https://ria.ru/20240420/vysotskiy-1941105356.html

"Версии расходятся". Какую загадку оставил герой известной песни Высоцкого

"Версии расходятся". Какую загадку оставил герой известной песни Высоцкого - РИА Новости, 20.04.2024

"Версии расходятся". Какую загадку оставил герой известной песни Высоцкого

В ходе кругосветной экспедиции 20 апреля 1770-го Джеймс Кук открыл Новый Южный Уэльс. Земной шар он огибал не раз, но многие слышали лишь о последнем... РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T08:00

2024-04-20T08:00

2024-04-20T08:04

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости, Сергей Проскурин. В ходе кругосветной экспедиции 20 апреля 1770-го Джеймс Кук открыл Новый Южный Уэльс. Земной шар он огибал не раз, но многие слышали лишь о последнем путешествии — когда мореплавателя "съели аборигены". История "одной научной загадки" — в материале РИА Новости."Весьма привлекательный народ""Неясно, молчит наука" — действительно, версий произошедшего почти два с половиной века назад на Гавайских островах так много, а фактов так мало, что остается лишь разводить руками.Любопытно, что в песне Высоцкий шутливо рассказал именно о тех гипотезах, которые дотошные историки считают наиболее вероятными. Да и стихи написал ровно к годовщине начала той злосчастной экспедиции.На счету Джеймса Кука она была уже третья. Исследование побережья Австралии, картография Новой Зеландии, Таити и острова Пасхи, открытие Новой Каледонии и Южной Джорджии — вот лишь неполный список его заслуг.Сын шотландского батрака прошел путь от юнги на торговом судне до капитана Королевского флота. И это в неполные 30. Неудивительно, что, когда Британскому адмиралтейству понадобился тот, кто возглавит очередное кругосветное плавание, претендент был только один.Предстояло найти соединяющий Атлантический и Тихий океаны северо-западный проход — задача не из легких, учитывая, что такого не существует. Однако Кук отнесся к миссии более чем серьезно. Летом 1776 года из Плимута вышли корабли "Резолюшен" и "Дискавери".Остановки на Тенерифе, в Кейптауне и бухте Королевы Шарлотты (Новая Зеландия), затем — долгий период затишья. Экипаж уже подумал, что патрон потерял исследовательский пыл: подолгу задерживался на уже изведанных островах и не решался идти дальше, словно предчувствуя что-то.Наконец, 18 января 1778-го — последнее открытие. Те самые Гавайские острова, тогда их окрестили Сандвичевыми. Туземцы встретили пришельцев радушно: пали ниц и поднесли богатые дары. Кук "нашел народ весьма привлекательным".Переменчивы, как ветерПокинув архипелаг, экспедиция двинулась на северо-восток, достигла Аляски и через Берингов пролив вошла в Чукотское море. Далее хода не было — сплошной лед. К тому же оба корабля дали сильную течь. В итоге в январе вернулись на Гавайи.Второй прием был еще более удивительным. Навстречу "Резолюшен" и "Дискавери" плыли полторы тысячи лодок, толпы аборигенов встречали путешественников на берегу. Вождь и главный жрец выказывали Куку величайшее почтение.Причину такого поклонения можно найти в местном фольклоре. Одна легенда гласит, как верховный бог и творец мира Лоно смастерил себе каноэ и отправился в далекое плавание. Но обещал когда-нибудь вернуться. Как верили, произойти это должно в сезон доджей — с октября по февраль. А тут Кук с командой — ну чем не Всевышний.Но позже начался разлад. "Мы стали замечать у туземцев большую склонность к воровству. <…> Что ни день — грабежи становились все более частыми и более дерзкими", — писал в дневнике второй капитан Чарльз Кларк.В ночь на 14 февраля гавайцы украли кузнечные клещи, долото и британскую шлюпку. Кук, бывалый моряк, дал волю эмоциям: приказал захватить все индейские каноэ, а сам с офицерами отправился к вождю Териобе — "пригласить" на корабль. Тот согласился. Однако у самого берега его разубедила жена.Внезапно британцев обступили вооруженные островитяне. "Нас встревожил ружейный залп, — вспоминал Кларк, который в тот момент находился на "Дискавери", — раздались громкие крики. <...> В подзорную трубу я ясно увидел, что наши люди бегут к шлюпкам".В рапорте лейтенанта Филипса — он был среди окруженных — подробно описаны последние минуты Кука. "Он был остановлен парнем, (который. — Прим. ред.) размахивал железной палкой и грозился швырнуть камень. В ответ капитан выстрелил по нему дробью, но туземцы осмелели еще больше, стали кидать в нас камни, тогда капитан выстрелил пулей и убил одного, после чего дал приказ стрелять и крикнул: "Все к шлюпкам!"Началась схватка. Один из гавайцев ударил Кука в затылок. Тот упал — и разъяренные дикари стали добивать бездыханного капитана.Бог умерУцелевшие вернулись на "Резолюшен" и "Дискавери". Кука надо было похоронить, британцы потребовали у туземцев отдать тело. После долгих переговоров вожди пошли на уступку и вынесли британцам корзину. Пехотинец Джон Ледьярд подробно описал содержимое: десять фунтов мяса, обожженные кости, оскальпированная голова без нижней челюсти и просоленные кисти рук.Останки захоронили в море. По-прежнему неясно, что все-таки произошло в тот день и был ли каннибализм. Кларк и некоторые члены команды полагали, что "туземцы не зашли бы так далеко, если бы <…> капитан не выстрелил по ним". Значит, опытный офицер совершил фатальную ошибку.Есть и другая версия, напоминает Высоцкий: "Кука съели из большого уваженья". Гавайский миф повествует: однажды бог Ломо сошел на землю и женился на смертной, но так ревновал ее, что в конце концов убил. А в память о том повелел устраивать игры, во время которых любой желающий мог бросить небожителю вызов и сразиться с ним.Возможно, это и сделали туземцы. Никто же не предполагал, что бог проиграет. Что же до каннибализма — сказать трудно. Англичанам вернули лишь части тела, остальное, по-видимому, отослали старейшинам и жрецам для ритуалов. Вряд ли они, как в песне, "хотели кушать". А вот приобщиться к божественному — вполне.В XX веке исследователи решили всерьез заняться "научной загадкой". В общей сложности собрали около полусотни различных материалов — мемуаров, дневников. А в 1970-е в архивах нашли судовой журнал Джеймса Кинга, лейтенанта с "Резолюшен".При всей неоднозначности документов историки обнаружили одно общее звено. Разногласия очевидцев вращались вокруг лейтенанта Джона Уильямсона — третьего помощника Кука. Все упоминали, что перед самой гибелью капитан подал ему некий сигнал. А далее показания расходятся.Одни вслед за самим Уильямсоном утверждали, что сигнал означал "Спасайтесь, уплывайте". Другие, как лейтенант Филипс, были убеждены: Кук отчаянно звал на помощь. Сразу после трагедии офицеры потребовали провести расследование. Но принявший командование Кларк не стал этого делать.Тем временем карьера Уильямсона после гавайской истории пошла в гору. В том же году его повысили до второго, а потом и до первого помощника капитана. Но в 1797-м в сражении при Кампердауне он снова неверно интерпретировал сигнал, уклонился от атаки на голландские суда и пошел под трибунал.Наступил ли горе-лейтенант на те же грабли, или дважды совершил предательство — неизвестно. Кажется, в песне Владимира Высоцкого не хватает еще одного куплета.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

новая зеландия, австралия, таити, джеймс кук, аналитика - религия и мировоззрение