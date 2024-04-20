https://ria.ru/20240420/ukraina-1941240294.html

В ВСУ узнали на видео убийства полицейского своего служащего

В ВСУ узнали на видео убийства полицейского своего служащего - РИА Новости, 20.04.2024

В ВСУ узнали на видео убийства полицейского своего служащего

Командование сухопутных войск Украины признало, что на распространенном в СМИ видео убийства полицейского на блокпосту в Винницкой области присутствуют... РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T15:43

2024-04-20T15:43

2024-04-20T16:26

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украина

винницкая область

одесская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Командование сухопутных войск Украины признало, что на распространенном в СМИ видео убийства полицейского на блокпосту в Винницкой области присутствуют военнослужащие одной из их частей, сообщается в Telegram-канале командования. Ранее в субботу местные СМИ сообщили, что группа мужчин в военной форме застрелила полицейского на блокпосту в Винницкой области Украины, после чего их автомобиль был замечен по дороге в Одесскую область. Украинское агентство УНИАН сообщило, что полиция начала операцию по перехвату злоумышленников. "На видео, которое распространяется в медиа, присутствуют военнослужащие одной из воинских частей сухопутных войск ВСУ. Командование сухопутных войск окажет максимальное содействие во всестороннем и беспристрастном расследовании в убийстве полицейского", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале командования.

https://ria.ru/20240413/video-1939744244.html

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Дарья Буймова

в мире, украина, винницкая область, одесская область, вооруженные силы украины