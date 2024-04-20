Оппозиция Венесуэлы назвала имя кандидата на пост президента
Оппозиция Венесуэлы назвала дипломата Уррутиа кандидатом на пост президента
Флаг Венесуэлы в Каракасе. Архивное фото
МЕХИКО, 20 апр - РИА Новости. Демократическая унитарная платформа, объединяющая значительную часть правой оппозиции правительству Венесуэлы, назвала своим кандидатом на пост президента на предстоящих в июле выборах дипломата Эдмундо Гонсалеса Уррутиа, зарегистрированного от партии отстраненной Марии Корины Мачадо.
"Демократическая унитарная платформа только что единогласно утвердила единую кандидатуру посла Эдмундо Гонсалеса Уррутиа, которого поддерживают все участвующие движения", - сообщил журналистам координатор платформы Омар Барбоса, запись его слов показал телеканал VPI.
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Эдмундо Гонсалес Уррутиа - дипломат и международник, возглавлявший посольства Венесуэлы в Аргентине и Алжире. Помимо него претендентом оппозиции на выборах мог стать баллотирующийся от движения "Новое время" UNT губернатор штата Сулия Мануэль Гонсалес. Объявление единой кандидатуры было сделано по итогам встречи Мануэля Гонсалеса с победительницей праймериз оппозиции Марией Мачадо.
Выборы президента Венесуэлы состоятся 28 июля, для участия в них зарегистрированы 13 кандидатов. Правящая коалиция левых венесуэльских партий "Большой патриотический полюс Симона Боливара", основным звеном которой является Единая социалистическая партия Венесуэлы PSUV, ранее провозгласила своим кандидатом на выборах президента Николаса Мадуро.
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