https://ria.ru/20240420/ukraina-1941222027.html
Сальдо заявил о сторонниках России в рядах ВСУ
Сальдо заявил о сторонниках России в рядах ВСУ - РИА Новости, 20.04.2024
Сальдо заявил о сторонниках России в рядах ВСУ
Сторонники России в рядах украинских войск снабдили пророссийских подпольщиков в Херсоне натовскими штурмовыми винтовками и гранатометами, сообщил губернатор... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T13:21
2024-04-20T13:21
2024-04-20T13:21
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владимир сальдо
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости. Сторонники России в рядах украинских войск снабдили пророссийских подпольщиков в Херсоне натовскими штурмовыми винтовками и гранатометами, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. Ранее Сальдо сообщал, что на правом берегу Днепра работает подпольное сопротивление из местных жителей "Русский Херсон". Его участники выявляют и передают координаты позиций ВСУ. "Организация сопротивления "Русский Херсон" завладела оружием натовского производства. Сторонники России из рядов ВСУ снабдили подпольщиков в Херсоне натовскими штурмовыми винтовками и гранатомётами, а также боеприпасами к ним", - написал Сальдо в своем Telegram-канале. По его словам, бойцы "Русского Херсона" готовы в любой момент выступить с оружием, чтобы "ударить в тыл укронацистам и помочь наступающим российским войскам". Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, херсон, днепр (город), владимир сальдо, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Херсон, Днепр (город), Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Сальдо заявил о сторонниках России в рядах ВСУ
Сальдо: сторонники России снабдили подпольщиков в Херсоне натовскими винтовками