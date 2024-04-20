https://ria.ru/20240420/volodin-1941198443.html

Володин призвал не превращать дискуссии вокруг РГГУ в политические скандалы

Володин призвал не превращать дискуссии вокруг РГГУ в политические скандалы - РИА Новости, 20.04.2024

Володин призвал не превращать дискуссии вокруг РГГУ в политические скандалы

Споры вокруг Высшей политической школы имени Ивана Ильина могут быть частью университетской жизни, однако превращать их в политические скандалы не стоит, заявил РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T09:58

2024-04-20T09:58

2024-04-20T15:08

россия

сша

вашингтон (штат)

вячеслав володин

александр дугин

госдума рф

российский государственный гуманитарный университет

нато

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Споры вокруг Высшей политической школы имени Ивана Ильина могут быть частью университетской жизни, однако превращать их в политические скандалы не стоит, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин."Научный поиск и дискуссии — важнейшая часть университетской жизни. Однако нельзя превращать их в политические скандалы и дрязги", — написал он в Telegram-канале.Спикер Госдумы добавил, что такие действия неправильны и неуместны. По его словам, сейчас неподходящее время для того, чтобы ставить свои политические убеждения, которые часто оказываются заблуждениями, выше интересов государства.Володин также отметил, что сегодня страна борется "с поднявшим голову нацизмом". По его словам, США и Евросоюз устроили войну против России в попытке нанести ей стратегическое поражение. Спикер Госдумы подчеркнул, что одолеть Россию извне невозможно, однако опасность возникает при внутренних междоусобицах.Володин напомнил слова самого Ивана Ильина из статьи "О главном" в сборнике "Наши задачи". Философ отмечал, что Россию невозможно возродить и построить на классовой, расовой или партийной ненависти. При этом известно, что зарубежные противники будут пытаться разжигать эти междоусобицы, чтобы ослабить, расшатать, разделить и покорить Россию. Тем не менее, народ должен очистить и освободить себя от этих разрушительных сил и искоренить в себе этот дух гражданских войн, подчеркивал Ильин.Резюмируя, спикер Госдумы отметил, что сейчас важно думать о будущем России, ее силе и независимости, и этим вопросом среди прочего должен заниматься центр Ивана Ильина.Ранее на платформе Change.org появилась петиция "Против учебно-научного центра имени Ивана Ильина в РГГУ". Она была создана 12 апреля, авторами петиции значатся "студенты РГГУ". Авторы петиции выразили "искреннее возмущение" тем, что центр назван именем Ильина, который "активно потворствовал деятельности немецко-фашистского режима, оправдывал преступления Гитлера противостоянием с большевизмом и писал о необходимости русского фашизма". Директор Учебно-научного центра "Высшая политическая школа имени Ивана Ильина" при РГГУ, философ Александр Дугин назвал появление петиции против названия центра операцией западных спецслужб, направленной на дискредитацию его как участника подачи обращения о финансировании терроризма должностными лицами США и стран НАТО.

https://ria.ru/20240417/ideologiya-1940468227.html

https://ria.ru/20240419/dugin-1940988773.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, вашингтон (штат), вячеслав володин, александр дугин, госдума рф, российский государственный гуманитарный университет, нато, общество