https://ria.ru/20240420/tsentry-1941216200.html

Путин поручил расширить сеть медицинских исследовательских центров

Путин поручил расширить сеть медицинских исследовательских центров - РИА Новости, 20.04.2024

Путин поручил расширить сеть медицинских исследовательских центров

Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить расширение сети национальных медицинских исследовательских центров (НМИЦ), выделить... РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T12:34

2024-04-20T12:34

2024-04-20T12:35

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить расширение сети национальных медицинских исследовательских центров (НМИЦ), выделить финансирование на эти цели, сообщается в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации: обеспечить расширение сети национальных медицинских исследовательских центров, а также выделение из федерального бюджета бюджетных ассигнований на эти цели и на функционирование таких центров", - говорится в сообщении.Доклад необходимо представить до 1 июля, далее – один раз в полгода. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20240401/intellekt-1936467309.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, владимир путин