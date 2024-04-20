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Оппозиция Венесуэлы назвала имя кандидата на пост президента - РИА Новости, 20.04.2024
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05:56 20.04.2024
https://ria.ru/20240420/venesuela-1941181539.html
Оппозиция Венесуэлы назвала имя кандидата на пост президента
Оппозиция Венесуэлы назвала имя кандидата на пост президента - РИА Новости, 20.04.2024
Оппозиция Венесуэлы назвала имя кандидата на пост президента
Демократическая унитарная платформа, объединяющая значительную часть правой оппозиции правительству Венесуэлы, назвала своим кандидатом на пост президента на... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T05:56
2024-04-20T05:56
в мире
венесуэла
аргентина
алжир (провинция)
симон боливар
николас мадуро
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МЕХИКО, 20 апр - РИА Новости. Демократическая унитарная платформа, объединяющая значительную часть правой оппозиции правительству Венесуэлы, назвала своим кандидатом на пост президента на предстоящих в июле выборах дипломата Эдмундо Гонсалеса Уррутиа, зарегистрированного от партии отстраненной Марии Корины Мачадо. "Демократическая унитарная платформа только что единогласно утвердила единую кандидатуру посла Эдмундо Гонсалеса Уррутиа, которого поддерживают все участвующие движения", - сообщил журналистам координатор платформы Омар Барбоса, запись его слов показал телеканал VPI. Эдмундо Гонсалес Уррутиа - дипломат и международник, возглавлявший посольства Венесуэлы в Аргентине и Алжире. Помимо него претендентом оппозиции на выборах мог стать баллотирующийся от движения "Новое время" UNT губернатор штата Сулия Мануэль Гонсалес. Объявление единой кандидатуры было сделано по итогам встречи Мануэля Гонсалеса с победительницей праймериз оппозиции Марией Мачадо. Выборы президента Венесуэлы состоятся 28 июля, для участия в них зарегистрированы 13 кандидатов. Правящая коалиция левых венесуэльских партий "Большой патриотический полюс Симона Боливара", основным звеном которой является Единая социалистическая партия Венесуэлы PSUV, ранее провозгласила своим кандидатом на выборах президента Николаса Мадуро.
https://ria.ru/20240326/briks-1935812072.html
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в мире, венесуэла, аргентина, алжир (провинция), симон боливар, николас мадуро, новые времена
В мире, Венесуэла, Аргентина, Алжир (провинция), Симон Боливар, Николас Мадуро, Новые времена
Оппозиция Венесуэлы назвала имя кандидата на пост президента

Оппозиция Венесуэлы назвала дипломата Уррутиа кандидатом на пост президента

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкФлаг Венесуэлы в Каракасе
Флаг Венесуэлы в Каракасе - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Флаг Венесуэлы в Каракасе. Архивное фото
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МЕХИКО, 20 апр - РИА Новости. Демократическая унитарная платформа, объединяющая значительную часть правой оппозиции правительству Венесуэлы, назвала своим кандидатом на пост президента на предстоящих в июле выборах дипломата Эдмундо Гонсалеса Уррутиа, зарегистрированного от партии отстраненной Марии Корины Мачадо.
"Демократическая унитарная платформа только что единогласно утвердила единую кандидатуру посла Эдмундо Гонсалеса Уррутиа, которого поддерживают все участвующие движения", - сообщил журналистам координатор платформы Омар Барбоса, запись его слов показал телеканал VPI.
Логотип БРИКС - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
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26 марта, 09:14
Эдмундо Гонсалес Уррутиа - дипломат и международник, возглавлявший посольства Венесуэлы в Аргентине и Алжире. Помимо него претендентом оппозиции на выборах мог стать баллотирующийся от движения "Новое время" UNT губернатор штата Сулия Мануэль Гонсалес. Объявление единой кандидатуры было сделано по итогам встречи Мануэля Гонсалеса с победительницей праймериз оппозиции Марией Мачадо.
Выборы президента Венесуэлы состоятся 28 июля, для участия в них зарегистрированы 13 кандидатов. Правящая коалиция левых венесуэльских партий "Большой патриотический полюс Симона Боливара", основным звеном которой является Единая социалистическая партия Венесуэлы PSUV, ранее провозгласила своим кандидатом на выборах президента Николаса Мадуро.
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В миреВенесуэлаАргентинаАлжир (провинция)Симон БоливарНиколас МадуроНовые времена
 
 
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