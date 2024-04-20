В Днепропетровске прогремел мощный взрыв
В пригороде Днепропетровска после воздушной тревоги прогремел мощный взрыв
© Фото : Головне управління ДСНС України у Полтавській області Украинские пожарные
© Фото : Головне управління ДСНС України у Полтавській області
Украинские пожарные. Архивное фото
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Мощный взрыв прогремел в городе Днепропетровск на востоке Украины, сообщило местное издание "Страна" в Telegram-канале.
Ранее в семи областях Украины, в том числе и в Днепропетровской, была объявлена воздушная тревога.
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"О сильном взрыве в пригороде Днепра сообщают местные паблики", - говорится в сообщении.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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