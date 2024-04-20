https://ria.ru/20240420/ukraina-1941222027.html

Сальдо заявил о сторонниках России в рядах ВСУ

Сальдо заявил о сторонниках России в рядах ВСУ - РИА Новости, 20.04.2024

Сальдо заявил о сторонниках России в рядах ВСУ

Сторонники России в рядах украинских войск снабдили пророссийских подпольщиков в Херсоне натовскими штурмовыми винтовками и гранатометами, сообщил губернатор... РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T13:21

2024-04-20T13:21

2024-04-20T13:21

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владимир сальдо

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости. Сторонники России в рядах украинских войск снабдили пророссийских подпольщиков в Херсоне натовскими штурмовыми винтовками и гранатометами, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. Ранее Сальдо сообщал, что на правом берегу Днепра работает подпольное сопротивление из местных жителей "Русский Херсон". Его участники выявляют и передают координаты позиций ВСУ. "Организация сопротивления "Русский Херсон" завладела оружием натовского производства. Сторонники России из рядов ВСУ снабдили подпольщиков в Херсоне натовскими штурмовыми винтовками и гранатомётами, а также боеприпасами к ним", - написал Сальдо в своем Telegram-канале. По его словам, бойцы "Русского Херсона" готовы в любой момент выступить с оружием, чтобы "ударить в тыл укронацистам и помочь наступающим российским войскам". Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240420/podpole-1941215104.html

https://ria.ru/20240322/saldo-1935041555.html

россия

херсон

днепр (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, херсон, днепр (город), владимир сальдо, вооруженные силы украины