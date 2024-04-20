Рейтинг@Mail.ru
Володин призвал не превращать дискуссии вокруг РГГУ в политические скандалы - РИА Новости, 20.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:58 20.04.2024 (обновлено: 15:08 20.04.2024)
https://ria.ru/20240420/volodin-1941198443.html
Володин призвал не превращать дискуссии вокруг РГГУ в политические скандалы
Володин призвал не превращать дискуссии вокруг РГГУ в политические скандалы - РИА Новости, 20.04.2024
Володин призвал не превращать дискуссии вокруг РГГУ в политические скандалы
Споры вокруг Высшей политической школы имени Ивана Ильина могут быть частью университетской жизни, однако превращать их в политические скандалы не стоит, заявил РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T09:58
2024-04-20T15:08
россия
сша
вашингтон (штат)
вячеслав володин
александр дугин
госдума рф
российский государственный гуманитарный университет
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/19/1905164484_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_683b850b7025a5b3e5a55f401cb706f2.jpg
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Споры вокруг Высшей политической школы имени Ивана Ильина могут быть частью университетской жизни, однако превращать их в политические скандалы не стоит, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.&quot;Научный поиск и дискуссии — важнейшая часть университетской жизни. Однако нельзя превращать их в политические скандалы и дрязги&quot;, — написал он в Telegram-канале.Спикер Госдумы добавил, что такие действия неправильны и неуместны. По его словам, сейчас неподходящее время для того, чтобы ставить свои политические убеждения, которые часто оказываются заблуждениями, выше интересов государства.Володин также отметил, что сегодня страна борется "с поднявшим голову нацизмом". По его словам, США и Евросоюз устроили войну против России в попытке нанести ей стратегическое поражение. Спикер Госдумы подчеркнул, что одолеть Россию извне невозможно, однако опасность возникает при внутренних междоусобицах.Володин напомнил слова самого Ивана Ильина из статьи "О главном" в сборнике "Наши задачи". Философ отмечал, что Россию невозможно возродить и построить на классовой, расовой или партийной ненависти. При этом известно, что зарубежные противники будут пытаться разжигать эти междоусобицы, чтобы ослабить, расшатать, разделить и покорить Россию. Тем не менее, народ должен очистить и освободить себя от этих разрушительных сил и искоренить в себе этот дух гражданских войн, подчеркивал Ильин.Резюмируя, спикер Госдумы отметил, что сейчас важно думать о будущем России, ее силе и независимости, и этим вопросом среди прочего должен заниматься центр Ивана Ильина.Ранее на платформе Change.org появилась петиция "Против учебно-научного центра имени Ивана Ильина в РГГУ". Она была создана 12 апреля, авторами петиции значатся "студенты РГГУ". Авторы петиции выразили "искреннее возмущение" тем, что центр назван именем Ильина, который "активно потворствовал деятельности немецко-фашистского режима, оправдывал преступления Гитлера противостоянием с большевизмом и писал о необходимости русского фашизма". Директор Учебно-научного центра "Высшая политическая школа имени Ивана Ильина" при РГГУ, философ Александр Дугин назвал появление петиции против названия центра операцией западных спецслужб, направленной на дискредитацию его как участника подачи обращения о финансировании терроризма должностными лицами США и стран НАТО.
https://ria.ru/20240417/ideologiya-1940468227.html
https://ria.ru/20240419/dugin-1940988773.html
россия
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/19/1905164484_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e8d587b39ea95718efd6e5617e01a9b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, вашингтон (штат), вячеслав володин, александр дугин, госдума рф, российский государственный гуманитарный университет, нато, общество
Россия, США, Вашингтон (штат), Вячеслав Володин, Александр Дугин, Госдума РФ, Российский государственный гуманитарный университет, НАТО, Общество
Володин призвал не превращать дискуссии вокруг РГГУ в политические скандалы

Спикер Госдумы Володин призвал не скандалить из-за Центра Ильина в РГГУ

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Споры вокруг Высшей политической школы имени Ивана Ильина могут быть частью университетской жизни, однако превращать их в политические скандалы не стоит, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«

"Научный поиск и дискуссии — важнейшая часть университетской жизни. Однако нельзя превращать их в политические скандалы и дрязги", — написал он в Telegram-канале.

Спикер Госдумы добавил, что такие действия неправильны и неуместны. По его словам, сейчас неподходящее время для того, чтобы ставить свои политические убеждения, которые часто оказываются заблуждениями, выше интересов государства.
Володин также отметил, что сегодня страна борется "с поднявшим голову нацизмом". По его словам, США и Евросоюз устроили войну против России в попытке нанести ей стратегическое поражение. Спикер Госдумы подчеркнул, что одолеть Россию извне невозможно, однако опасность возникает при внутренних междоусобицах.
Изображение сгенерировано ИИ
Бьют по Ильину — целятся в Россию
17 апреля, 08:00
Володин напомнил слова самого Ивана Ильина из статьи "О главном" в сборнике "Наши задачи". Философ отмечал, что Россию невозможно возродить и построить на классовой, расовой или партийной ненависти. При этом известно, что зарубежные противники будут пытаться разжигать эти междоусобицы, чтобы ослабить, расшатать, разделить и покорить Россию. Тем не менее, народ должен очистить и освободить себя от этих разрушительных сил и искоренить в себе этот дух гражданских войн, подчеркивал Ильин.
Резюмируя, спикер Госдумы отметил, что сейчас важно думать о будущем России, ее силе и независимости, и этим вопросом среди прочего должен заниматься центр Ивана Ильина.
Ранее на платформе Change.org появилась петиция "Против учебно-научного центра имени Ивана Ильина в РГГУ". Она была создана 12 апреля, авторами петиции значатся "студенты РГГУ". Авторы петиции выразили "искреннее возмущение" тем, что центр назван именем Ильина, который "активно потворствовал деятельности немецко-фашистского режима, оправдывал преступления Гитлера противостоянием с большевизмом и писал о необходимости русского фашизма".
Директор Учебно-научного центра "Высшая политическая школа имени Ивана Ильина" при РГГУ, философ Александр Дугин назвал появление петиции против названия центра операцией западных спецслужб, направленной на дискредитацию его как участника подачи обращения о финансировании терроризма должностными лицами США и стран НАТО.
Александр Дугин об атаке на Высшую политическую школу имени Ивана Ильина - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
В РГГУ прокомментировали петицию против названия центра имени Ильина
19 апреля, 11:04
 
РоссияСШАВашингтон (штат)Вячеслав ВолодинАлександр ДугинГосдума РФРоссийский государственный гуманитарный университетНАТООбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала