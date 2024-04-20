https://ria.ru/20240420/uroven-1941263950.html

Уровень воды в реке Тобол у Кургана немного снизился

Уровень воды в реке Тобол у Кургана немного снизился - РИА Новости, 20.04.2024

Уровень воды в реке Тобол у Кургана немного снизился

Уровень воды в реке Тобол у Кургана за последние 2 часа снизился на 1 см и составляет 1010 сантиметров, об этом свидетельствуют данные на 20.00 (18.00 мск)... РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T19:20

2024-04-20T19:20

2024-04-20T19:20

происшествия

жкх

тобол (река)

курган

курганская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

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КУРГАН, 20 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол у Кургана за последние 2 часа снизился на 1 см и составляет 1010 сантиметров, об этом свидетельствуют данные на 20.00 (18.00 мск) субботы, сообщает правительство региона в своем Telegram-канале. Ранее власти сообщали, что уровень воды в Тоболе в Кургане по данным на 18.00 (16.00 мск) снизился за на четыре сантиметра за минувшие четыре часа и составил 1011 см. "По данным гидропоста на 20.00 (18.00 мск - ред.) на 20 апреля уровень Тобола в районе Кургана составляет 1010 см", - говорится в сообщении правительства. Уральский гидрометцентр прогнозировал продолжение подъема воды в реке Тобол у Кургана до 18 апреля. Уровень воды превысил отметку "опасного явления" (850 сантиметров). По данным МЧС, в Курганской области на 20 апреля остаются подтопленными в восьми муниципальных образованиях в 29 населенных пунктах 1989 жилых и 3380 дачных домов. За прошедшие сутки в двух муниципальных образованиях (Звериноголовский, Куртамышский) в двух населенных пунктах от воды освободилось 2 жилых дома и 2 приусадебных участка.

https://ria.ru/20240416/tobol-1940298073.html

тобол (река)

курган

курганская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, жкх, тобол (река), курган, курганская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024