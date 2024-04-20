https://ria.ru/20240420/unian-1941206390.html

Под Винницей начали операцию по перехвату после убийства полицейского

Под Винницей начали операцию по перехвату после убийства полицейского - РИА Новости, 20.04.2024

Под Винницей начали операцию по перехвату после убийства полицейского

Украинская полиция начала операцию по перехвату злоумышленников в военной форме, застреливших правоохранителя на блокпосту в Винницкой области, сообщило... РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T11:06

2024-04-20T11:06

2024-04-20T15:18

в мире

винницкая область

одесская область

украина

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Украинская полиция начала операцию по перехвату злоумышленников в военной форме, застреливших правоохранителя на блокпосту в Винницкой области, сообщило украинское информагентство УНИАН.Ранее в субботу утром местные СМИ сообщили, что группа мужчин в военной форме застрелила полицейского на блокпосту в Винницкой области Украины, после чего их автомобиль был замечен на дороге в Одесскую область."На территории Винницкой и Одесской областей введена полицейская операция. Ориентировка на вероятно причастных лиц к совершению убийства разослана во все региональные подразделения Нацполиции", — говорится в сообщении.Издание публикует фото с места происшествия.

https://ria.ru/20240419/mobilizatsiya-1941018821.html

https://ria.ru/20231003/voennyy-1900106027.html

винницкая область

одесская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, винницкая область, одесская область, украина