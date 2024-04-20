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Суд продлил срок задержания отца и дяди подозреваемого в убийстве в Москве - РИА Новости, 20.04.2024
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21:26 20.04.2024 (обновлено: 21:35 20.04.2024)
https://ria.ru/20240420/zaderzhanie-1941275831.html
Суд продлил срок задержания отца и дяди подозреваемого в убийстве в Москве
Суд продлил срок задержания отца и дяди подозреваемого в убийстве в Москве - РИА Новости, 20.04.2024
Суд продлил срок задержания отца и дяди подозреваемого в убийстве в Москве
Замоскворецкий суд Москвы продлил срок задержания дяди и отца Шахина Аббасова, фигуранта дела об убийстве москвича из-за замечания о неправильно припаркованной... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T21:26
2024-04-20T21:35
происшествия
россия
убийство мужчины на юго-востоке москвы
москва
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы продлил срок задержания дяди и отца Шахина Аббасова, фигуранта дела об убийстве москвича из-за замечания о неправильно припаркованной машине на юго-востоке Москвы, до 23 апреля, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы. Ранее в пресс-службе суда сообщили РИА Новости, что рассмотрение вопроса об аресте Низами Аббасова, отца Шахина Аббасова, отложено на 22 апреля. Изначально заседание было назначено на субботу. Мужчине вменяется убийство группой лиц из хулиганских побуждений. Статья подразумевает в том числе и пожизненное лишние свободы. "По результатам суд отложил рассмотрение ходатайства на 72 часа и продлил срок задержания обвиняемых до 23 апреля 2024 года", - говорится в сообщении. По данным следствия, в среду 21-летний гражданин Азербайджана Шахин Аббасов припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. Это вызвало недовольство 24-летнего местного жителя, который сделал водителю замечание. Тот напал на москвича, избил его, а после ударил ножом в живот. От полученных травм мужчина скончался в больнице, преступник скрылся. Дело расследуется по статье "убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений". Задержаны отец и друг подозреваемого, с ними работают следователи. Шахин Аббасов и трое соучастников объявлены в федеральный розыск. СК РФ сообщал, что подозреваемый живет в России нелегально. По данным источника РИА Новости, временная регистрация у него закончилась в феврале. Другой источник заявлял, что отец Аббасова Низами получил гражданство России благодаря фиктивному браку, "его "супругу" сейчас ищут".
https://ria.ru/20240418/dopros-1940885785.html
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происшествия, россия, убийство мужчины на юго-востоке москвы, москва
Происшествия, Россия, Убийство мужчины на юго-востоке Москвы, Москва
Суд продлил срок задержания отца и дяди подозреваемого в убийстве в Москве

Суд продлил задержание отца и дяди подозреваемого в убийстве в Москве на 72 часа

© Фото : Прокуратура МосквыПодъезд жилого дома на улице Краснодарская, где между двумя мужчинами произошел конфликт из-за парковки
Подъезд жилого дома на улице Краснодарская, где между двумя мужчинами произошел конфликт из-за парковки - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© Фото : Прокуратура Москвы
Подъезд жилого дома на улице Краснодарская, где между двумя мужчинами произошел конфликт из-за парковки
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы продлил срок задержания дяди и отца Шахина Аббасова, фигуранта дела об убийстве москвича из-за замечания о неправильно припаркованной машине на юго-востоке Москвы, до 23 апреля, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы.
Ранее в пресс-службе суда сообщили РИА Новости, что рассмотрение вопроса об аресте Низами Аббасова, отца Шахина Аббасова, отложено на 22 апреля. Изначально заседание было назначено на субботу. Мужчине вменяется убийство группой лиц из хулиганских побуждений. Статья подразумевает в том числе и пожизненное лишние свободы.
"По результатам суд отложил рассмотрение ходатайства на 72 часа и продлил срок задержания обвиняемых до 23 апреля 2024 года", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в среду 21-летний гражданин Азербайджана Шахин Аббасов припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. Это вызвало недовольство 24-летнего местного жителя, который сделал водителю замечание. Тот напал на москвича, избил его, а после ударил ножом в живот. От полученных травм мужчина скончался в больнице, преступник скрылся.
Дело расследуется по статье "убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений". Задержаны отец и друг подозреваемого, с ними работают следователи. Шахин Аббасов и трое соучастников объявлены в федеральный розыск.
СК РФ сообщал, что подозреваемый живет в России нелегально. По данным источника РИА Новости, временная регистрация у него закончилась в феврале. Другой источник заявлял, что отец Аббасова Низами получил гражданство России благодаря фиктивному браку, "его "супругу" сейчас ищут".
Допрос отца и друга подозреваемого в убийстве из-за парковки в Москве
СК с переводчиками допрашивают отца подозреваемого в убийстве в Москве
18 апреля, 19:10
 
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