https://ria.ru/20240420/ukraina-1941240294.html
В ВСУ узнали на видео убийства полицейского своего служащего
В ВСУ узнали на видео убийства полицейского своего служащего - РИА Новости, 20.04.2024
В ВСУ узнали на видео убийства полицейского своего служащего
Командование сухопутных войск Украины признало, что на распространенном в СМИ видео убийства полицейского на блокпосту в Винницкой области присутствуют... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T15:43
2024-04-20T15:43
2024-04-20T16:26
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винницкая область
одесская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Командование сухопутных войск Украины признало, что на распространенном в СМИ видео убийства полицейского на блокпосту в Винницкой области присутствуют военнослужащие одной из их частей, сообщается в Telegram-канале командования. Ранее в субботу местные СМИ сообщили, что группа мужчин в военной форме застрелила полицейского на блокпосту в Винницкой области Украины, после чего их автомобиль был замечен по дороге в Одесскую область. Украинское агентство УНИАН сообщило, что полиция начала операцию по перехвату злоумышленников. "На видео, которое распространяется в медиа, присутствуют военнослужащие одной из воинских частей сухопутных войск ВСУ. Командование сухопутных войск окажет максимальное содействие во всестороннем и беспристрастном расследовании в убийстве полицейского", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале командования.
https://ria.ru/20240413/video-1939744244.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, винницкая область, одесская область, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Винницкая область, Одесская область, Вооруженные силы Украины
В ВСУ узнали на видео убийства полицейского своего служащего
В ВСУ узнали на видео убийства полицейского военнослужащих одной из своих частей