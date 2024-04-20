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В МВД прокомментировали убийство военкора Еремина - РИА Новости, 20.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:41 20.04.2024 (обновлено: 15:29 20.04.2024)
https://ria.ru/20240420/ubiystvo-1941232928.html
В МВД прокомментировали убийство военкора Еремина
В МВД прокомментировали убийство военкора Еремина - РИА Новости, 20.04.2024
В МВД прокомментировали убийство военкора Еремина
Представитель МВД РФ Ирина Волк выразила соболезнования родным и близким военного корреспондента "Известий" Семена Еремина в связи с его гибелью, подчеркнув,... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T14:41
2024-04-20T15:29
специальная военная операция на украине
россия
украина
происшествия
мариуполь
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Представитель МВД РФ Ирина Волк выразила соболезнования родным и близким военного корреспондента "Известий" Семена Еремина в связи с его гибелью, подчеркнув, что убийство журналиста является очередным преступлением Украины. В пятницу "Известия" сообщили о гибели в результате атаки FPV-дрона в зоне спецоперации своего военного корреспондента Семена Еремина. Его последний репортаж вышел несколько дней назад. Военный корреспондент работал в Мариуполе, на заводе "Азовсталь", в Марьинке. Издание отмечает, что в зоне СВО он не раз рисковал жизнью. "Очередным преступлением киевского режима стало убийство военного корреспондента "Известий" Семена Еремина", - написала Волк в своем Telegram-канале. По ее словам, Еремин с самого начала специальной военной операции находился в центре событий. "Не раз рисковал жизнью, чтобы донести до людей правду. Его репортажи всегда отличались глубиной, достоверностью, вселяли веру в нашу победу", - добавила Волк.
https://ria.ru/20240420/eremin-1941174319.html
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россия, украина, происшествия, мариуполь
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Происшествия, Мариуполь
В МВД прокомментировали убийство военкора Еремина

Ирина Волк назвала убийство военкора Еремина очередным преступлением Украины

Военный корреспондент "Известий" Семён Ерёмин. Стоп-кадр видео
Военный корреспондент Известий Семён Ерёмин. Стоп-кадр видео
Военный корреспондент "Известий" Семён Ерёмин. Стоп-кадр видео. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Представитель МВД РФ Ирина Волк выразила соболезнования родным и близким военного корреспондента "Известий" Семена Еремина в связи с его гибелью, подчеркнув, что убийство журналиста является очередным преступлением Украины.
В пятницу "Известия" сообщили о гибели в результате атаки FPV-дрона в зоне спецоперации своего военного корреспондента Семена Еремина. Его последний репортаж вышел несколько дней назад. Военный корреспондент работал в Мариуполе, на заводе "Азовсталь", в Марьинке. Издание отмечает, что в зоне СВО он не раз рисковал жизнью.
Здание газеты Известия - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
"Известия": военкор Еремин погиб в результате атаки FPV-дрона
Вчера, 01:41
"Очередным преступлением киевского режима стало убийство военного корреспондента "Известий" Семена Еремина", - написала Волк в своем Telegram-канале.
По ее словам, Еремин с самого начала специальной военной операции находился в центре событий.
"Не раз рисковал жизнью, чтобы донести до людей правду. Его репортажи всегда отличались глубиной, достоверностью, вселяли веру в нашу победу", - добавила Волк.
Здание МИД - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
В МИД назвали убийство журналиста Еремина кровавым преступлением
Вчера, 11:02
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаПроисшествияМариуполь
 
 
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