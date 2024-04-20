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Сальдо заявил о сторонниках России в рядах ВСУ - РИА Новости, 20.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:21 20.04.2024
https://ria.ru/20240420/ukraina-1941222027.html
Сальдо заявил о сторонниках России в рядах ВСУ
Сальдо заявил о сторонниках России в рядах ВСУ - РИА Новости, 20.04.2024
Сальдо заявил о сторонниках России в рядах ВСУ
Сторонники России в рядах украинских войск снабдили пророссийских подпольщиков в Херсоне натовскими штурмовыми винтовками и гранатометами, сообщил губернатор... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T13:21
2024-04-20T13:21
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херсон
днепр (город)
владимир сальдо
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости. Сторонники России в рядах украинских войск снабдили пророссийских подпольщиков в Херсоне натовскими штурмовыми винтовками и гранатометами, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. Ранее Сальдо сообщал, что на правом берегу Днепра работает подпольное сопротивление из местных жителей "Русский Херсон". Его участники выявляют и передают координаты позиций ВСУ. "Организация сопротивления "Русский Херсон" завладела оружием натовского производства. Сторонники России из рядов ВСУ снабдили подпольщиков в Херсоне натовскими штурмовыми винтовками и гранатомётами, а также боеприпасами к ним", - написал Сальдо в своем Telegram-канале. По его словам, бойцы "Русского Херсона" готовы в любой момент выступить с оружием, чтобы "ударить в тыл укронацистам и помочь наступающим российским войскам". Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240420/podpole-1941215104.html
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в мире, россия, херсон, днепр (город), владимир сальдо, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Херсон, Днепр (город), Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Сальдо заявил о сторонниках России в рядах ВСУ

Сальдо: сторонники России снабдили подпольщиков в Херсоне натовскими винтовками

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкГлава администрации Херсонской области Владимир Сальдо
Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости. Сторонники России в рядах украинских войск снабдили пророссийских подпольщиков в Херсоне натовскими штурмовыми винтовками и гранатометами, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
Ранее Сальдо сообщал, что на правом берегу Днепра работает подпольное сопротивление из местных жителей "Русский Херсон". Его участники выявляют и передают координаты позиций ВСУ.
Украинские военнослужащие на бронеавтомобиле - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
В рядах ВСУ в Херсоне царит пессимизм и страх, сообщило подполье
Вчера, 12:26
"Организация сопротивления "Русский Херсон" завладела оружием натовского производства. Сторонники России из рядов ВСУ снабдили подпольщиков в Херсоне натовскими штурмовыми винтовками и гранатомётами, а также боеприпасами к ним", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
По его словам, бойцы "Русского Херсона" готовы в любой момент выступить с оружием, чтобы "ударить в тыл укронацистам и помочь наступающим российским войскам".
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Сальдо заявил о дерзкой диверсии в отношении ВСУ
22 марта, 20:50
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияХерсонДнепр (город)Владимир СальдоВооруженные силы Украины
 
 
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