https://ria.ru/20240420/unian-1941206390.html
Под Винницей начали операцию по перехвату после убийства полицейского
Под Винницей начали операцию по перехвату после убийства полицейского - РИА Новости, 20.04.2024
Под Винницей начали операцию по перехвату после убийства полицейского
Украинская полиция начала операцию по перехвату злоумышленников в военной форме, застреливших правоохранителя на блокпосту в Винницкой области, сообщило... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T11:06
2024-04-20T11:06
2024-04-20T15:18
в мире
винницкая область
одесская область
украина
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941200495_0:0:1149:646_1920x0_80_0_0_18d4339094733019b69bd9316a5d59a7.jpg
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Украинская полиция начала операцию по перехвату злоумышленников в военной форме, застреливших правоохранителя на блокпосту в Винницкой области, сообщило украинское информагентство УНИАН.Ранее в субботу утром местные СМИ сообщили, что группа мужчин в военной форме застрелила полицейского на блокпосту в Винницкой области Украины, после чего их автомобиль был замечен на дороге в Одесскую область."На территории Винницкой и Одесской областей введена полицейская операция. Ориентировка на вероятно причастных лиц к совершению убийства разослана во все региональные подразделения Нацполиции", — говорится в сообщении.Издание публикует фото с места происшествия.
https://ria.ru/20240419/mobilizatsiya-1941018821.html
https://ria.ru/20231003/voennyy-1900106027.html
винницкая область
одесская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941200495_63:0:924:646_1920x0_80_0_0_58a146d64f70037dae09f2061c9ccac9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, винницкая область, одесская область, украина
В мире, Винницкая область, Одесская область, Украина, Специальная военная операция на Украине
Под Винницей начали операцию по перехвату после убийства полицейского
УНИАН: в Винницкой области начали перехват людей, застреливших полицейского