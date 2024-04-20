Рейтинг@Mail.ru
В ВСУ узнали на видео убийства полицейского своего служащего - РИА Новости, 20.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:43 20.04.2024 (обновлено: 16:26 20.04.2024)
https://ria.ru/20240420/ukraina-1941240294.html
В ВСУ узнали на видео убийства полицейского своего служащего
В ВСУ узнали на видео убийства полицейского своего служащего - РИА Новости, 20.04.2024
В ВСУ узнали на видео убийства полицейского своего служащего
Командование сухопутных войск Украины признало, что на распространенном в СМИ видео убийства полицейского на блокпосту в Винницкой области присутствуют... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T15:43
2024-04-20T16:26
в мире
украина
винницкая область
одесская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1901000487_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_949ed08bf0e3a98394f8e12307c4b2d0.jpg
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Командование сухопутных войск Украины признало, что на распространенном в СМИ видео убийства полицейского на блокпосту в Винницкой области присутствуют военнослужащие одной из их частей, сообщается в Telegram-канале командования. Ранее в субботу местные СМИ сообщили, что группа мужчин в военной форме застрелила полицейского на блокпосту в Винницкой области Украины, после чего их автомобиль был замечен по дороге в Одесскую область. Украинское агентство УНИАН сообщило, что полиция начала операцию по перехвату злоумышленников. "На видео, которое распространяется в медиа, присутствуют военнослужащие одной из воинских частей сухопутных войск ВСУ. Командование сухопутных войск окажет максимальное содействие во всестороннем и беспристрастном расследовании в убийстве полицейского", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале командования.
https://ria.ru/20240413/video-1939744244.html
украина
винницкая область
одесская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1901000487_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_1bf80d5ea84d17cbc901d8852d64b5cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, винницкая область, одесская область, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Винницкая область, Одесская область, Вооруженные силы Украины
В ВСУ узнали на видео убийства полицейского своего служащего

В ВСУ узнали на видео убийства полицейского военнослужащих одной из своих частей

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Командование сухопутных войск Украины признало, что на распространенном в СМИ видео убийства полицейского на блокпосту в Винницкой области присутствуют военнослужащие одной из их частей, сообщается в Telegram-канале командования.
Ранее в субботу местные СМИ сообщили, что группа мужчин в военной форме застрелила полицейского на блокпосту в Винницкой области Украины, после чего их автомобиль был замечен по дороге в Одесскую область. Украинское агентство УНИАН сообщило, что полиция начала операцию по перехвату злоумышленников.
"На видео, которое распространяется в медиа, присутствуют военнослужащие одной из воинских частей сухопутных войск ВСУ. Командование сухопутных войск окажет максимальное содействие во всестороннем и беспристрастном расследовании в убийстве полицейского", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале командования.
Кадры избиения солдата офицером ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
На телефоне боевика ВСУ нашли видео, на котором офицер избивает солдата
13 апреля, 06:25
 
В миреУкраинаВинницкая областьОдесская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала