https://ria.ru/20240420/zaderzhanie-1941237712.html

Минск отреагировал на задержание белоруса в Польше

Минск отреагировал на задержание белоруса в Польше - РИА Новости, 20.04.2024

Минск отреагировал на задержание белоруса в Польше

Белоруссия не получала от Польши информации о задержании белоруса по делу о нападении на бывшего главу "Фонда борьбы с коррупцией"* Леонида Волкова**, сообщил... РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T15:25

2024-04-20T15:25

2024-04-20T15:25

в мире

польша

белоруссия

россия

леонид волков

гитанас науседа

дональд туск

фонд борьбы с коррупцией

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МИНСК, 20 апр – РИА Новости. Белоруссия не получала от Польши информации о задержании белоруса по делу о нападении на бывшего главу "Фонда борьбы с коррупцией"* Леонида Волкова**, сообщил РИА Новости в субботу пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз. Ранее президент Литвы Гитанас Науседа и Центральное следственное управление полиции Польши сообщили о задержании двух граждан Польши, подозреваемых в нападении на Волкова**. Затем премьер Польши Дональд Туск заявил о задержании гражданина Белоруссии, которого подозревают в том, что он заказал двум полякам убийство бывшего главы "Фонда борьбы с коррупцией"*. Он заявил, что это - "белорус, работающий на россиян". "Мы не получали никаких официальных уведомлений от польской стороны на этот счет. Формально, кроме неких публичных высказываний польского руководства, которым можно верить - можно не верить, нам об этом ничего неизвестно", - сказал пресс-секретарь. Он сожалением констатировал, что "это именно те совершенно закономерные последствия пагубной и близорукой политики польского истеблишмента по беспричинному разрушению давних связей между правоохранительными органами, равно как и прекращению цивилизованного сотрудничества в сферах борьбы с преступностью и экстремизмом". Литовская версия портала Delfi со ссылкой на полицию сообщила в ночь на 13 марта, что на Волкова** напал неизвестный с молотком возле его дома в Вильнюсе. Входящий в его окружение Иван Жданов** опубликовал фотографии, на которых у Волкова** синяк под глазом и на скуле, а также ссадина на лбу. Через несколько часов Волков** сообщил, что вернулся домой из больницы с переломом руки.*Экстремистская организация, запрещена в России** Признан иностранным агентом, включен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга

https://ria.ru/20240419/volkov-1941044760.html

https://ria.ru/20240313/napadenie-1932620760.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, польша, белоруссия, россия, леонид волков, гитанас науседа, дональд туск, фонд борьбы с коррупцией, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)