https://ria.ru/20240420/ukraina-1941201905.html

В Днепропетровске прогремел мощный взрыв

В Днепропетровске прогремел мощный взрыв - РИА Новости, 20.04.2024

В Днепропетровске прогремел мощный взрыв

Мощный взрыв прогремел в городе Днепропетровск на востоке Украины, сообщило местное издание "Страна" в Telegram-канале. РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T10:28

2024-04-20T10:28

2024-04-20T10:28

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специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Мощный взрыв прогремел в городе Днепропетровск на востоке Украины, сообщило местное издание "Страна" в Telegram-канале. Ранее в семи областях Украины, в том числе и в Днепропетровской, была объявлена воздушная тревога. "О сильном взрыве в пригороде Днепра сообщают местные паблики", - говорится в сообщении. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240420/odessa-1941183088.html

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Дарья Буймова

в мире, украина, россия, днепропетровск, дмитрий песков, вооруженные силы украины