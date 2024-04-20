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В Раде предложили ввести военную цензуру на Украине - РИА Новости, 20.04.2024
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15:38 20.04.2024
https://ria.ru/20240420/tsenzura-1941239935.html
В Раде предложили ввести военную цензуру на Украине
В Раде предложили ввести военную цензуру на Украине - РИА Новости, 20.04.2024
В Раде предложили ввести военную цензуру на Украине
Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев предложил ввести в стране военную цензуру, которая, по... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T15:38
2024-04-20T15:38
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев предложил ввести в стране военную цензуру, которая, по его словам, даст необходимые полномочия властям. "Я, как глава комитета, вынужден задумываться в том числе и про военную цензуру. Потому что военная цензура это же не только контентные ограничения, это еще и дополнительные полномочия", - заявил Потураев в интервью, опубликованном на YouTube-канале "Телеграфа". По его словам, эти полномочия нужны для поиска людей, которые пишут о коррупции в работе ТЦК (территориальный центр комплектования - новое название военкоматов на Украине), о том, что сотрудники ТЦК "хватают людей на улице" и отправляют без подготовки на фронт. Как подчеркнул парламентарий, такая деятельность подрывает функционирование государственных ведомств. Ранее представитель главного управления разведки минобороны Украины Андрей Юсов назвал Telegram угрозой для безопасности страны. Как заявил ранее председатель комитета Верховной рады по свободе слова Ярослав Юрчишин, запрет и блокирование являются крайним средством, которое власти могут использовать только при критической потребности. Центр по противодействию дезинформации при СНБО Украины в марте сообщал, что власти создали список из 355 ресурсов, которые якобы занимаются дезинформацией в Telegram, среди которых российские СМИ, в том числе РИА Новости, ТАСС, "RT на русском", "Комсомольская правда", "Украина.ру". В список также попал Telegram-канал украинского издания "Страна" - "Политика cтраны" и канал украинского блогера Анатолия Шария.
https://ria.ru/20240229/ukraina-1930112340.html
https://ria.ru/20240420/voyska-1941233770.html
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в мире, украина
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В Раде предложили ввести военную цензуру на Украине

Депутат Рады Потураев предложил ввести военную цензуру на Украине

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев предложил ввести в стране военную цензуру, которая, по его словам, даст необходимые полномочия властям.
"Я, как глава комитета, вынужден задумываться в том числе и про военную цензуру. Потому что военная цензура это же не только контентные ограничения, это еще и дополнительные полномочия", - заявил Потураев в интервью, опубликованном на YouTube-канале "Телеграфа".
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По его словам, эти полномочия нужны для поиска людей, которые пишут о коррупции в работе ТЦК (территориальный центр комплектования - новое название военкоматов на Украине), о том, что сотрудники ТЦК "хватают людей на улице" и отправляют без подготовки на фронт.
Как подчеркнул парламентарий, такая деятельность подрывает функционирование государственных ведомств.
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Центр по противодействию дезинформации при СНБО Украины в марте сообщал, что власти создали список из 355 ресурсов, которые якобы занимаются дезинформацией в Telegram, среди которых российские СМИ, в том числе РИА Новости, ТАСС, "RT на русском", "Комсомольская правда", "Украина.ру". В список также попал Telegram-канал украинского издания "Страна" - "Политика cтраны" и канал украинского блогера Анатолия Шария.
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