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Путин поручил расширить сеть медицинских исследовательских центров - РИА Новости, 20.04.2024
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12:34 20.04.2024 (обновлено: 12:35 20.04.2024)
https://ria.ru/20240420/tsentry-1941216200.html
Путин поручил расширить сеть медицинских исследовательских центров
Путин поручил расширить сеть медицинских исследовательских центров - РИА Новости, 20.04.2024
Путин поручил расширить сеть медицинских исследовательских центров
Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить расширение сети национальных медицинских исследовательских центров (НМИЦ), выделить... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T12:34
2024-04-20T12:35
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить расширение сети национальных медицинских исследовательских центров (НМИЦ), выделить финансирование на эти цели, сообщается в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации: обеспечить расширение сети национальных медицинских исследовательских центров, а также выделение из федерального бюджета бюджетных ассигнований на эти цели и на функционирование таких центров", - говорится в сообщении.Доклад необходимо представить до 1 июля, далее – один раз в полгода. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин поручил расширить сеть медицинских исследовательских центров

Путин поручил расширить сеть национальных медицинских исследовательских центров

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить расширение сети национальных медицинских исследовательских центров (НМИЦ), выделить финансирование на эти цели, сообщается в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации: обеспечить расширение сети национальных медицинских исследовательских центров, а также выделение из федерального бюджета бюджетных ассигнований на эти цели и на функционирование таких центров", - говорится в сообщении.
Доклад необходимо представить до 1 июля, далее – один раз в полгода. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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