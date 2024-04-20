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Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Харькове
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Харькове - РИА Новости, 20.04.2024
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Харькове
Взрывы снова прозвучали в Харькове, сообщило украинское издание "Страна" в Telegram-канале. РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T14:32
2024-04-20T14:32
2024-04-20T15:31
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Взрывы снова прозвучали в Харькове, сообщило украинское издание "Страна" в Telegram-канале. Ранее о взрывах в областном центре на востоке Украины сообщал мэр города. "О новых взрывах в Харькове сообщают местные паблики", - говорится в сообщении "Страны". Ранее в субботу в десяти областях Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о нескольких взрывах в Днепропетровске и подконтрольном ВСУ Запорожье.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Харькове
"Страна": в Харькове снова прогремели взрывы