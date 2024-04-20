https://ria.ru/20240420/vzryvy-1941231482.html

Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Харькове

Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Харькове - РИА Новости, 20.04.2024

Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Харькове

Взрывы снова прозвучали в Харькове, сообщило украинское издание "Страна" в Telegram-канале. РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T14:32

2024-04-20T14:32

2024-04-20T15:31

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Взрывы снова прозвучали в Харькове, сообщило украинское издание "Страна" в Telegram-канале. Ранее о взрывах в областном центре на востоке Украины сообщал мэр города. "О новых взрывах в Харькове сообщают местные паблики", - говорится в сообщении "Страны". Ранее в субботу в десяти областях Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о нескольких взрывах в Днепропетровске и подконтрольном ВСУ Запорожье.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

в мире, харьков, украина, днепропетровск, вооруженные силы украины