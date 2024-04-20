https://ria.ru/20240420/tsentry-1941216200.html
Путин поручил расширить сеть медицинских исследовательских центров
Путин поручил расширить сеть медицинских исследовательских центров - РИА Новости, 20.04.2024
Путин поручил расширить сеть медицинских исследовательских центров
Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить расширение сети национальных медицинских исследовательских центров (НМИЦ), выделить... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T12:34
2024-04-20T12:34
2024-04-20T12:35
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить расширение сети национальных медицинских исследовательских центров (НМИЦ), выделить финансирование на эти цели, сообщается в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации: обеспечить расширение сети национальных медицинских исследовательских центров, а также выделение из федерального бюджета бюджетных ассигнований на эти цели и на функционирование таких центров", - говорится в сообщении.Доклад необходимо представить до 1 июля, далее – один раз в полгода. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20240401/intellekt-1936467309.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин поручил расширить сеть медицинских исследовательских центров
Путин поручил расширить сеть национальных медицинских исследовательских центров