны отец и друг подозреваемого, с ними работают следователи. Шахин Аббасов и трое соучастников объявлены в федеральный розыск. СК РФ сообщал, что подозреваемый живет в России нелегально. По данным источника РИА Новости, временная регистрация у него закончилась в феврале. Другой источник заявлял, что отец Аббасова Низами получил гражданство России благодаря фиктивному браку, "его "супругу" сейчас ищут".

https://ria.ru/20240418/dopros-1940885785.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, убийство мужчины на юго-востоке москвы, москва