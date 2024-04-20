https://ria.ru/20240420/ubiystvo-1941232928.html

В МВД прокомментировали убийство военкора Еремина

В МВД прокомментировали убийство военкора Еремина - РИА Новости, 20.04.2024

В МВД прокомментировали убийство военкора Еремина

Представитель МВД РФ Ирина Волк выразила соболезнования родным и близким военного корреспондента "Известий" Семена Еремина в связи с его гибелью, подчеркнув,... РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T14:41

2024-04-20T14:41

2024-04-20T15:29

специальная военная операция на украине

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украина

происшествия

мариуполь

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Представитель МВД РФ Ирина Волк выразила соболезнования родным и близким военного корреспондента "Известий" Семена Еремина в связи с его гибелью, подчеркнув, что убийство журналиста является очередным преступлением Украины. В пятницу "Известия" сообщили о гибели в результате атаки FPV-дрона в зоне спецоперации своего военного корреспондента Семена Еремина. Его последний репортаж вышел несколько дней назад. Военный корреспондент работал в Мариуполе, на заводе "Азовсталь", в Марьинке. Издание отмечает, что в зоне СВО он не раз рисковал жизнью. "Очередным преступлением киевского режима стало убийство военного корреспондента "Известий" Семена Еремина", - написала Волк в своем Telegram-канале. По ее словам, Еремин с самого начала специальной военной операции находился в центре событий. "Не раз рисковал жизнью, чтобы донести до людей правду. Его репортажи всегда отличались глубиной, достоверностью, вселяли веру в нашу победу", - добавила Волк.

https://ria.ru/20240420/eremin-1941174319.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, происшествия, мариуполь