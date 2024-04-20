Рейтинг@Mail.ru
Минск отреагировал на задержание белоруса в Польше - РИА Новости, 20.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:25 20.04.2024
https://ria.ru/20240420/zaderzhanie-1941237712.html
Минск отреагировал на задержание белоруса в Польше
Минск отреагировал на задержание белоруса в Польше - РИА Новости, 20.04.2024
Минск отреагировал на задержание белоруса в Польше
Белоруссия не получала от Польши информации о задержании белоруса по делу о нападении на бывшего главу "Фонда борьбы с коррупцией"* Леонида Волкова**, сообщил... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T15:25
2024-04-20T15:25
в мире
польша
белоруссия
россия
леонид волков
гитанас науседа
дональд туск
фонд борьбы с коррупцией
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/09/1575545764_189:0:1078:500_1920x0_80_0_0_77de014d320913ff37bd3303345bf956.jpg
МИНСК, 20 апр – РИА Новости. Белоруссия не получала от Польши информации о задержании белоруса по делу о нападении на бывшего главу "Фонда борьбы с коррупцией"* Леонида Волкова**, сообщил РИА Новости в субботу пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз. Ранее президент Литвы Гитанас Науседа и Центральное следственное управление полиции Польши сообщили о задержании двух граждан Польши, подозреваемых в нападении на Волкова**. Затем премьер Польши Дональд Туск заявил о задержании гражданина Белоруссии, которого подозревают в том, что он заказал двум полякам убийство бывшего главы "Фонда борьбы с коррупцией"*. Он заявил, что это - "белорус, работающий на россиян". "Мы не получали никаких официальных уведомлений от польской стороны на этот счет. Формально, кроме неких публичных высказываний польского руководства, которым можно верить - можно не верить, нам об этом ничего неизвестно", - сказал пресс-секретарь. Он сожалением констатировал, что "это именно те совершенно закономерные последствия пагубной и близорукой политики польского истеблишмента по беспричинному разрушению давних связей между правоохранительными органами, равно как и прекращению цивилизованного сотрудничества в сферах борьбы с преступностью и экстремизмом". Литовская версия портала Delfi со ссылкой на полицию сообщила в ночь на 13 марта, что на Волкова** напал неизвестный с молотком возле его дома в Вильнюсе. Входящий в его окружение Иван Жданов** опубликовал фотографии, на которых у Волкова** синяк под глазом и на скуле, а также ссадина на лбу. Через несколько часов Волков** сообщил, что вернулся домой из больницы с переломом руки.*Экстремистская организация, запрещена в России** Признан иностранным агентом, включен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга
https://ria.ru/20240419/volkov-1941044760.html
https://ria.ru/20240313/napadenie-1932620760.html
польша
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/09/1575545764_300:0:967:500_1920x0_80_0_0_dbbcc879a73b77b2cb9983a1054681d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, белоруссия, россия, леонид волков, гитанас науседа, дональд туск, фонд борьбы с коррупцией, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
В мире, Польша, Белоруссия, Россия, Леонид Волков, Гитанас Науседа, Дональд Туск, Фонд борьбы с коррупцией, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Минск отреагировал на задержание белоруса в Польше

Польша не уведомила Минск о задержании белоруса по делу о нападении на Волкова

© Фото : МИД республики БелоруссияЗдание посольства Белоруссии в Варшаве
Здание посольства Белоруссии в Варшаве - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© Фото : МИД республики Белоруссия
Здание посольства Белоруссии в Варшаве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 20 апр – РИА Новости. Белоруссия не получала от Польши информации о задержании белоруса по делу о нападении на бывшего главу "Фонда борьбы с коррупцией"* Леонида Волкова**, сообщил РИА Новости в субботу пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз.
Ранее президент Литвы Гитанас Науседа и Центральное следственное управление полиции Польши сообщили о задержании двух граждан Польши, подозреваемых в нападении на Волкова**. Затем премьер Польши Дональд Туск заявил о задержании гражданина Белоруссии, которого подозревают в том, что он заказал двум полякам убийство бывшего главы "Фонда борьбы с коррупцией"*. Он заявил, что это - "белорус, работающий на россиян".
Глава штаба Навального Леонид Волков - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
Стало известно гражданство напавших на Волкова*
19 апреля, 13:57
"Мы не получали никаких официальных уведомлений от польской стороны на этот счет. Формально, кроме неких публичных высказываний польского руководства, которым можно верить - можно не верить, нам об этом ничего неизвестно", - сказал пресс-секретарь.
Он сожалением констатировал, что "это именно те совершенно закономерные последствия пагубной и близорукой политики польского истеблишмента по беспричинному разрушению давних связей между правоохранительными органами, равно как и прекращению цивилизованного сотрудничества в сферах борьбы с преступностью и экстремизмом".
Литовская версия портала Delfi со ссылкой на полицию сообщила в ночь на 13 марта, что на Волкова** напал неизвестный с молотком возле его дома в Вильнюсе. Входящий в его окружение Иван Жданов** опубликовал фотографии, на которых у Волкова** синяк под глазом и на скуле, а также ссадина на лбу. Через несколько часов Волков** сообщил, что вернулся домой из больницы с переломом руки.
*Экстремистская организация, запрещена в России
** Признан иностранным агентом, включен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга
Леонид Волков** - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
В Литве сообщили о нападении на экс-главу ФБК*
13 марта, 01:32
 
В миреПольшаБелоруссияРоссияЛеонид ВолковГитанас НауседаДональд ТускФонд борьбы с коррупциейФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала