https://ria.ru/20240420/ubiystvo-1941232928.html
В МВД прокомментировали убийство военкора Еремина
В МВД прокомментировали убийство военкора Еремина - РИА Новости, 20.04.2024
В МВД прокомментировали убийство военкора Еремина
Представитель МВД РФ Ирина Волк выразила соболезнования родным и близким военного корреспондента "Известий" Семена Еремина в связи с его гибелью, подчеркнув,... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T14:41
2024-04-20T14:41
2024-04-20T15:29
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Представитель МВД РФ Ирина Волк выразила соболезнования родным и близким военного корреспондента "Известий" Семена Еремина в связи с его гибелью, подчеркнув, что убийство журналиста является очередным преступлением Украины. В пятницу "Известия" сообщили о гибели в результате атаки FPV-дрона в зоне спецоперации своего военного корреспондента Семена Еремина. Его последний репортаж вышел несколько дней назад. Военный корреспондент работал в Мариуполе, на заводе "Азовсталь", в Марьинке. Издание отмечает, что в зоне СВО он не раз рисковал жизнью. "Очередным преступлением киевского режима стало убийство военного корреспондента "Известий" Семена Еремина", - написала Волк в своем Telegram-канале. По ее словам, Еремин с самого начала специальной военной операции находился в центре событий. "Не раз рисковал жизнью, чтобы донести до людей правду. Его репортажи всегда отличались глубиной, достоверностью, вселяли веру в нашу победу", - добавила Волк.
https://ria.ru/20240420/eremin-1941174319.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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россия, украина, происшествия, мариуполь
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Происшествия, Мариуполь
В МВД прокомментировали убийство военкора Еремина
Ирина Волк назвала убийство военкора Еремина очередным преступлением Украины
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Представитель МВД РФ Ирина Волк выразила соболезнования родным и близким военного корреспондента "Известий" Семена Еремина в связи с его гибелью, подчеркнув, что убийство журналиста является очередным преступлением Украины.
В пятницу "Известия" сообщили о гибели в результате атаки FPV-дрона в зоне спецоперации своего военного корреспондента Семена Еремина. Его последний репортаж вышел несколько дней назад. Военный корреспондент работал в Мариуполе
, на заводе "Азовсталь", в Марьинке
. Издание отмечает, что в зоне СВО он не раз рисковал жизнью.
"Очередным преступлением киевского режима стало убийство военного корреспондента "Известий" Семена Еремина", - написала Волк в своем Telegram-канале.
По ее словам, Еремин с самого начала специальной военной операции находился в центре событий.
"Не раз рисковал жизнью, чтобы донести до людей правду. Его репортажи всегда отличались глубиной, достоверностью, вселяли веру в нашу победу", - добавила Волк.